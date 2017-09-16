Веселый старт: «Торнадо» побеждает в матче открытия сезона ЖХЛ

Как это принято в серьезных лигах, открывать сезон выпало действующему чемпиону – местной команде «Торнадо». Чемпионы свой статус подтвердили – со счетом 3:2 они обыграли «Динамо СПб».



Начиналось все, конечно, с торжественной церемонии открытия. Выступили высокие гости: директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов, начальник отдела женского хоккея ФХР Ольга Вотоловская, руководитель управления женским хоккеем КХЛ Сергей Яковлев.

А когда речи закончились, и сезон объявили открытым, началось главное – собственно хоккей.

Игра удалась, хотя на первый перерыв команды и ушли при нулевом счете. Зато уже на первой минуте второго зрители увидели первую шайбу сезона – ее забросила Мария Баталова. Динамовки счет сравняли (Евгения Дюпина приняла шайбу от борта у синей линии, обошла двух игроков «Торнадо» и прицельным мощным броском направила ее в верхнюю девятку). Через 20 секунд хозяйки снова вышли вперед после гола Алевтины Штаревой. Но уже в третьем периоде гостьи из северной столицы счет опять сравняли, реализовав большинство. Шайбу на свой счет записала Анета Тейралова. Но Анна Шохина снова вывела «Торнадо» вперед. В конце концов тренеры «Динамо» заменили вратаря на шестого полевого, но перевести матч в овертайм им не удалось – скорее, девушки из «Торнадо» были ближе к тому, чтобы забросить шайбу в пустые ворота. Но счет уже не изменился – 3:2, и первая победа «Торнадо» в сезоне.

Зрители остались довольны. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков даже заявил, что область гордится тем, что именно здесь базируется сильнейшая команда страны. Не радовались – что объяснимо – только питерские хоккеистки: после игры они говорили, что им просто немного не повезло.

Лучший защитник «Торнадо» Нина Пирогова с этим не согласилась:

- Тяжело, конечно, было. Но девчонки молодцы, осталось получше сыграться. Мы-то на лед вышли полные сил, заряженные. Хотели показать хороший хоккей. Надеюсь, нам это удалось и болельщикам игра понравилась.

- Какие задачи у команды на сезон?

- От нас ждут только больших побед. На меньшее мы и сами не согласны. Будем работать, стараться, и всё обязательно получится.

- А лично у вас? Рассчитываете на попадание в сборную?

- Я, конечно, буду стараться попасть на Олимпиаду. Но нужно достойно выступить, а не просто туристом съездить. Поэтому будем стараться и усиленно работать.