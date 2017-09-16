«ЦСКА вряд ли вылетит из КХЛ». Медведев – о проблемах Лиги и критике Овечкина

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев – о том, как строить новые дворцы, что делать с посещаемостью ЦСКА и несправедливой критике Овечкина.

«Уровень жизни в России не такой, чтобы брать 100 долларов за билеты»

– СКА одержал 11 побед подряд, все говорят о возможном рекорде. Команде удастся побить собственное достижение?

– Да, это замечательный результат. Конечно, команда хочет установить исторический рекорд, но все команды выходят играть против СКА с особенным настроением. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя, потеря концентрации может привезти к поражению. В команде сейчас очень хорошая обстановка, все друг друга поддерживают. Несмотря на травмы, команда поймала победную войну.

– Все активно обсуждают рейтинг КХЛ. Согласны, что он пошел на пользу Лиге?

– Этот рейтинг ставит перед клубами задачи. Кто не хочет покинуть КХЛ, для этого нужно работать. Не только хорошо играть, но и привлекать публику, обеспечивать хорошее качество трансляции. К сожалению, на большинстве стадионов пока новые требования по свету, например, не выполнены. Мы видим, что клубы работают над этим. Надеюсь, недостатки будут устранены.

– Чей-то конкретно прогресс заметен?

– Отстающих уже нет.

– Геннадий Тимченко говорил, что дворцы – это самая большая проблема КХЛ. Где брать средства для их строительства?

– Сам по себе дворец никогда не окупится, потому что у нас уровень жизни не такой, чтобы брать по 100 долларов за билеты. Но есть опробованные бизнес-модели, когда спортивный дворец – часть комплекса, в котором представлено жилье, торговые пространства и деловые центры. На такой базе при участии городских и областных властей можно найти инвестора, который окупит свои вложения. Не за счет повышения цен на жилье, а за счет эффективного строительства, которое будет пользоваться спросом.

– Но ощущение, будто многие ждут, что дворец просто появится.

– Такого не может быть. Времена не самые простые. Нельзя надеяться, что добрый дядя придет и скажет: «Вот вам деньги, постройте дворец и эксплуатируйте его». Надо искать варианты, чтобы решать проблему не только со строительством дворцов, но и комплексные проблемы – увеличение жилищного строительства, рекреационных зон. Конечно, жилье по-прежнему в дефиците и расчеты показывают, что можно привлечь финансирование и решить и одну задачу, и другую. Но, конечно, для этого нужно желание всех сторон.

«ЦСКА плетется в хвосте»

– Что делать с такими командами как ЦСКА, у которых есть результаты и хорошие игроки, но нет комфорта для болельщиков?

– К сожалению, ЦСКА в отстающих по посещаемости. Не просто в отстающих, а в хвосте плетется. И это при том, что клуб все-таки какие-то шаги в дворце предпринял: открыл музей. Но это по-прежнему устарелое спортивное сооружение, которое некомфортно для зрителей. Плюс работа с болельщиками должна быть очень кропотливой. За одну ночь не привлечь болельщиков. Я уверен, что клуб с великой историей может и обязан привлечь болельщиков. Но, видимо, это произойдет не на трибунах Дворца спорта ЦСКА.

– Есть ли преференции у клубов с историей? Понятно, что нельзя представить ситуацию, при которой ЦСКА исключат, но с другой стороны...

– Потому что спортивная составляющая у них хорошая. По тем критериям, если ЦСКА не вылетит из плей-офф, вряд ли вылетит из Лиги.

– У Лиги нет механизмов заставить ЦСКА играть в «Мегаспорте» или в «ВТБ Ледовом дворце»?

– Были различные возможности, но за них же никто не решит. Да, в Мегаспорте сняли ограничения на проведение спортивных состязаний. Но клуб об этом должен думать.

«Овечкин думал, как поехать на Олимпиаду»

– Овечкин заявил, что не поедет на Олимпиаду. Вы изначально верили, что он может поехать?

– До заявления Фазеля это было возможно. Можно было предположить, что Овечкин бы договорился в «Вашингтоном» и получил трехнедельную паузу. Но проблема выходит за пределы Олимпиады, я думаю, что заявление Фазель сделал в связи с тем, что хочет сохранить возможность возврата профессионалов на следующую Олимпиаду и, самое главное, сохранить профессионалов на чемпионатах мира. Не исключаю, что ситуация могла обостриться между НХЛ и ИИХФ, если бы одно-два исключения произошли.

– Некоторые болельщики обвиняют Овечкина в предательстве.

– Это несправедливо. Александр хотел, думал, как сделать. Но ему поставили не просто шлагбаум, а забор, через который не перелезть.