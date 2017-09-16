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Валерий Рейнгольд: «Спартак» должен «успокоить» «Тосно»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: «Спартак» должен «успокоить» «Тосно»
Фото: ФК «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 10-го тура РФПЛ с «Тосно» и выразил огорчение ничьей с «Марибором» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Жду, что «Спартак» приведет себя в порядок и даст бой. «Тосно» – это не «Реал», и не «Атлетико», а  «Спартак» выступает в Лиге чемпионов. Спартаковцы должны выйти на матч, отработать и обыграть эту команду. По логике вещей должно быть именно так.

– Но «Тосно» обыгрывал в этом сезоне «Локомотив».
– Помню. 2:0. «Тосно» дал бой «Локомотиву». А почему бы и не дать? Такие команды, как «Тосно», нужно «успокоить» – забить им пару мячей и все.

– Как оцените матч «Спартака» с «Марибором»?
– «Спартак» потерял два очка. Сами виноваты. К этому и шло. Играли тяжело. После забитого мяча почему-то все опустились назад. Вторую половину второго тайма провели неоднозначно. С другой стороны взяли очко на выезде. Но игра все-таки давалась, поэтому ставлю «троечку». Такую команду «Спартак» обязан обыгрывать.

– Что понравилось в игре «Спартака»? Были ли положительные моменты?
– Знаете, и отметить некого. Все по чуть-чуть внесли свою лепту в бездарную игру. Квинси Промеса не было видно совсем. Андрей Ещенко много ошибался. И Фернандо тоже. Поэтому и счет – 1:1.

Я так не понял, чем Ещенко занимался на своем фланге. Наверное, хватит вперед подключаться, когда сзади такие проблемы. Куда лезет? Вот и забили гол из его зоны.

– Как оцениваете перспективы «Спартака» в Лиге чемпионов после матча с самым слабым соперником в группе?
– Со всеми командами играть можно. Но играть надо на пределе. «Спартак» в матче с «Марибором» мне не понравился. Если бы ничья была с сильным соперником, вопросов нет. Но «Спартак» потерял два очка с посредственной командой. ЦСКА свой матч в Лиге чемпионов выиграл за счет характера и самоотдачи. Именно этого не хватило «Спартаку».

– Какие выводы спартаковцы должны сделать из этой игры?           
– Нужно держать мяч и атаковать. Это самое лучшая оборона. Не понимаю, почему опустились назад. И опять у меня вызывает тревогу физическое состояние некоторых футболистов. Нет свежести и резвости. Без нее далеко не уехать. «Марибор» тоже можно похвалить – не сдались, а бились до конца. Дома «Спартак» словенцев обыграет.

Если подытожить, не нужно вдаваться в панику. Очко на выезде в Лиге чемпионов – это нормально.

Матч

Тосно - Спартак

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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