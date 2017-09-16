Шоу «Голос» сделает наш турнир круче. Это серьезный ход!
Петербургский
теннисный турнир собрал не всех звезд-спортсменов, но компенсировал травмы
теннисистов известной певицей.
Почему выбрали не известных, а 548-ю ракетку мира?
– Травмы помешали сразу трем игрокам: Стэн Вавринка, Гаэль
Монфис и Янко Типсаревич, – рассказал гендиректор турнира Александр Медведев. –
Монфис собирался приехать до последнего, но ему не рекомендовали врачи. С одной
стороны, это разочарование, с другой – большое количество возможностей для
других игроков. Не быть под давлением сильных имен, а прорываться самим.
– Спецприглашение
получил 20-летний петербуржец Евгений Тюрнев, 548-я ракетка мира. Почему именно
он?
– Выбор был тяжелый. Были достойные, известные претенденты, которые в итоге выступят в квалификации – вроде бы они заслуживали того, чтобы не тратить время на квалификацию. Но мы решили предоставить wild-сard молодому петербуржцу, чтобы на родном корте он мог продемонстрировать свое мастерство.
– Два года назад,
когда сборная России проводила матч Кубка Дэвиса в Иркутске, вы помогали
игрокам добираться в Петербург. Почему сейчас не стали делать того же самого
для теннисистов, которые играют с Венгрией?
– Не надо сравнивать, сейчас все-таки матч Кубка Дэвиса на другом покрытии, игры там напряженные. Мы до последнего держали wild-card для ребят, но нет смысла приезжать для того, чтобы проиграть. Поэтому никаких обид нет. Все для того, чтобы ребята спокойно полностью отдавались игре за сборную России.
Петербургский турнир #неостановить
К обязательной программе матчей и развлечений по ходу турнира в Петербурге добавили яркий онлайн-марафон для болельщиков.
Восемь недель летом все участники марафона – а их оказалось около полутора тысяч! – могли выполнять задания от турнира и участвовать в гонке за восемь мест победителей. Героям проекта нужно было вести здоровый образ жизни. Каждый, кто дошел до конца и выиграл, получил в подарок билеты на матчи турнира, фотосессию со звездными теннисистами-участниками и другие уникальные призы и возможности. Эту концепцию организаторы назвали #Unstoppablespirit – #Неостановить.
Когда Южный обыграет Федерера?
Евгений Донской в пятницу еще играл на турнире в Турции, а
уже в субботу участвовал в жеребьевке в Петербурге. Фишку с его номером
вытянули самой последней, ему в соперники достался непростой португалец Жоао
Соуза.
– С Соузой я играл на Кубке Дэвиса в Москве, мы тренировались
в Испании вместе. С кем хотел бы сыграть в финале? Если представить, что я до
него дошел, было бы здорово сыграть против россиянина. Русский финал бы понравился
зрителям. Сейчас я физически себя чувствую лучше, чем перед US Open. Я играл в
Китае, заболел, не смог восстановиться. Я отошел от этого и смог набрать
физическую форму
– Бывали ли в вашей
карьере моменты, когда вам хотелось уйти с корта и уехать с какого-либо
турнира?
– Я чаще, чем Михаил Южный и Виктор Троицки, играю на турнирах более низкого уровня. Иногда сидишь где-нибудь, где война идет рядом и думаешь, что лучше бы отсюда уехать.
Донской в этом сезоне обыгрывал Роджера Федерера – это было
в начале марта в Дубае. У другой российской звезды турнира в Петербурге Михаила
Южного тоже был шанс победить великого швейцарца – но он уступил в пяти
партиях.
– Почему не
обыграли Федерера на US Open, почему силы вас покинули, когда оставалось
выиграть один сет?
– Время еще не пришло (смеется). Значит, был не готов пока. Надеюсь, у меня появится еще один шанс.
– С кем бы вы хотели
сыграть в финале?
– Если в финал выйти – уже и неважно, с кем играть! Мы привыкли к тому, что нужно прилетать и играть через два дня. У меня перед турниром в Петербурге была свободная неделя – надеюсь, этот бонус поможет мне лучше выступить на SpbOpen.
На шоу закрытия выступит финалистка детского «Голоса»
После финального матча St. Petersburg Open-2017 на корте пройдет красочное шоу закрытия турнира, его главной звездой будет певица Диана Хитарова.
Хитаровой всего 14 лет, в 10 лет она стала финалисткой шоу «Голос. Дети», а затем выиграла в проекте «Победитель».
Яркие шоу закрытия – традиция теннисных турниров в Петербурге. На женском Spb Ladies Trophy, который прошел зимой этого года, выступал известный английский исполнитель Джон Ньюман.