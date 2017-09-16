Что грозит Макларену? Разговор с адвокатом спортсменов, подавших в суд на WADA

Ричард Макларен Фото: ABC

Корреспондент «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко побеседовал с адвокатом трех российских велогонщиков Валентином Бородиным о предстоящем судебном процессе в Онтарио.

Как уже сообщал «Советский спорт» три российских велогонщика - Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов - подали иск в Верховный суд провинции Онтарио, призвав к ответственности WADA и лично Ричарда Макларена за голословные обвинения в употреблении допинга, которые привели к тому, что спортсменам запретили участвовать в ОИ-2016.

Представляющий велогонщиков адвокат Валентин Бородин дал по этому поводу пресс-конференцию в ТАСС, на которой побывал и обозреватель «Советского спорта». Получив возможность задать Бородину все вопросы, которые возникли у меня и у наших читателей по ходу обсуждения моей заметки «Макларена привлекут за клевету?».

Фактически, удалось взять у Бородина полноценное интервью. Забегая вперед скажу, что не все разъяснения юриста меня удовлетворили. Но ниже, в своем послесловии, постараюсь объяснить также и то, почему Бородин не был максимально откровенным в своих ответах.

- Сразу оговорюсь, что не смогу открывать все детали, которые могут помешать интересам наших клиентов в суде, - предупредил Бородин перед началом разговора. – Сейчас иск подан в суд и зарегистрирован. Впереди у нас большая юридическая битва. Но мы уверены в своих силах. И надеемся, что нам удастся доказать правоту наших спортсменов.

Истцами выступают три велогонщика международного класса. Все они занимались в известной велосипедной школе «Локосфинкс» из Санкт-Петербурга. Все являются неоднократными победителями и призерами различных международных соревнований. Каждый из них посветил всю свою жизнь спорту. И Олимпиада в Рио должна была стать вершиной их профессиональной карьеры. Они предложили максимум усилий, чтобы попасть на Игры, понимая, что второго такого шанса у них в жизни уже может не быть. И стремились они на ОИ, рассчитывая завоевать медали высшей пробы.

Однако в результате поспешного и неполного расследования, проведенного Ричардом Маклареном по заданию WADA, все трое были отстранены от участия в Играх, как спортсмены, которые подозреваются в употреблении допинга.

Наши клиенты уверены, что никогда не принимали запрещенных препаратов. И у нас есть доказательства этого. Несправедливые и поспешные выводы после доклада Макларена нанесли огромный ущерб их профессиональной репутации. А также тяжелые моральные страдания.

Хотел бы акцентировать внимание, что основная цель наших клиентов – защита своей профессиональной репутации и восстановление своего доброго имени, как спортсменов, которые никогда не принимали допинг. Поэтому они обратились за помощью к нам.

Была создана команда юристов, которая проанализировала ситуацию. И приняла решение, что самым действенным способом защиты наших клиентов будет обращении в канадский суд провинции Онтарио. Иск был заявлен 11 сентября 2017 года.

Проект очень сложный. Он требует глубокого знания спортивного права, а также антидопинговых норм. Поэтому мы привлекли к нашей работе одного из лучших экспертов по спортивному праву в России Артема Пацева, который имеет большой опыт консультирования спортсменов в международных судах. В первую очередь – в CAS.

Также в одной команде с нами будет работать одна из крупнейших канадских юридических фирм, имеющая более чем 150-летнюю историю. И которая особенно сильна в разрешении различных споров.

- Насколько я понимаю, регистрация иска еще не означает, что дело будет рассматриваться. Может канадский суд его попросту отклонить?

- Действительно сама подача иска еще не гарантирует его процессуального рассмотрения. При этом мы уверены в том, что дело будет рассмотрено. И приложим максимум усилий к тому, чтобы рассматривалось оно по существу.

- Когда примерно начнется слушание дела?

- Этим занимаются наши канадские партнеры. Но по своему опыту могу предположить, что это произойдет в течении одного-двух ближайших месяцев.

- На сколько процесс может затянуться, когда по нему будет вынесен вердикт?

- Учитывая специфику канадского судопроизводства процесс обещает быть долгим. Он может продлиться месяцы и даже годы. Но наши клиенты к этому готовы. Они твердо хотят сделать все, чтобы снять с себя несправедливые обвинения в употреблении допинга.

- Почему наши спортсмены подали иск только сейчас? Ведь Олимпиада завершилась больше года назад?

