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В ВАДА раскол, МОК против коллективной ответственности, Россия победила

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В ВАДА раскол, МОК против коллективной ответственности, Россия победила

Санкции к России за допинговый скандал ограничатся индивидуальными дисквалификациями и, возможно, большим штрафом.

Именно такой вывод можно сделать из докладов на сессии МОК в Лиме (Перу). Напомним, что руководители двух комиссий Международного олимпийского комитета Деннис Освальд (занимается перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия), а также Самуэль Шмид (занимается выяснением государственного участия в допинговой системе в России) должны были сообщить о промежуточных итогах своей работы.

Шмид вообще не прилетел в Перу — за него доклад делала председатель комиссии МОК по этике Пакеретт Жирар-Запелли. Сообщение состояло из общих слов, а также обещания представить итоговый результат работы до начала Игр-2018.

Доклад Освальда содержал больше конкретики. Он сообщил, что обладает надежным методом определения следов вскрытия пробирок, а также, что уже в ближайшие дни получит данные по анализу проб первых 50 российских спортсменов. В случае обнаружения следов вскрытия спортсменам предъявят обвинения, которые будут обоснованы на слушаниях в МОК в присутствии самих обвиняемых, после чего будет вынесено окончательное решение. В первых рядах проверяемых точно находятся шесть российских лыжников, срок временной дисквалификации которых заканчивается в конце октября. В дальнейшем комиссия Освальда будет предъявлять индивидуальные обвинения, либо оправдывать каждого спортсмена в отдельности. Принцип коллективной ответственности применяться не будет. О его недопустимости заявил и член МОК, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Важнейшим моментом вчерашнего дня на сессии МОК стало осуждение предложения представителей 17 Национальных антидопинговых агентств (NADO) о необходимости полного отстранения России от Игр-2018, сделанное накануне. С такими заявлениями помимо Фазеля выступили президент Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани, руководитель конвенции «Спортаккорд» Патрик Бауман,член МОК от Нидерландов Камиль Эрлингс.

Более того: предложение представителей 17 NADO осудил и президент ВАДА Крейг Риди.

– Эти люди смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед, – заявил Риди. – То что они говорят, во многом не соответствует официальной позиции ВАДА. Я понимаю их разочарование, потому что они хотят, чтобы работа велась быстрее. Собираюсь обсудить этот вопрос на заседании исполкома: уверен, мы должны обсуждать такие темы сначала друг с другом, прежде чем делать громкие заявления.

Наконец, еще одна новость из Перу, которую можно отнести к числу положительных. Вице-президент МОК Джон Коутс предложил нести поправку в Олимпийскую хартию, предусматривающую возможность финансового наказания для организаций и спортсменов. Видимо, августовская информация о возможности применения к России большого штрафа — была пробным камнем, и идиосинкразии со стороны мирового сообщества она не вызвала.

Почему это новость положительная? Потому что косвенно доказывает, что к нашей стране не будут применены самые суровые санкции. Скорее всего, это будут личные дисквалификации отдельных спортсменов и серьезный штраф. В нынешних условиях иначе как победой такой возможный исход назвать трудно.

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