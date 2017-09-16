«Не ждите, что будет какой-то эксклюзив». Гончаренко обратился к прессе

Пресс-конференция главных тренеров после матча ЦСКА – «Ростов» (2:0).

Леонид КУЧУК, главный тренер «Ростова»

- Почему сегодня играл Абаев? Это мой выбор. Я его сделал. Илья нас выручил в трех эпизодах сегодня, этохороший игрок. У нас есть Абаев и Песьяков. В их квалификации я не сомневаюсь.

- Как оцениваете ход игры?

- Он меня не устраивал. Первый гол мы пропустили после штрафного, который был далеко от ворот. Нарушилиигровую дисциплину и получили мяч. Далее пытались играть на победу, отодвинули ЦСКА от своих ворот, ностали пропускать много быстрых встречных атак.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер ЦСКА

- Думаю, что одержали заслуженную победу. Нам надо было понимать, как атаковать против команды, котораятак защищается. Была ставка на быстрый гол. В итоге забили на 30-й минуте, а потом началась открытая игра. Могли забить и еще, но не получилось. Довольны победой после той серии домашних матчей, которая у нас была.

- Думали ли о составе на кубковый матч с курским «Авангардом»?

- Поедет молодежь и те, кто сейчас меньше задействован. Это будет боеспособный состав.

После этого Гончаренко оглядел зал для пресс-конференций и обратился к присутствующим СМИ.

- Если нет больше вопросов, есть пожелание. Наверное, вчера все читали интервью Романа Бабаева, гдепрозвучала фраза, как будто я даю интервью два раза в год. Доля правды в этом есть, но никому не запрещаетсязадавать какие-то вопросы сейчас. Если после игры у вас нет вопросов, а потом все требуют каких-тоэксклюзивов – значит я что-то не понимаю. Могу потратить 15-20 минут, чтобы ответить на ваши вопросы. Новопросов нет. Тогда не ждите, что будет какой-то эксклюзив. Он будет только тогда, когда закончится осенняячасть или чемпионат. Все остальное – не вижу смысла об этом говорить. У вас есть возможность задаватьвопросы до и после игры, но вы этим не пользуетесь.

- Показалось, что после удара Фернандеса мяч все-таки пересек линию…

- Нам все уже кажется после того, что с «Ахматом» было, - засмеялся Гончаренко и ушел в раздевалку.