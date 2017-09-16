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«ЦСКА вряд ли вылетит из КХЛ». Медведев – о проблемах Лиги и критике Овечкина

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«ЦСКА вряд ли вылетит из КХЛ». Медведев – о проблемах Лиги и критике Овечкина
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев – о том, как строить новые дворцы, что делать с посещаемостью ЦСКА и несправедливой критике Овечкина. 

«Уровень жизни в России не такой, чтобы брать 100 долларов за билеты»

 СКА одержал 11 побед подряд, все говорят о возможном рекорде. Команде удастся побить собственное достижение?
 Да, это замечательный результат. Конечно, команда хочет установить исторический рекорд, но все команды выходят играть против СКА с особенным настроением. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя, потеря концентрации может привезти к поражению. В команде сейчас очень хорошая обстановка, все друг друга поддерживают. Несмотря на травмы, команда поймала победную войну.

 Все активно обсуждают рейтинг КХЛ. Согласны, что он пошел на пользу Лиге?
 Этот рейтинг ставит перед клубами задачи. Кто не хочет покинуть КХЛ, для этого нужно работать. Не только хорошо играть, но и привлекать публику, обеспечивать хорошее качество трансляции. К сожалению, на большинстве стадионов пока новые требования по свету, например, не выполнены. Мы видим, что клубы работают над этим. Надеюсь, недостатки будут устранены.

 Чей-то конкретно прогресс заметен?
 Отстающих уже нет.

 Геннадий Тимченко говорил, что дворцы  это самая большая проблема КХЛ. Где брать средства для их строительства?
 Сам по себе дворец никогда не окупится, потому что у нас уровень жизни не такой, чтобы брать по 100 долларов за билеты. Но есть опробованные бизнес-модели, когда спортивный дворец  часть комплекса, в котором представлено жилье, торговые пространства и деловые центры. На такой базе при участии городских и областных властей можно найти инвестора, который окупит свои вложения. Не за счет повышения цен на жилье, а за счет эффективного строительства, которое будет пользоваться спросом.

 Но ощущение, будто многие ждут, что дворец просто появится.
 Такого не может быть. Времена не самые простые. Нельзя надеяться, что добрый дядя придет и скажет: «Вот вам деньги, постройте дворец и эксплуатируйте его». Надо искать варианты, чтобы решать проблему не только со строительством дворцов, но и комплексные проблемы  увеличение жилищного строительства, рекреационных зон. Конечно, жилье по-прежнему в дефиците и расчеты показывают, что можно привлечь финансирование и решить и одну задачу, и другую. Но, конечно, для этого нужно желание всех сторон.

«ЦСКА плетется в хвосте» 

 Что делать с такими командами как ЦСКА, у которых есть результаты и хорошие игроки, но нет комфорта для болельщиков?
 К сожалению, ЦСКА в отстающих по посещаемости. Не просто в отстающих, а в хвосте плетется. И это при том, что клуб все-таки какие-то шаги в дворце предпринял: открыл музей. Но это по-прежнему устарелое спортивное сооружение, которое некомфортно для зрителей. Плюс работа с болельщиками должна быть очень кропотливой. За одну ночь не привлечь болельщиков. Я уверен, что клуб с великой историей может и обязан привлечь болельщиков. Но, видимо, это произойдет не на трибунах Дворца спорта ЦСКА.

 Есть ли преференции у клубов с историей? Понятно, что нельзя представить ситуацию, при которой ЦСКА исключат, но с другой стороны...
 Потому что спортивная составляющая у них хорошая. По тем критериям, если ЦСКА не вылетит из плей-офф, вряд ли вылетит из Лиги.

 У Лиги нет механизмов заставить ЦСКА играть в «Мегаспорте» или в «ВТБ Ледовом дворце»?
 Были различные возможности, но за них же никто не решит. Да, в Мегаспорте сняли ограничения на проведение спортивных состязаний. Но клуб об этом должен думать.

«Овечкин думал, как поехать на Олимпиаду»

 Овечкин заявил, что не поедет на Олимпиаду. Вы изначально верили, что он может поехать?
 До заявления Фазеля это было возможно. Можно было предположить, что Овечкин бы договорился в «Вашингтоном» и получил трехнедельную паузу. Но проблема выходит за пределы Олимпиады, я думаю, что заявление Фазель сделал в связи с тем, что хочет сохранить возможность возврата профессионалов на следующую Олимпиаду и, самое главное, сохранить профессионалов на чемпионатах мира. Не исключаю, что ситуация могла обостриться между НХЛ и ИИХФ, если бы одно-два исключения произошли.

 Некоторые болельщики обвиняют Овечкина в предательстве.
 Это несправедливо. Александр хотел, думал, как сделать. Но ему поставили не просто шлагбаум, а забор, через который не перелезть.

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