Без права на ошибку. Матч, который может решить судьбу Слуцкого в Англии

Оба соперника в прошлом сезоне выступали в АПЛ, а сейчас близки к тому, чтобы опуститься в зону вылета в чемпионшипе. Для Леонида Слуцкого предстоящий матч решающий. Пятого поражения в 6 последних играх ему могут не простить.

Выход из тупика

«Халл» и «Сандерленд» идут по схожему графику. В последних 4 матчах и те, и другие потерпели 3 поражения. Пропустили обе команды по итогам 7 туров двузначное количество мячей («Халл» - 14, «Сандерленд – 11). С забитыми мячами куда более серьезные проблемы у сегодняшних гостей - их набралось всего 6. Тогда как у хозяев в два раза больше – 13. Тем не менее, в таблице команды разделяют лишь 2 очка – 7 у «Халла» против 5 у «Сандерленда». По итогам 8-го тура недавние участники премьер-лиги вполне могут оказаться в зоне вылета, поэтому каждая из сторон нуждается в победе, чтобы такого не допустить.

Команда засыпает к перерыву

У «Халла» есть серьезная проблема. Если смотреть на голы в динамике матча, то команда Слуцкого буквально засыпает к перерыву. С 30-й по 45-ю минуту «тигры» пропустили 5 мячей, ответив на это лишь одним. Соперник может этим воспользоваться. У гостей сегодняшнего матча в этом отрезке показатели получше – 1 гол забит, 2 пропущено. Также «Халл» многовато пропускает в самом начале: со стартового свистка по 15-ю минуту «тигры» трижды вынимали мяч из сетки собственных ворот. Правда, безответными эти голы не назовешь – 2 гола в дебюте встреч было забито. «Сандерленд» наиболее уязвим с 75-й по 90-ю минуту. Об этом говорит разница мячей - 0:4 в пользу соперников. «Халл», напротив, в концовках матчей играет ровно (2:2)

Внимательно на стандартах

Большую часть голов – 8 из 13 – «Халл» забил после позиционных атак. Наиболее эффективным является левый фланг Камила Гросицки. Поляк принял участие в 8 результативных атаках. Он же является лидером команды по системе гол+пас (2+4), по числу нанесенных ударов (всего 16, 6 в створ) и острых передач (всего 28, 19 точных). Но акцентировать свое внимание Слуцкий должен прежде всего на обороне. Только «Бертон Альбион» и «Болтон» пропускают так же часто, как «Халл» - 14 раз после 7 туров. В 8 случаях «тигры» капитулировали в результате позиционных атак соперников, в 2 - после контратак и в 4 - после стандартов (3 с угловых). Неудачи в последнем компоненте наверняка были разобраны тренерским штабом «Сандерленда». Половину своих голов соперник «Халла» забил именно после стандартных положений (3 из 6).

Слуцкий против Макгиди

Лидер «Сандерленда» на данный момент экс-спартаковец Эйден Макгиди. Ирландец поучаствовал в 3 результативных атаках – забил гол и сделал 2 голевые передачи. Также он чаще и удачливее всех совершает обводки (36 всего, 26 удачных) и создает остроту впереди (19 острых передач, 10 точных). Против ЦСКА Слуцкого Макгиди играл 8 раз и доставил ему много хлопот. Самый успешный матч ирландца против Слуцкого состоялся 21-го апреля 2013 года. Его усилиями красно-белые тогда дважды отличились – Макгиди забил сам и ассистировал на Макеева, - но победу упустили в самой концовке (2:2). В сумме в 8 играх против Слуцкого Макгиди забил 2 мяча (1 с пенальти в послематчевой серии в кубке России-10/11) и сделал 3 результативных паса. Ну, а «Спартак» с ирландцем в составе выиграл лишь один матч, трижды при этом сыграв вничью и четырежды уступив.



