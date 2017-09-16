«Тренировался, пахал? Молодец, а теперь – коньячок». Лучший футбольный фестиваль

Сегодня в «Лужниках» прошел фестиваль «Россия любит футбол». Известные музыканты – Noize MC, Дельфин, футбол во всевозможных вариациях – от кибер до настоящего, шутеечки от ведущих и тот момент, когда узнаешь, что олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский очень прилично играет в футбол - все это «Россия любит футбол».

ЛУЧШИЙ В МИРЕ СТАДИОН

При подходе к «Лужникам» сразу понимаешь: это будет лучший стадион в России. А, может, и в мире. То, что внутри арена уже выглядит прекрасно, думаю, знают все: в сети есть множество видео- и фотодоказательств. Потрясающий масштаб, идеально сочетающийся с внутренней цветовой расцветкой – кресел, трибун в целом. Это надо видеть.

Но, похоже, «Лужники» будут и чертовски удобны. Что, например, отпугивает от похода на большинство матчей РФПЛ? Верно: необходимость стоят в очередях. Причем, порой даже тогда, когда аншлага в итоге не собирается. В «Лужниках» такого быть не должно - вокруг территории стадиона строят, как кажется, огромный, метров 150-200 в длину, пропускной пункт – на аренах России такого видеть еще не приходилось.

И это хорошо.

Будущая пропускная на Лужники огромна. И это хорошо pic.twitter.com/rWetmYM1D9 — Артем Терентьев (@TemaNegr) 16 сентября 2017 г.

НЕ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Привычка детства и юности: если слышу голос Виктора «Берегите себя» Гусева, иду на звук. Вне зависимости от того, какие были планы, самочувствие и настроение. Именно с его репортажей для многих и начался футбол. И для большинства его голос гораздо больше, чем просто фартовый или нефартовый - он культовый.

- Россия не всегда хорошо играет в футбол, - начал панчлайн Гусев. – Но однозначно любит футбол. Этому и посвящен наш фестиваль – отдыхайте. И на этот раз не берегите себя. Конечно, в разумных пределах.

Главная фишка фестиваля – симбиоз музыки и футбола. На большой сцене, где и работал Гусев, весь день выступали артисты разного масштаба – от рэпера Feducа и короля интернета - Big Russian Boss - до человека, собирающего самые большие концертные залы России – Noize MC.

- В футболе есть владелец «Спартака» Федун, а у нас – Feduc, - сымпровизировал Гусев, когда на сцене появился рэпер. Что сказать?Feduc уже не тот. Первый его хит – «Футбольчик» - цеплял гораздо больше, чем то, что он исполнил на фестивале. На этом с серьезной аналитикой заканчиваем.

А главная информация от Гусева прозвучала чуть позже. «10 ноября на «Лужниках» сборная России сыграет с аргентинцами. И стадион после реконструкции будет открыт». Данная новость пока официально не подтверждена, но хотелось бы верить, что мэтр просто знает чуть больше, чем мы.

КАДЫРОВ, ИНФАНТИНО, ПАННА-ФУТБОЛ

Знаете, что объединяет главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и президента ФИФА Джанни Инфантино? Фраза «Россия любит футбол». Между выступлениями артистов на больших экранах показали душевный клип про уличный футбол. Кадры и, правда, были запоминающимися – атмосферно, красиво и по-настоящему. И так получилось, что в этом клипе Кадыров и Инфантино оказались в числе тех, кто уверен: «Россия любит футбол».

Любовь - громкое слово. Бросаться им, как это делают поп-артисты, вставляя в каждую песню, нельзя. Но, учитывая, что на футбольный фестиваль заявилось более 500 любительских команд, кажется, что это именно «любовь». И скажу честно, за возможность поучаствовать в таком любительском турнире, с такой организацией я бы Родину продал.

Помимо идеальных полей на территории «Лужников» было множество других интересных локаций. Например, зона киберфутбола, где тестировалась легендарная компьютерная игра FIFA 18. Хорошо это или плохо, но самая большая очередь образовалась именно в этом месте. Чтобы отыграть один матч, приходилось выжидать час-полтора.

Порадовал и загадочный панна-футбол. Думалось, что это унылое и лицемерное действо, где двое в небольшой круглой клетке пытаются пижонить с мячом. В нормальном уличном матче обоим бы досталось после пары минут таких выкрутасов. Но здесь – нет, в этом и есть смысл панна-футбола.

Причем, существует важная деталь, которая вносит колорит. Можно вести с любым счетом, но если соперник прокидывает мяч тебе между ног, ты вылетаешь. Для нелюбителей отрабатывать в защите и играть на чистых мячах – самое то.

А панна-футбол это не так уж уныло. Особенно радует правило: если дал обыграть себя между ног, вылетаешь. Даже если в счете вел pic.twitter.com/gv2LuLXEM9 — Артем Терентьев (@TemaNegr) 16 сентября 2017 г.

«А ТЕПЕРЬ - КОНЬЯЧОК»

Футбольный турнир помимо собственно самого футбола запомнился и комментаторами-ведущими, которые работали прямо с поля. Вот топ-цитат и диалогов – ради такого стоит жить:

1) Форвард почти прорвался, но все-таки алкоголь с утра никому не идет на пользу

2) Килограмм семь уже сброшено, а сколько еще впереди?!

3) - Готовился максимально, настраивался именно на этот матч, - говорил один из игроков.

- Молодец, а теперь – коньячок, - подбодрил ведущий.

4) Во время одного из матчей случился любопытный диалог. Ведущий подбежал к арбитру со словами: «У игроков и тренеров интервью во время игры уже брали, теперь новый рубеж – интервью с судьей. Извините, я вам не мешаю?

- Чуть-чуть, - ответил с улыбкой арбитр.

- Эксклюзивище! Сегодня это «чуть-чуть» будет на всех телеканала и радио. Уже вижу, как прерывают трансляции с визитами Путина в разные страны ради этой фразы.

Я тоже вижу.

В самом турнире звезд впечатлил Юрий Борзаковский. Олимпийский чемпион Афин в забеге на 800 метров и в футбольном плане в порядке – может принять, отдать, а главное – понимает, куда и как открываться (матчи проходили в формате пять на пять). Обычно у тех, кто не считается профессионалом, с правильным передвижением на поле больше всего проблем.

В одной команде с Борзаковским играли экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников, бывший игрок «Челси» Алексей Смертин. Неслабо, да? Логично, что эта дрим-тим называлась соответствующим образом – сборная РФС. Именно она и победила в турнире, хотя сборная Минспорта была обыграна только по пенальти. Кстати, единственный мяч в финале за сборную РФС забил именно Юрий Борзаковский. Раунд!

А закончился день концертами Noize MC и «Дельфина». Было, есть и будет хорошо. Если вы где-то рядом с «Лужниками», и на часах не больше 21:00 субботы - давай к нам. Все наши уже здесь.