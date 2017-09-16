Веселый старт: «Торнадо» побеждает в матче открытия сезона ЖХЛ
Как это
принято в серьезных лигах, открывать
сезон выпало действующему чемпиону – местной команде «Торнадо». Чемпионы свой
статус подтвердили – со счетом 3:2 они обыграли «Динамо СПб».
Начиналось все, конечно, с торжественной церемонии открытия.
Выступили высокие гости: директор департамента спорта высших достижений
Министерства спорта России Алексей Морозов, начальник отдела женского хоккея
ФХР Ольга Вотоловская, руководитель управления женским хоккеем КХЛ Сергей
Яковлев.
А когда речи закончились, и сезон объявили открытым, началось главное – собственно хоккей.
Игра удалась, хотя на
первый перерыв команды и ушли при нулевом счете. Зато уже на первой минуте
второго зрители увидели первую
шайбу сезона – ее забросила Мария Баталова. Динамовки счет сравняли (Евгения
Дюпина приняла шайбу от борта у синей линии, обошла двух игроков
«Торнадо» и прицельным мощным броском направила ее в верхнюю девятку).
Через 20 секунд хозяйки снова вышли вперед после гола Алевтины Штаревой. Но уже
в третьем периоде гостьи из северной столицы счет опять сравняли, реализовав
большинство. Шайбу на свой счет записала Анета Тейралова. Но Анна Шохина снова
вывела «Торнадо» вперед. В конце концов тренеры «Динамо» заменили вратаря на
шестого полевого, но перевести матч в овертайм им не удалось – скорее, девушки из «Торнадо» были ближе к
тому, чтобы забросить шайбу в пустые ворота.
Но счет уже не изменился – 3:2, и первая победа «Торнадо» в сезоне.
Зрители
остались довольны. Министр физической культуры и спорта Московской области
Роман Терюшков даже заявил, что область гордится тем, что именно здесь
базируется сильнейшая команда страны. Не радовались – что объяснимо – только
питерские хоккеистки: после игры они говорили, что им просто немного не
повезло.
Лучший
защитник «Торнадо» Нина Пирогова с этим не согласилась:
- Тяжело,
конечно, было. Но девчонки молодцы, осталось получше сыграться. Мы-то на лед
вышли полные сил, заряженные. Хотели показать хороший хоккей. Надеюсь, нам это
удалось и болельщикам игра понравилась.
- Какие задачи у команды на сезон?
- От нас
ждут только больших побед. На меньшее мы и сами не согласны. Будем работать,
стараться, и всё обязательно получится.
- А лично у вас? Рассчитываете на попадание в
сборную?
- Я, конечно,
буду стараться попасть на Олимпиаду. Но нужно достойно выступить, а не просто
туристом съездить. Поэтому будем стараться и усиленно работать.