Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев5 : 4Спартак
Футбол  Крылья Советов1 : 0Балтика
Футбол  ЦСКА2 : 0Ростов
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жуткий ляп Скривенса не спас «Спартак» от поражения в Уфе

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жуткий ляп Скривенса не спас «Спартак» от поражения в Уфе
Фото: ХК «Спартак»

После чудовищного начала москвичи едва не вытянули матч с 0:3, воспользовавшись ошибками хозяев. Но «юлаевцы» победу не упустили – 5:4.

- Безобразное начало, - сетовал после матча главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев. – Начинать игру с 0:3 против команды с таким сильным нападением, конечно, очень тяжело. Радует только то, что бились до конца. И могли зацепиться за очко…

Матч действительно начался для москвичей просто чудовищно. Первый же бросок по воротам Свенссона обернулся голом на 34-й секунде встречи. Шайба, пущенная Макаровым вроде бы в безобидной ситуации, сперва задела защитника «Спартака» Кулика. Затем тюкнула по плечу голкипера красно-белых и влетела в дальнюю «девятку».

Еще через пять с половиной минут в сетку гостей влетела вторая шайба. И вновь нельзя особо винить Свенссона за этот гол. Обладающий одним из сильнейших бросков в лиге Куляш расстреливал ворота «Спартака» без помех и с убойной дистанции.

Но когда команда через шесть минут после начала встречи «горит» 0:2 это ЧП. И надо что-то делать, кого-то приносить в жертву. Поэтому Вадим Епанчинцев тут же сделал рокировку вратарей, выпустив на лед Беспалова.

«Салават» тут же ответил на перемены в составе москвичей еще одним голом. На этот раз уже в большинстве. Легионерская тройка хозяев просто не оставила соперникам шансов. Быстрая и точная перепасовка, постоянное перемещение по зоне, идеальное завершение атаки…

Не то, что голкипер, вся защита «Спартака» и глазом моргнуть не успела, как шайба уже трепыхалась в сетке.

Тут остается только радоваться, что Кемпайнен и Хартикайнен – финны, а Умарк – швед. И на Олимпиаде эта тройка не сможет выступить против нас в полном составе.

Ну а в Уфе потянуло очередным разгромом. После того, как команда Эркки Вестерлунда разнесла ХК Сочи 11:3, а потом всухую – 6:0 уничтожила «Нефтехимик», от нее в каждом матче ждут чего-то подобного.

И, пожалуй, разгром мог бы случиться, если бы «юлаевцы» реализовали еще одно большинство на десятой минуте первого периода. Но вместо этого красно-белые поймали «Салават» на пересменке и провели быструю контратаку, завершившуюся точным броском Никонцева.

После этого гола в меньшинстве «Спартак», что называется, задышал. И поединок, который по началу грозил закончиться задолго до финальной сирены «за явным преимуществом хозяев» обернулся нервной и бескомпромиссной борьбой.

«Гладиаторы» сократили разрыв до минимума уже в начале второго периода, уже в свою очередь реализовав двойной численный перевес – Мирнов был быстр и точен на добивании.

И впоследствии матч так и продолжался. Хозяева уходили вперед, гости их вскоре догоняли. В последний раз «Спартак» вплотную приблизился к «Салавату» уже на 59-й минуте. Но вот сравнять счет так ни разу и не сумел – 5:4.

Особо стоит выделить гол Воронина на 41-й минуте встречи, когда Артем, выскочив из штрафного бокса, наудачу рванул к чужим воротам. А голкипер «Салавата» Скривенс уехал из них к бортику, не глядя отдал пас и выложил шайбу прямо на клюшку спартаковцу!

- У Бена был сегодня не очень хороший день, - скажет после поединка главный тренер «Салавата Юлаева». – Не пора ли ему отдохнуть и уступить место в воротах Карееву? Я еще не принял решения на этот счет. А когда решу – буду говорить об этом не здесь, а в раздевалке. В целом мне понравилось, как мы сегодня играли против сильной команды.

Такой казус Скривенса, конечно, тут же обернулся для уфимцев голом в пустые ворота. И «юлаевцы», вопреки словам Вестерлунда, после него слегка сникли! По крайней мере, получив двойной численный перевес они ничего с обороной «Спартака» сделать не смогли. Но выстояв в меньшинстве красно-белые тут же получили очередной гол от рикошета…

В итоге сумбурный матч закончился победой хозяев. А гостей, безусловно, надо похвалить за характер и волю к победе. Вот только уезжают они из Уфы без очков.

Матч

Салават Юлаев - Спартак - 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Голы:

Макаров (Лисин, Коротков), 0:34 (1:0). Куляш (Лисин, Макаров), 6:09 (2:0). Хартикайнен (Кемппайнен), 8:59 (3:0). Никонцев 10:43 (3:1 - мен.). Мирнов (Лаюнен, Стоа), 22:33 (3:2 - бол.). Умарк (Кемппайнен, Майоров), 35:18 (4:2). Воронин 40:50 (4:3). Ларсен (Кокарев, Фёдоров), 54:30 (5:3). Никонцев (Бондарев, Провольнев), 58:59 (5:4).

Место и дата

16 сентября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«ЦСКА вряд ли вылетит из КХЛ». Медведев – о проблемах Лиги и критике Овечкина«ЦСКА вряд ли вылетит из КХЛ». Медведев – о проблемах Лиги и критике ОвечкинаЧлен совета директоров КХЛ Александр Медведев – о том, как строить новые дворцы, что делать с посещаемостью ЦСКА и критике Овечкина.«Спартак» потерпел седьмое поражение, уступив «Салавату Юлаеву»«Салават Юлаев» дома обыграл «Спартак» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.Александр Медведев: Овечкин хотел на Олимпиаду, но ему поставили забор, через который не перелезтьЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об отказе Александра Овечкина выступать на Олимпиаде.КХЛ должна штрафовать клубы на миллион рублей за приписки, а не за сосиски!КХЛ должна штрафовать клубы на миллион рублей за приписки, а не за сосиски!О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».Дмитрий Кагарлицкий: С «Ак Барсом» играли на равныхНападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Главные новости
Футбол
Забьет ли Смолов? «Анжи» – «Краснодар» (0:0). Онлайн
Футбол
«Бавария» разгромила «Майнц»
Футбол
Виктор Гончаренко: ЦСКА заслуженно обыграл «Ростов»
Футбол
«Интер» победил «Кротоне» и стал единоличным лидером серии A
Футбол
ЦСКА победил «Ростов» и поднялся на третье место в таблице
Футбол
Головин не сыграет с «Динамо»
Футбол
ЦСКА - «Ростов». Голы Василия Березуцкого и Витиньо (видео)
Футбол
«Енисей» выиграл у «Олимпийца», одержав 11-ю победу в сезоне
Футбол
Гол и результативная передача Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Тараз»
Формула-1
Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости