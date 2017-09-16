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Шоу «Голос» сделает наш турнир круче. Это серьезный ход!

Константин Белюков, Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Шоу «Голос» сделает наш турнир круче. Это серьезный ход!
Фото: «Первый канал»

Петербургский теннисный турнир собрал не всех звезд-спортсменов, но компенсировал травмы теннисистов известной певицей.

Почему выбрали не известных, а 548-ю ракетку мира?

– Травмы помешали сразу трем игрокам: Стэн Вавринка, Гаэль Монфис и Янко Типсаревич, – рассказал гендиректор турнира Александр Медведев. – Монфис собирался приехать до последнего, но ему не рекомендовали врачи. С одной стороны, это разочарование, с другой – большое количество возможностей для других игроков. Не быть под давлением сильных имен, а прорываться самим.

– Спецприглашение получил 20-летний петербуржец Евгений Тюрнев, 548-я ракетка мира. Почему именно он?
– Выбор был тяжелый. Были достойные, известные претенденты, которые в итоге выступят в квалификации – вроде бы они заслуживали того, чтобы не тратить время на квалификацию. Но мы решили предоставить wild-сard молодому петербуржцу, чтобы на родном корте он мог продемонстрировать свое мастерство.

– Два года назад, когда сборная России проводила матч Кубка Дэвиса в Иркутске, вы помогали игрокам добираться в Петербург. Почему сейчас не стали делать того же самого для теннисистов, которые играют с Венгрией?
– Не надо сравнивать, сейчас все-таки матч Кубка Дэвиса на другом покрытии, игры там напряженные. Мы до последнего держали wild-card для ребят, но нет смысла приезжать для того, чтобы проиграть. Поэтому никаких обид нет. Все для того, чтобы ребята спокойно полностью отдавались игре за сборную России.

Петербургский турнир #неостановить

К обязательной программе матчей и развлечений по ходу турнира в Петербурге добавили яркий онлайн-марафон для болельщиков.

Восемь недель летом все участники марафона – а их оказалось около полутора тысяч! – могли выполнять задания от турнира и участвовать в гонке за восемь мест победителей. Героям проекта нужно было вести здоровый образ жизни. Каждый, кто дошел до конца и выиграл, получил в подарок билеты на матчи турнира, фотосессию со звездными теннисистами-участниками и другие уникальные призы и возможности. Эту концепцию организаторы назвали #Unstoppablespirit  – #Неостановить.

Когда Южный обыграет Федерера?

Евгений Донской в пятницу еще играл на турнире в Турции, а уже в субботу участвовал в жеребьевке в Петербурге. Фишку с его номером вытянули самой последней, ему в соперники достался непростой португалец Жоао Соуза.

– С Соузой я играл на Кубке Дэвиса в Москве, мы тренировались в Испании вместе. С кем хотел бы сыграть в финале? Если представить, что я до него дошел, было бы здорово сыграть против россиянина. Русский финал бы понравился зрителям. Сейчас я физически себя чувствую лучше, чем перед US Open. Я играл в Китае, заболел, не смог восстановиться. Я отошел от этого и смог набрать физическую форму

– Бывали ли в вашей карьере моменты, когда вам хотелось уйти с корта и уехать с какого-либо турнира?
– Я чаще, чем Михаил Южный и Виктор Троицки, играю на турнирах более низкого уровня. Иногда сидишь где-нибудь, где война идет рядом и думаешь, что лучше бы отсюда уехать.

Донской в этом сезоне обыгрывал Роджера Федерера – это было в начале марта в Дубае. У другой российской звезды турнира в Петербурге Михаила Южного тоже был шанс победить великого швейцарца – но он уступил в пяти партиях.

– Почему не обыграли Федерера на US Open, почему силы вас покинули, когда оставалось выиграть один сет?
– Время еще не пришло (смеется). Значит, был не готов пока. Надеюсь, у меня появится еще один шанс.

– С кем бы вы хотели сыграть в финале?
– Если в финал выйти – уже и неважно, с кем играть! Мы привыкли к тому, что нужно прилетать и играть через два дня. У меня перед турниром в Петербурге была свободная неделя – надеюсь, этот бонус поможет мне лучше выступить на SpbOpen.

На шоу закрытия выступит финалистка детского «Голоса»

После финального матча St. Petersburg Open-2017 на корте пройдет красочное шоу закрытия турнира, его главной звездой будет певица Диана Хитарова.

Хитаровой всего 14 лет, в 10 лет она стала финалисткой шоу «Голос. Дети», а затем выиграла в проекте «Победитель».

Яркие шоу закрытия – традиция теннисных турниров в Петербурге. На женском Spb Ladies Trophy, который прошел зимой этого года, выступал известный английский исполнитель Джон Ньюман.

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