Жуткий ляп Скривенса не спас «Спартак» от поражения в Уфе

После чудовищного начала москвичи едва не вытянули матч с 0:3, воспользовавшись ошибками хозяев. Но «юлаевцы» победу не упустили – 5:4.

- Безобразное начало, - сетовал после матча главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев. – Начинать игру с 0:3 против команды с таким сильным нападением, конечно, очень тяжело. Радует только то, что бились до конца. И могли зацепиться за очко…

Матч действительно начался для москвичей просто чудовищно. Первый же бросок по воротам Свенссона обернулся голом на 34-й секунде встречи. Шайба, пущенная Макаровым вроде бы в безобидной ситуации, сперва задела защитника «Спартака» Кулика. Затем тюкнула по плечу голкипера красно-белых и влетела в дальнюю «девятку».

Еще через пять с половиной минут в сетку гостей влетела вторая шайба. И вновь нельзя особо винить Свенссона за этот гол. Обладающий одним из сильнейших бросков в лиге Куляш расстреливал ворота «Спартака» без помех и с убойной дистанции.

Но когда команда через шесть минут после начала встречи «горит» 0:2 это ЧП. И надо что-то делать, кого-то приносить в жертву. Поэтому Вадим Епанчинцев тут же сделал рокировку вратарей, выпустив на лед Беспалова.

«Салават» тут же ответил на перемены в составе москвичей еще одним голом. На этот раз уже в большинстве. Легионерская тройка хозяев просто не оставила соперникам шансов. Быстрая и точная перепасовка, постоянное перемещение по зоне, идеальное завершение атаки…

Не то, что голкипер, вся защита «Спартака» и глазом моргнуть не успела, как шайба уже трепыхалась в сетке.

Тут остается только радоваться, что Кемпайнен и Хартикайнен – финны, а Умарк – швед. И на Олимпиаде эта тройка не сможет выступить против нас в полном составе.

Ну а в Уфе потянуло очередным разгромом. После того, как команда Эркки Вестерлунда разнесла ХК Сочи 11:3, а потом всухую – 6:0 уничтожила «Нефтехимик», от нее в каждом матче ждут чего-то подобного.

И, пожалуй, разгром мог бы случиться, если бы «юлаевцы» реализовали еще одно большинство на десятой минуте первого периода. Но вместо этого красно-белые поймали «Салават» на пересменке и провели быструю контратаку, завершившуюся точным броском Никонцева.

После этого гола в меньшинстве «Спартак», что называется, задышал. И поединок, который по началу грозил закончиться задолго до финальной сирены «за явным преимуществом хозяев» обернулся нервной и бескомпромиссной борьбой.

«Гладиаторы» сократили разрыв до минимума уже в начале второго периода, уже в свою очередь реализовав двойной численный перевес – Мирнов был быстр и точен на добивании.

И впоследствии матч так и продолжался. Хозяева уходили вперед, гости их вскоре догоняли. В последний раз «Спартак» вплотную приблизился к «Салавату» уже на 59-й минуте. Но вот сравнять счет так ни разу и не сумел – 5:4.

Особо стоит выделить гол Воронина на 41-й минуте встречи, когда Артем, выскочив из штрафного бокса, наудачу рванул к чужим воротам. А голкипер «Салавата» Скривенс уехал из них к бортику, не глядя отдал пас и выложил шайбу прямо на клюшку спартаковцу!

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- У Бена был сегодня не очень хороший день, - скажет после поединка главный тренер «Салавата Юлаева». – Не пора ли ему отдохнуть и уступить место в воротах Карееву? Я еще не принял решения на этот счет. А когда решу – буду говорить об этом не здесь, а в раздевалке. В целом мне понравилось, как мы сегодня играли против сильной команды.

Такой казус Скривенса, конечно, тут же обернулся для уфимцев голом в пустые ворота. И «юлаевцы», вопреки словам Вестерлунда, после него слегка сникли! По крайней мере, получив двойной численный перевес они ничего с обороной «Спартака» сделать не смогли. Но выстояв в меньшинстве красно-белые тут же получили очередной гол от рикошета…

В итоге сумбурный матч закончился победой хозяев. А гостей, безусловно, надо похвалить за характер и волю к победе. Вот только уезжают они из Уфы без очков.