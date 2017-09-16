«Челси» - «Арсенал». Сможет ли команда Арсена Венгера победить?

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер Фото: Gettyimages.ru

«Арсенал» вдобавок ко всем своим бедам отправляется на «Стэмфорд Бридж». С каждым матчем над Арсеном Венгером сгущаются тучи. Последняя игра с «Кельном» еще раз напомнила, что «канонирам» нужно меняться и менять прежде всего философию игры в целом.

Превосходство «Челси»

«Челси» выиграл 16 из последних 18 матчей;

«Челси» забивал не меньше двух мячей в последних восьми домашних матчах;

«Челси» выиграл пять последних домашних матчей против «Арсенала».

Травмированные игроки

«Челси»: Данни Дринкуотер

«Арсенал»: Франсис Коклен, Тео Уолкотт

Новички команд

«Челси»: Мората, Бокайоко, Дзаппакоста продемонстрировали очень неплохую игру на старте, особенно нападающий. Дринкуотер травмировался на сборах национальной сборной и поэтому не примет участие в этой игре.

«Арсенал»: Ляказетт имеет отличный бэкграунд, но в новом коллективе, в новом чемпионате многим игрокам нужно время для адаптации. Александр Ляказетт попал в очень непростое для команды время, но между тем он является главной угрозой для защитников «Челси». Помимо Альваро Мораты - одной из «головных болей» для «Арсенала» является так же новичок Сеад Колашинец. Игра в обороне «канониров» оставлять желает намного лучшего, возможно со временем серб и обретет стабильность, но на данный момент центр защиты «Арсенала» - самое слабое место команды. К тому же после ухода Окслэйда-Чемберлена пропал еще один вариант игры в центре, что не может благоприятно сказаться на игре «Арсенала», как в середине поля, так и в атаке.

Последние встречи команд

06.08.2017 «Арсенал» - «Челси» 1-1 Суперкубок (победа «Арсенала» по пенальти)

22.07.2017 «Арсенал» - «Челси» 0-3 Товарищеский матч

27.05.2017 «Арсенал» - «Челси» 2:1 Кубок Англии

04.02.2017 «Челси» - «Арсенал» 3-1 Премьер-лига

24.09.2016 «Арсенал» - «Челси» 3-0 Премьер-лига

24.01.2016 «Арсенал» - «Челси» 0-1 Премьер-лига

«Арсенал» довольно неплохо играл в последних официальных встречах с «Челси». Однако не стоит забывать, что, если дело касается выезда на «Стэмфорд Бридж», тут дела обстоят совсем грустно. Последняя победа была одержана 6 лет назад и с этого самого момента «канониры» не смогли увезти отсюда ни одного очка.