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Алексей Швед: Испанцы сильны, но мы с ними побьемся!

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Швед
Алексей ШведФото: FIBA

Баскетболисты сборной России Алексей Швед, Тимофей Мозгов и Андрей Воронцевич – о проигранном полуфинале Евробаскета и предстоящем матче за бронзу.

– Первая половина стала ключевой, – вздыхает Тимофей Мозгов. – Не скажу, что мы сразу не включились в борьбу, но были недостаточно сконцентрированы и не лучшим образом защищались. Что ж, теперь придется играть матч за бронзу.

– Соглашусь – мы слишком многое позволяли соперникам вплоть до большого перерыва, – добавляет Алексей Швед. – Потом собрались, стали играть лучше, почти сумели сравнять счет... Но на таком уровне, в полуфинале Евробаскета, да еще против такой сильной команды нельзя включаться только в третьей четверти. Нужно быть собранными с самого начала.

– Когда разница была «минус 2», вы могли вывести России вперед...
– Мог и пытался. Вышел на позицию, сделал трехочковый бросок. Не самый сложный – был уверен в себе. Увы – не попал. Так тоже бывает.

 После потери Виталия Фридзона на последней минуте руки не опустились?
– Вовсе нет. Тут нельзя бросать бороться ни за минуту до конца, ни за 30 секунд, ни даже за 10. Мы и не бросили.

 В матче за бронзу предстоит встреча с Испанией – очень злой после поражения от словенцев.
– Мы тоже не добрые!

 Но эмоции на последний матч остались?
– Конечно. Турнир заканчивается, остался последний рывок. Ты либо возвращаешься домой с медалью, либо - без. Само собой, первый вариант лучше! Понятно, что у Испании - сильный состав. Но мы с ними побьемся.

– Возможно, перед матчем мы слегка перегорели, – вздыхает Андрей Воронцеви. – На таком уровне многое решает не столько физика, сколько эмоции. Кто ментально сильнее, кто не сломается и будет гнуть свою линию до конца - тот и выграет. В этом плане сербы оказались напорядок лучше нас.

 Показалось, что между игроками нашей сборной было много разговоров на площадке.
– Просто все хотелись выиграть. И я хотел. Пытался завести парней. Дать им нужные эмоции. Мы часто расстраивались после пропущенных бросков, а останавливаться нельзя никогда! Нужно брать мячик, бежать под чужое кольцо и бороться. Причем выкладываться полностью. Двигаться, прессинговать. У нас же часто при пик-н-роллах двое разыгрывают комбинацию, трое - стоят и смотрят. А защита сербов в эти моменты отдыхает...

 Согласны, что соперники лучше настроились на матч с вами, чем это было на групповом этапе?
– Конечно! Сербы - вообще не те ребята, которые что-то просто так отдадут. Они поэтому постоянно в призах на всех крупных турнирах. Поэтому брали серебро чемпионата мира и Олимпийских игр... Нам многое надо вынести из этого поражения. Многое разобрать и посмотреть. Этим и займемся. Как говорится - вскрытие покажет. В нашем случае - видео. Покажет, какие ошибки надо не повторить, чтобы выиграть бронзу.

 Силы на Испанию остались?
– Сейчас надо выдохнуть и немного успокоиться. Потом – собраться на последний матч. Все понимают, что испанцы – фавориты. Но Словения показала – их можно обыграть. Правда, для этого нужно пахать на протяжении всех 40 минут. Прессинговать, давить, оставаться собранными. Если не будем упираться от первой до последней секунды – шансов на победу не появится.

Матч

Россия - Сербия - 79:87

Состав

Россия: Швед (33), Воронцевич (14), Мозгов (11), Хвостов (10)

Сербия: Богданович (24), Марьянович (18), Лючич (13)

Место и дата

15 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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