- Подача такого иска требует огромного количества подготовительной работы. Ведь иск подается не ради иска. А для того, чтобы выиграть дело, надо тщательно подготовить доказательную базу. Мы занимались этим несколько месяцев.

- Дата подачи иска странным образом совпала с публикацией в «Нью-Йорк Таймс», где говорится, что WADA сняла обвинения с 95 российских спортсменов. Эти два факта как-то связаны?

- Думаю, это просто случайность. Впрочем, я не готов комментировать действия журналистов «Таймс». Не знаю, почему их публикация появилась на следующий день после подачи нашего иска. Этот вопрос лучше им задать.

- В этом деле будет два ответчика – WADA в целом и конкретно Макларен. Почему вы не сконцентрировались на ком-то одном?

- Этот юридический вопрос я не могу сейчас комментировать. Он связан с иском, который находится в суде. Не хочется заранее раскрывать свои аргументы.

- Будет ли в качестве свидетеля по этому делу вызван в суд бывший директор «Антидопингового центра» Григорий Родченков?

- Мы не можем раскрывать до начала процесса все свои карты. Но еще раз повторю – нами собран большой массив доказательств.

- Если россияне выиграют это дело, какое наказание может грозить Макларену?

- Еще раз хочу сказать, что наша главная цель – доказать, что наши клиенты не принимали допинг и были незаслуженно отстранены от Олимпиады. А последствия будут лично для господина Макларена определит суд.

- Но, судя по сообщениям некоторых СМИ, речь в иске идет также и о семи миллионах канадских долларов. Вы готовы это сейчас подтвердить?

- Главная цель – восстановление репутации спортсменов. Все остальное – вторично.

- Доброе имя – это здорово. Но ведь вы сами говорите, что спортсмены тратили годы своей жизни на подготовку к Олимпиаде. А Макларен все это перечеркнул, просто упомянув их в своем докладе. Так кто им оплатит эти годы жизни, потраченные впустую?

- В данном формате я не готов говорить о финансовых требованиях моих клиентов. Могу лишь сказать: они рассчитывают, что ответчики понесут за это материальную ответственность.

- Но если процесс растянется на годы, кто оплатит судебные издержки? Сами велогонщики?

- Мне не этично отвечать на этот вопрос. Мы намерены довести дело до конца и выиграть его. Финансовую часть я обсуждать не готов.

- Инициатива подачи иска исходила именно от велогонщиков?

- Да.

- На ваш взгляд этот иск – разовая акция? Или в случае положительного для россиян исхода процесса на Макларена и WADA может обрушиться целая лавина подобных исков от российских спортсменов, несправедливо отлученных от Олимпиады-2016?

- Пока мы представляем интересы трех конкретных велогонщиков. Какая ситуация у других атлетов мне, как юристу, судить трудно.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ДМИТРИЯ ПОНОМАРЕНКО

Напоследок поясню пару моментов. Уже после разговора с Бородиным мне удалось выяснить, что сумма в 7 000 000 канадских долларов действительно фигурирует в иске. Но по желанию одного из трех велогонщиков адвокат не стал о ней распространяться.

Наши спортсмены хотят взыскать с Макларена ущерб и добиться справедливости. Но опасаются, что общественность обвинит их в материальной заинтересованности.

А между тем я бы лично как раз поддержал наших ребят в желании наказать Макларена именно долларом. Ведь если тебя прилюдно и ни за что изваляли в дерьме, одних извинений и дешевого дезодоранта, пожалуй, мало. Справедливость требует, чтобы ответчик отгрохал тебе сауну с бассейнами и джакузи. Чтобы загладить нанесенный ущерб.

Так же вам, наверное, бросилось в глаза, что Бородин часто уходил от прямых ответов на жестко поставленные вопросы. Связано это с системой северо-американского производства, отличного от нашего.

Дело в том, что канадские процессы зачастую обрастают огромным количеством побочных, в том числе и встречных исков. И любое неосторожное публичное слово может стать основанием для обвинения в давлении на суд, свидетеля, истца или ответчика и т.д.

Но в этой позиции адвоката я вижу и положительный момент. По чересчур осторожным и аккуратным ответам чувствуется, что дело затевается не просто ради громкого «холостого залпа» и желания пошуметь в прессе. А именно для того, чтобы выиграть дело и привлечь господина Макларена и WADAк серьезной ответственности по суду.

«Советский спорт» продолжит следить за ходом этого процесса.