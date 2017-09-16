Болельщику «Спартака» грозит тюремный срок

Словенские СМИ сообщают, что задержанному на матче Лиги чемпионов в Мариборе болельщику «Спартака» грозит пятилетний срок тюремного заключения. Ему вменяется неподчинение законным требованиям полиции и нападение на сотрудника органов внутренних дел с нанесением ему легких телесных повреждений в входе уличных беспорядков перед игрой.

По сообщениям местной прессы, молодому человеку, имя которого не называется, удалось ускользнуть после драки и попасть на стадион. Но он был опознан при помощи камер видеонаблюдения, остановлен при выходе и препровожден в полицейский участок.

Позднее футбольный фанат предстал перед судьей мариборского районного суда, который вынес постановление о запрете на его выезд из страны. Задержанный обвиняется в нанесении полицейскому ударов по затылку и в лицо. Пострадавшего пришлось доставить в больницу для оказания медицинской помощи.

В ходе инцидентов на улицах Марибора перед матчем были задержаны и двое местных зачинщиков беспорядков, которые бросали камни и бутылки в болельщиков «Спартака». Они были осуждены по ускоренной процедуре и приговорены к штрафам и запрету на посещение общественных мероприятий.

Спартаковскому же болельщику, как объявил представитель полиции, предстоит подробное судебное разбирательство по обвинениям, наказание по которым предусматривает лишение свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Как сообщают словенские СМИ, массовая драка между фанатами противоборствующих клубов произошла в Мариборе и после матча, далеко за полночь. Там было задержано 18 болельщиков «Спартака» и один местный житель.

Были зафиксированы и многочисленные менее серьезные нарушения правопорядка, связанные с футбольным действом в Мариборе, в т.ч. с участием граждан Польши и Сербии.

Сама игра прерывалась на несколько минут, когда болельщики на гостевом секторе запалили большое количество файеров, а выстрел из сигнальной ракетницы достиг центрального круга.

УЕФА в связи с этим открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака», которое будет рассмотрено в следующий четверг, за пять дней до следующей игры красно-белых в Лиге чемпионов - дома с «Ливерпулем».

Клубу может быть вынесено предупреждение, штраф или наказание в виде закрытия части трибун или всего стадиона для болельщиков только на этот матч или на несколько последующих в турнире.



