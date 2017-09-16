КХЛ должна штрафовать клубы на миллион рублей за приписки, а не за сосиски!

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. ПРИЗ ИМЕНИ ГИМАЕВА

Я удивился, что на майской церемонии вручения призов КХЛ не было трофея, посвященного памяти Сергея Гимаева. И вот лига исправила эту оплошность.

Сначала я удивился: новый приз будет вручаться опытным игрокам, ветеранам, дядькам-хоккеистам. Где тут логика, если сам Гимаев завершил карьеру в 31 год?

Но трофей называется «За верность хоккею», и не было человека, более преданного нашей игре, чем Сергей Наильевич. Он сам говорил о себе, что не работает в хоккее, а живет в хоккее. И наставником он был, потому что 14 лет возглавлял спортшколу ЦСКА. И являлся учителем для всех, с кем Гимаев пересекался в любой сфере деятельности, вплоть до ветеранских матчей. Люди заряжались энергией от Гимаева, словно черпали чистую воду из колодца.

Я думал, что приз Гимаева будут вручать лучшему телекомментатору страны. Но теперь понимаю, это не совсем правильно. Потому что Сергей Наильевич был не комментатором, а экспертом, и его жизнь одной только работой на телевидении не ограничивалась.

Так что КХЛ приняла верное и мудрое решение. Но знаете, что скажу? Это неправильно, что на церемонии уже несколько лет отсутствует награда лучшему телекомментатору. Это случилось после того, как был создан «Матч ТВ» - для того, чтобы у работников телеэфира не возникало ревности друг к другу. Они же все теперь оказались в одной лодке, а Дмитрий Чернышенко – большой босс и КХЛ, и «Матч ТВ».

Но я считаю это неверным решением. Награда для лучшего комментатора нужна и важна. Введите ее к следующему маю, пожалуйста.

2. ОМСК ПРОДАВИЛ ПИВО

Как вы знаете, на хоккейных матчах в Москве и многих других городах России не продают пиво. Один из авторов однажды написал в отчете: «А ведь так приятно обмакнуть свои пшеничные усы в душистый ячменный напиток…»

Как с этим не согласиться! Пиво до недавних пор было запрещено и в Омске. Но смотрите, президент «Авангарда» Владимир Шалаев эту тему продавил. Вот новость:

«Накануне у нас состоялась встреча с заместителем начальника полиции УМВД по охране общественного порядка Юрием Виноградовым, - говорит Шалаев. – Мы еще раз акцентировали внимание на том, что и для «Авангарда», и для полиции соблюдение закона является безусловным приоритетом. Потому для успешного решения вопроса необходимо прежде всего обеспечить исполнение закона.

Клуб учел все замечания, и теперь со следующего домашнего матча «Авангарда» -17 сентября против «Югры» – для наших болельщиков будет открыта продажа пива на «Арене Омск». Разумеется, в полном соответствии с законом, в специально отведенных для этого местах».

Что это даст «Авангарду»? Они пока не знают, нужно посмотреть экономику этого решения. Но как минимум клуб сможет поднять аренду тем, кто продает пиво на арене. И с помощью продаж привлечет новых болельщиков. То есть пиво принесет доход еще и в плане продажи билетов.

Так что остальные клубы – срочно изучайте, как Шалаев договорился с полицией. И тоже продавливайте пивное решение на стадионах – чтобы болельщику было куда макать свои пшеничные усы.

3. А СКОЛЬКО ЗРИТЕЛЕЙ?

Вот с каким абзацем я столкнулся, когда читал отчет на официальном сайте «Витязя» об их выездном матче с «Куньлунем» (0:2):

«На матче в Шанхае в протоколе запись: 3210 зрителей. В то же время безусловно нейтральный комментатор КХЛ-ТВ Владимир Гучек в середине матча четко заметил: «Трибуны заполнены лишь на треть». При вместимости 4 800 зрителей в ледовом дворце «Фэйян» этот показатель равен максимум 1600, но никак не 3210, как записано в протоколе».

Так что же это?! Ваши версии? Неужели китайцы – о боже! – занимаются приписками?

Вообще во время сезона, когда на вылет из КХЛ стоят три клуба, и посещаемость является важнейшим фактором в этой системе рейтинга из восьми пунктов, лиге было бы неплохо как-то контролировать эту ситуацию.

Вот великий ЦСКА не занимается приписками. При этом нарывается на критику, что у клуба мало зрителей. Ну а «Куньлунь» - бац, и увеличил себе аудиторию в два раза безо всяких маркетологов! Я сам не знаю, в Шанхае на хоккее не был. Но видите, люди говорят.

КХЛ должна жестко контролировать посещаемость. Лига выписывает штрафы за то, что с трибун скандируют слово «сосиска». А штрафовать надо за приписки! Сразу на миллион рублей за каждую фальсификацию (мои – три процента за идею).