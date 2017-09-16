Владимир Гомельский: Выход в полуфинал для России – уже грандиозный успех

Телекомментатор Владимир Гомельский – о поражении сборной России от Сербии (79:87) в матче 1/2 финала на Евробаскете-2017.

«Если б Швед попал треху при минус два»

Сербия одна из сильнейших команд в Европе. Причем она такой стала не вчера. Поэтому у нас был очень сильный соперник по полуфиналу. И хочу отметить, что наша сборная играла достойно. Хотя далеко не все получалось на площадке.

В первой четверти меня очень раздражало, что мы не справляемся с третьими номерами. Не с Богдановичем, Кузмичем или Марьяновичем, а именно с третьими номерами соперника – Лучичем и Милославлевичем. В первой четверти они забили нам на двоих 10 очков. С моей точки зрения, это была неправильно выбранная тактика в защите. Наша подстраховка со слабой стороны от пятого человека не работала. Потому что сербы здорово готовили атаку, а потом и Йович, и Богданович с удовольствием отдавали передачи в дальний угол, где просто не было нашего защищающегося игрока, он прибегал туда потом, после того, как соперник уже бросил по нашему кольцу.

Если же вернуться к ключевым моментам матча, то в четвертой четверти мы сократили разницу до 2-х очков, и Леша Швед бил треху в раннем нападении, но не попал. А если бы попал? Тогда все могло сложиться по-другому.

«Эта команда будет становиться сильнее»

Однако я ни к кому не могу предъявить претензии – все играли с полной отдачей, старались. В чем еще была наша слабость – мы не смогли задействовать Мозгова. Передачи Тиме была редкими, я запомнил за весь матч только две. Из игроков, выходящих со скамейки, кто реально помог и изменил рисунок игры, надо отметить Андрея Зубкова. Мы никак не могли забить из-под кольца, а он вышел и сделал два прохода, один из которых завершил гениальным крюком. Но, к сожалению, это был лишь эпизод.

Я и до игры считал, что сербы сильнее, но наши выглядели достойно. Еще раз отмечу, что выход в полуфинал сборной России – это грандиозный успех.

Базаревич набрался опыта важнейших матчей и эта команда в этом составе будет становиться только сильнее. Но сохранится ли она до Олимпиады-2020 я не знаю. Но мне очень этого хотелось бы.