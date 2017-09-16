Говорящие цифры: Швед останется лучшим снайпером до конца ЧЕ

Алексей Швед Фото: FIBA

Выделяем самое интересное из статистики полуфинального матча Россия - Сербия, в котором наши баскетболисты потерпели поражение - 79:87.

Лидер российской команды Алексей Швед набрал 33 очка (двухочковые броски - 2 из 5, трехочковые - 6 из 15, штрафные - 11 из 12, а также 5 голевых передач, 2 подбора, 1 потеря и 1 фол за 38 с половиной минут на площадке) и заметно упрочил свое лидерство в списке лучших снайперов чемпионата: 201 очко в 8 матчах, то есть, 25,1 в среднем за игру. У ближайшего преследователя немца Денниса Шредера - 23,7.

Из тех, кто еще не завершил выступление на ЧЕ-2017, теоретические шансы обойти Шведа сохраняют словенец Горан Драгич (5-е место, 21,0) и серб Богдан Богданович (6-е, 20,3). Но чтобы отобрать у россиянина титул снайпера №1, им нужно в воскресном финале набрать на 34 и 40 очков больше, чем Швед в игре за бронзу. Это практически невозможно.

Самый результативный из испанцев, которые завтра встретятся с россиянами в матче за третье место, - Поу Газоль: лишь 16,1 очка за игру (12-е место).

Также Швед установил в полуфинале рекорд чемпионата по количеству выполненных трехочковых - 15. А вот по попаданиям ему не удалось даже повторить достижение латыша Бертанса и турка Махмутоглу (по 7).

СЕРБЫ РЕАЛИЗОВАЛИ БОЛЬШЕ 70 ПРОЦЕНТОВ ДВУХОЧКОВЫХ

26 из 37 - такова реализация двухочковых бросков у сборной Сербии во вчерашнем полуфинале. Это 70,3 процента, и это очень много. Причем четверо самых результативных в этом матче игроков команды в сумме вообще показали 75%: Марьянович - 7 из 10, Богданович - 6 из 8, Йович и Лучич - по 4 из 5!

Как видите, в этом квартете - лишь один центровой и сразу три баскетболиста низкорослых амплуа. То есть, сербы гармонично сочетали передачи на «высоких» с результативными проходами и комбинационной игрой, а наша защита не смогла им помешать.

Аналогичные показатели сборной России: 13/27=48,1%. Наши сделали ставку на трехочковые, которые выполняли даже чаще, но и здесь особой меткостью не блеснули: 12/32=37,5%. В итоге средняя результативность каждого российского броска с игры составила 1,05 очка, а каждого сербского - 1,30. В пересчете на без малого 60 попыток (56 у них и 59 у нас) это принесло победителям разницу в «+11». На два очка больше, чем по итогам игры.

В матче этих же команд на групповой стадии, завершившемся победой сборной России (75:72), показатели по двухочковым были совсем другими - почти одинаковыми, с небольшим преимуществом наших баскетболистов: 15 из 26 против 15 из 28.

НА ПОДБОРЕ НЕ ХВАТИЛО ПОМОЩИ ОТ КУРБАНОВА

В полуфинале сербы выиграли борьбу за отскок с ощутимым перевесом: 34 против 26. Хотя две недели назад в матче группового турнира соотношение было обратным: 31-28 в нашу пользу. Если сравнить число подборов основных высокорослых игроков сборной России, то Тимофей Мозгов остался примерно на том же уровне (сейчас - 9 отскоков, в том числе 3 в нападении, тогда - 8 и 2 соответственно), Андрей Воронцевич несколько сдал (4/0 после 5/2), а Никита Курбанов сдал сильно (2/0 и 7/3). Напомним, что в первом матче с сербами Курбанов также набрал 11 очков, а во втором ограничился двумя. В то время как его оппонент, легкий форвард Владимир Лучич, в пятницу сделал 8 подборов – на 5 больше, чем на групповой стадии.