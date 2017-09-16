«Зенит» играл с распухшей головой, а «Спартак» отправил тренера в отставку?

В ФНЛ часто бывает даже круче, чем в РФПЛ.

Распухший Панюков

– Все вышли на матч с распухшей головой, – так прокомментировал игру «Зенита-2» во Владивостоке один из лучших бомбардиров ФНЛ Андрей Панюков.

Самый длинный перелет в году форвард переносил с книгой Владимира Соловьева «Разрыв шаблона», о чем и рассказал своим подписчикам в инстаграме. Неизвестно, разорвал ли какие-то шаблоны Панюков, но вот оборону «Луча» порвать не получилось. Свой единственный момент молодой нападающий не реализовал. Зато отличился защитник Илья Зуев: его гол на 80-й минуте принес непростую ничью «Зениту-2».

Матч Луч-Энергия - Зенит-2 - 1:1 (1:0) Голы Гордиенко 15 (1:0). Зуев 81 (1:1). Состав Луч-Энергия: Котляров, Соблиров, Насадюк, Марущак, Болжевич, Фомин, Бажев (Макарчук, 86), Килин (Тихий, 62), Гелоян (Носов, 81), Мязин, Гордиенко (Машнев, 76) Зенит-2: Бабурин, Зуев, Круговой, Рукас, Горулёв, Сиротов (Некрасов, 69), Камышев, Андреев (Плетнев, 67), Мусаев, Панюков, Еловских (Прудников, 73) Предупреждения: Килин, 61 - нет Судья: Дмитрий Недвижай (Россия) Место и дата 16 сентября 11:00, Динамо, Онлайн-трансляция

Первый после Болгарии

Прервалась семиматчевая голевая серия форварда «Енисея» Андрея Козлова. 28-летний нападающий, который в нынешнем сезоне забил уже 13 мячей, не смог сделать это в игре с «Олимпийцем».

Несмотря на это, «Енисей» легко в гостях обыграл команду Николая Писарева, обеспечив в первые полчаса комфортные 2:0. Свой первый гол после возвращения в Россию из Болгарии забил Сердер Сердеров.

«Енисей» остался на первом месте, а «Олимпиец» после поражения опустился на последнее. И это не уменьшает количество слухов о том, что Писарева во главе нижегородской команды сменит Сергей Передня.

Матч Олимпиец - Енисей - 0:2 (0:2) Голы Ганиев 8 (0:1 - автогол). Сердеров 30 (0:2). Состав Олимпиец: Бородько, Абрамов, Маляров, Ганиев, Фомин, Ламбарский, Аюпов, Хрипков, Щербак, Каретник, Горбунов Енисей: Филиппов, Гарбуз, Чичерин, Новиков, Рожков, Камеш, Иванов, Ломакин, Стеклов, Сердеров, Козлов Предупреждения: Фомин, 34 - Стеклов, 4; Камеш, 28 Судья: Алексей Сухой (Россия) Место и дата 16 сентября 15:00, Химик, Онлайн-трансляция

Балтийский Себаи

Вместе с «Енисеем» на первом месте «Крылья Советов». Андрей Тихонов в интересной тренерской дуэли переиграл Игоря Черевченко и его «Балтику».

В Калининграде очень недовольны судейством: на 13-й минуте Арсений Логашов в борьбе с Сергеем Самодиным потерял мяч и подарил гол Сергею Корниленко. После гола сдали нервы у ивуарийского легионера Сенина Себаи. Он две минуты бегал и кричал на судью, за что и получил две желтых карточки. После этого эпизода все стало понятно: «Крылья» забили еще два и разгромно обыграли «Балтику» 3:0.

Матч Крылья Советов - Балтика - 3:0 (1:0) Голы Корниленко 13 (1:0). Чочиев 57 (2:0). Самодин 66 (3:0). Место и дата 16 сентября 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

Сакала тащит «Спартак-2»

Кроме Писарева за свое тренерское место пора переживать Валерию Петракову. После поражения от «Спартака-2» появилась информация, что на опытного тренера в Томске больше не рассчитывают.

– Наверное, последует какой-то разговор с руководством по поводу наших отношений. Надо уже делать какие-то выводы… Сегодня я не узнал наших лидеров. Они выпали из игры. Называть имена не буду. А то они у нас такие ранимые, – сказал на пресс-конференции Петраков.

Кстати, победный гол «Томи» забил Фэшн Сакала. Для замбийца, который грозится подвинуть Квинси Промеса в стартовом составе, это уже шестой мяч в сезоне.

Матч Томь - Спартак-2 - 1:2 (1:1) Голы Полубояринов 15 (0:1). Пульич 23 (1:1). Сакала 80 (1:2). Состав Томь: Шафинский, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов (Соболев, 63), Макурин (Гирдвайнис, 70), Деобальд, Войдель, Померко, Сасин, Саная Спартак-2: Терешкин, Мамин, Лихачёв, Сокол, Красильниченко, Рассказов (Руденко, 46), Полубояринов (Рудковский, 90), Ломовицкий (Нимели, 70), Лелюхин, Самбу, Сакала Предупреждения: Гирдвайнис, 83; Сасин, 85 - Лихачёв, 36 Судья: Игорь Панин (Россия) Место и дата 16 сентября 14:00, Труд, Онлайн-трансляция

Гафар нашелся

Еще неделю назад главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев иронизировал, что не может найти своего талантливого форварда Абдула Гафара.

– Не знаю только, где у нас Гафар. Он 5-го числа сидел на замене, сегодня 10-е, а он по-прежнему сидит. Ну, к концу месяца найдется, и будет у нас третий форвард, – сказал тогда специалист.

Агент Гафара Дмитрий Селюк пояснил, что нападающий из Буркина-Фасо летал на матчи сборных. В игре с «Химками» Гафар наконец-то оказался в заявке, правда на поле так и не вышел. На его месте теперь в тамбовской команде играет и забивает уже второй тур подряд Андрей Часовских. Правда победу над химчанами его гол не принес: 1:1, а «Химки» не могут победить уже 11 туров подряд.

«Динамо СПб» зажигает

В нынешнем сезоне одной из самых ярких команд в лиге становится «Динамо СПб». Несмотря на не самый звездный состав, бело-голубые идут на третьем месте, да еще и всячески привлекают к себе внимание. В системе клуба разрешили работать блогеру Никите Ковальчуку, который на базе клуба ведет свой проект «ЯТренер» и растит молодых игроков для дубля.

А теперь динамовцы еще и включились со своим клубным телевидением. Первое интересное видео, которое вышло на их канале, это пособие для клубов РФПЛ по выходу из автобуса. В «Динамо СПб» показали, как не получать ненужные штрафы.

Не забывает команда Точилина и побеждать: в минувшем туре бело-голубые обыграли «Тюмень» 2:0 и остались на третьем месте.