Сергей Базаревич: Когда уступаешь 14 очков, в одном месте начинает гореть

Сергей Базаревич Фото: FIBA

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич – о поражении в полуфинале чемпионата Европы и предстоящем матче за бронзу против Испании.

– Как бы то ни было, и я, и все российские болельщики могут гордиться нашей командой, - сразу отмечает Базаревич. - В тяжелой ситуации парни не опустили руки. Вернулись в игру, почти сумели сравнять счет, затащили соперников в концовку. Мы были в одном точном броске от лидерства в последней четверти, но увы - не сложилось. Сами промазали, а игроки сборной Сербии, которых мы пытались закрыть под своим щитом, сумели набрать ключевые очки.

– С чем связан провал в первой половине? С недостатком концентрации?

– Не скажу, что нам не хватило собранности. Просто Сербия - отличная команда, которая превосходит нас в габаритах. Когда пытаешься компенсировать свои слабые места, то порой делаешь ошибки. Мы этих ошибок избежать не смогли.

– Игроки нашей скамейки набрали всего 11 очков...

– У нас не получилось сыграть широкой ротацией. Так сложился сам матч. Я хотел бы задействовать больше игроков, но ситуация развивалась таким образом, что не было подходящей возможности. При этом, что интересно, сербы в концовке выглядели даже более уставшими. Хотя это нам не помогло.

– В середине последней четверти вместо Мозгова на паркет вышел Никита Курбанов. В чем была ваша задумка?

– Хотел рискнуть и сыграть маленьким составом. Мы так уже делали по ходу встречи - например, с Зубковым и Воронцевичем в роли четвертого-пятого номеров. Это позволяло добавить в агрессивности, в скорости. Но конкретно в том случае с Курбановым идея не сработала. Могла бы, сыграй мы чуть поумнее, но - нет...

– Насколько сказалась на сборной травма Кулагина-старшего?

– Довольно серьезно. Дима хотел играть и сказал, что готов. Но было видно, что нога болит, и он на эту боль отвлекается, а значит - не может выложиться полностью. Конечно, это тоже повлияло на ротацию. Кулагин - очень важная часть команды и жаль, что он сегодня не был готов на 100 процентов.

– Была возможность остановить под щитами Марьяновича?

– Бобан попал все, что мог. И после пик-н-роллов, и с навесов - набирал очки постоянно! Мы по-разному пытались его закрыть, но Марьянович даже сложные броски забивал. Хотя не все, что планировали, получилось выполнить. Например, надо было Бобану под правую руку становиться, а мы постоянно давали ему разворачиваться в удобную сторону...

– За счет чего все-таки удалось прибавить после большого перерыва? Дело только в настрое?

– Когда уступаешь 14 очков, сразу в одном месте гореть начинает... Конечно, тут будет настрой! Нам надо было активизироваться - и мы активизировались. Стали более агрессивными. По тайм-аутам было видно - парни хотят победить и верят, что еще могут отыграться! Мы и отыгрались. Почти.

– Тяжело будет настоиться на матч с Испанией?

– Конечно, после поражения в полуфинале испытываешь разочарование. Но медаль - это медаль. Пусть и бронзовая. У нас наград давным-давно уже не было...

– Всего пять лет - с Олимпиады-2012.

– А кажется - целую вечность! Так что проблем с настроем не возникнет. Хотя с Испанией будет сложно. Словенцам они сильно помогли, плохо сыграв в полуфинале. Рассчитывать, что столь сильная команда так же вальяжно проведет второй матч подряд, не приходится. Будем думать, что можем им предложить.