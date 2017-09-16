Нас ждет дерби! В каком состоянии «Челси» подходит к матчу с «Арсеналом»?

Перед главным матчем очередного тура английской премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Арсеналом» автор «Советского спорта» разбирает, в каком состоянии «аристократы» подходят к дерби.

После трех побед подряд над довольно сильными «Тотенхемом«, «Эвертоном« и «Лестером« в АПЛ и разгромной победы в дебюте Лиги чемпионов над скромненьким «Карабахом», перспективы у лондонского «Челси« радужные, но все прекрасно знают, как трудно дается подопечным Конте игра с «Арсеналом«.

Защита

Итальянские тренеры всегда славились своим умением организовывать защиту и главный тренер «Челси» Антонио Конте не исключение. Его прошлогоднее «3-4-3» принесло «аристократам» чемпионство, но стоит вспомнить, что решился Конте сыграть в привычной для себя манере именно после разгромного поражения «Арсеналу» со счетом 3:0. Сейчас почти все лидеры АПЛ играют по этой тактической расстановке, и ей уже никого не удивишь. Но Конте продолжает удивлять своей работой с защитниками. Под его руководством и Маркос Алонсо и Виктор Мозез заиграли совсем в другой футбол. Из простых бегунков они превратились в умных, обученных и искусных защитников, и видимо им Конте предоставит место в стартовом составе. С другой стороны, есть Давиде Дзаппакоста, который прекрасно проявил себя в матче Лиги чемпионов, но то был «Карабах» и не совсем в стилистике Антонио Конте ставить в основу игрока, который провел на поле за клуб чуть больше одного матча. Вопрос вызывает место третьего центрального защитника. Сезар Аспиликуэта и Давид Луис с их выдающейся, а главное, стабильной игрой в последних играх заменам не подлежат. Но кто будет третьим? Выбор у Конте между молодым немцем Антонио Рюдигером, который довольно неплохо проявил себя в последних матчах и капитаном Гарри Кэхиллом, который отбыл дисквалификацию и уже готов играть в основе. В матче Лиги чемпионов Кэхилл вышел в основном составе, но с «Карабахом» играла экспериментальная линия защиты с молодым датчанином Кристенсеном и Дзаппакостой. Кажется, что это была не просто ротация, а возможность проявить себя игрокам второго состава. При таком рассмотрении выбор, конечно, падает на Рюдигера, но узнать это мы сможем только в выходные.

Французские баррикады

Куда более интересным представляется возможный состав полузащиты. Одним из центральных полузащитников станет Нголо Канте, который из матча в матч не перестает удивлять своей игрой болельщиков, экспертов, а главное, игроков чужой команды. Француз заметно прибавил в игре с мячом, что делает его, пожалуй, лучшим опорным полузащитником современного футбола, ну или точно одним из лучших. Но вот кто составит ему пару? Все будет зависеть от манеры игры, в какую захочет играть Конте, а также от состава атакующих игроков. С одной стороны, есть возможность поставить заметно прибавляющего от игры к игре Тьмуэ Бакайоко, который и с мячом стал больше играть, и в отборе действовать увереннее, а Сеск Фабрегас с Педро составят атакующий дуэт впереди. В такой расстановке «Челси» уже играл против «Лестера» и довольно успешно. Два француза отбирают мячи и ищут пасом Фабрегаса, который и дирижирует атаками команды. Такая расстановка напоминает «Ювентус» Конте, где находилось место на поле для Пирло, Погба и Маркизио. Но, с другой стороны, Антонио Конте может перевести Фабрегаса в линию полузащиты, где испанец, начавший отбирать мячи, действует не менее эффективно. Тогда освобождается место в линии атаке для Эдена Азара, который во всю возвращает свои былые кондиции. Бельгиец уже вернулся на поле против все того же «Карабаха», и пускай он не забил, но показал, что находится в неплохой, пускай и не оптимальной, форме. Как бы то ни было, в запасе у Конте всегда будет новичок Дэнни Дринкуотер, который обязательно появиться на поле для своего дебюта, если у команды все будет хорошо и Виллиан, готовый подменить любого в линии атаки.

Испанский наконечник

Как бы ни старался Григорий Черданцев, комментируя матч «Лестера» и «Челси», доказать всем, что Альваро Мората не тот форвард, который нужен лондонцам, испанец его все же не послушал и забил очередной мяч, выиграв единоборство в воздухе. Смотря на эти голы, которые забивает молодой испанский форвард, невольно задаешься вопросом, как же так? Мората - не та «девятка», к которой все привыкли, я имею в виду конечно же Диего Косту. Альваро любит работать с мячом, смещаться на фланг и оттуда уже обыгрывать защитников. Он не совсем грамотно ставит корпус, не любит «таранить» и по всем параметрам своей игры больше напоминает игрока, который играет в подыгрыше, а не в завершении атак. Но испанец продолжает забивать мячи, выигрывая воздушные единоборства в том самом стиле, в каком должен играть «нападающий-наконечник». Пока кандидатура Мораты является безальтернативной. Сколько бы Миши Батшуайи не забивал мячей в Лиге чемпионов «Карабаху», бельгиец не может порадовать болельщиков «Челси» своей игрой. Он много ошибается, передерживает мяч и упускает множество моментов. Как форвард запаса может быть он и не плох, но не зря создатели игры FIFA 2018 поставили ему скромный рейтинг 80.

Как бы не возмущался Антонио Конте отсутствию нужных ему трансферов, «Челси» продолжает играть в свою игру, уровень игроков растет, а болельщики «аристократов» по всему миру радуются результатам команды. Создается впечатление, что итальянец просто скромничает, ведь почти каждый игрок при нем прибавил и стал играть качественно по-другому, а команда уже давно походит на отлаженный механизм, где каждый знает свое место и обязанности на поле.

Но смогут ли «синие» взять реванш за Суперкубок и Кубок Англии, или же Арсен Венгер снова будет праздновать победу – узнаем об этом только в воскресенье.