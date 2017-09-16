Головкин - Альварес. Чего же нам ждать?

Геннадий Геннадьевич Головкин Фото: Gettyimages.ru

Разве что только самый ленивый сейчас не обсуждает грядущий супербой между Геннадием Головкином и Саулем Альваресом. автор «Советского спорта» решил проанализировать, чего же ждать фанатам в ночь с субботы на воскресенье.

16 сентября в Лас-Вегасе, наконец, пройдет долгожданный бой между боксерами, занимающими 2-е и 7-е местА в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Безусловно, ажиотаж вокруг любого поединка создают регалии спортсменов, их громкие имена и реклама, но только не грядущее побоище. Конечно, и у Головкина и у Альвареса довольно большой послужной список и уже давно есть имя в боксе, но в этом матче встречаются не просто два чемпиона или две звезды. В грядущем событии сойдутся два эго, два характера, два абсолютно бескомпромиссных в пределах ринга человека.

Геннадий Головкин сделал себе имя своими кулаками. Казахский боксер, серебряный призер Олимпиады 2004 года закончил 33 боя из 37 досрочно. Он постоянно давит, нависает над оппонентом и отрезает ему углы, не давая сопернику и десяти сантиметров свободного пространства. Зажав в угол жертву, GGG начинает забивать ударами своего противника, точно вколачивая гвозди в гроб, но помимо этого у Головкина довольно интересная, и в то же время непримечательная защита. Казахстанский боксер часто пропускает ненужные удары, принимая их на лоб, как будто нарочно пытается себя разозлить и заставить действовать еще агрессивнее. А после своих атак, в качестве защитных действий Головкин использует и плечи и предплечья, почему многие удары оппонентов просто соскальзывают. Из-за непримечательности и аккуратности этих движений многим кажется, что у Головкина совершенно отсутствует защита. Этот пробивной стиль, создающий настоящую драму в ринге, и завоевал сердца многочисленных фанатов.

Что же «Канело»? Это настоящая мексиканская звезда, которая начала свой путь в профессиональном боксе в 15 лет. Из-за отсутствия внушительной любительской карьеры у мексиканца довольно самобытный стиль и манера нанесения ударов. Многие ему приписывают точно такую же разрушительную мощь, какая есть и в кулаках Головкина, но Альварес в своих последних поединках, в прочем, как и в большинстве, был просто тяжелее своих оппонентов на 5, 6, а то и 10 килограмм. Он неплохо двигает корпусом и защищается плечами, как любил в свое время делать Флойд Мейвезер. Но мексиканец остается мексиканцем. В ринге, помимо замечательных боксерских навыков «Канело» не прочь устроить драку, в которой до этого момента всегда одерживал верх. Все дело в том, что хоть Альварес и атакующий боксер по природе он настоящий контрпанчер и ему куда удобнее, когда его оппонент сам проявляет инициативу. В таких моментах зрители имеют возможность наблюдать технику Сауля Альвареса во всей красе.

Но чего же ожидать от этих двух боксеров в ринге?

Преимущество по ходу боя может быть и у одного и у другого боксера, но все будет зависеть от Геннадия Головкина, именно его действия в итоге повлияют на ход поединка. Если казахский боксер донесет до мексиканца свой убийственный силы удар, никто не сможет предугадать, что же станет с Саулем Альваресом. Пускай у «Канело» и крепкий подбородок, но с панчерами такого уровня, как Головкин он прежде не сталкивался. Ну а если Геннадий Головкин позволит Саулю по себе попадать, точно так же, как по нему попадал в прошлом бою Дэниэл Джейкобс, то победа будет за мексиканцем.

Интриги бою придает и то, что Сауль Альварес сам любит отходить к канатам и давать своему оппоненту работать. С Головкином такой трюк может не пройти, но, с другой стороны, Геннадий часто заигрывается в своих атаках и может пропустить тяжелый удар.

Еще стоит отметить навыки комбинационного бокса обоих спортсменов. И «Канело» и Головкин с удовольствием меняют этажи атак и ломают скелетные кости своих соперников, переводя после удары в головы.

Но главным фактором в этом бое может стать характер обоих боксеров. У обоих было довольно трудное детство и периоды в жизни, через которые им приходилось преодолевать, стиснув зубы. Эта стойкость перенеслась и в ринг, где оба боксера отличаются своей жесткостью и жестокостью, с которой расправляются с оппонентами. Их упорство и не желание уступать может сыграть с ними злую шутку, особенно с «Канело», если тот решится пойти с Головкиным в откровенную рубку.

Ринг покажет, кто же из двух лучших средневесов выиграет это интригующее сражение и закончится ли, как все того ожидают, этот бой нокаутом. Как бы то ни было, сказать с уверенностью об это бое можно только одно - в этот вечер на ринге будет мясорубка и настоящая драма.