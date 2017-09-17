Россия – Испания: ну что, парни, проводим Газоля?

Сегодня в 17.00 начнется последний матч сборной России на ЧЕ-2017: за бронзовые медали против испанцев.

Испанская команда - самая звездная и титулованная в Европе. Она выиграла три из четырех последних первенств континента (включая предыдущее, в 2015-м) и брала медали на 8 из 9 последних ЧЕ, а также на трех последних Олимпиадах. В заявке испанцев на нынешний чемпионат одна половина игроков представляет клубы НБА (правда, Алекс Абринес из «Оклахомы» по ходу турнира получил травму), а другая - клубы Евролиги. И это еще не считая всяких потерь - вроде MVP главного еврокубка-2016/17 Серхио Льюлля или форварда «Чикаго» Николы Миротича.

Впрочем, не будем усложнять то, что просто устроено: сборная Испании - это братья Газоль. Хотя старшему, при всем его величии, уже 37, а младший, при всех его габаритах, слишком любит сбежать из толкотни под кольцом куда-нибудь на трехочковую дугу. Последний раз он это проделал в пятницу, и испанцы с треском проиграли полуфинал сборной Словении.

Мы знаем: с ними такое бывает. Эта команда предпочитает реализовывать превосходство в классе без лишних синяков и царапин, но с лишними передачами (не знаю, как вы, а я уже давно использую словосочетание «заигрались, как испанцы»), а когда ее начинают «бить больно», часто теряется и переходит от непосредственно баскетбола на непрерывные жалобы судьям. Сборная России все это проходила задолго до словенцев. В частности - 10 лет назад, когда в мадридском финале бесцеремонно отобрала у плачущих испанцев европейский титул.

Еще у них с тренерами беда. Удивительно: страна, производящая отличных игроков с постоянством конвейера, уже давно не может «родить» хотя бы одного классного наставника! Молодящийся 56-летний красавчик Серджо Скариоло, который в тайм-аутах чеканит указания в манере, куда больше подходящей для лингафонного курса обучения испанскому языку, - вообще-то итальянец. Хотя в Испании работал очень много и в их сборную два года назад пришел уже второй раз. После чего сделал ровно то же самое, что и в первый (2009-2012): намертво завинтил в стартовую пятерку двух Газолей, постановил отдавать им как можно больше мячей - и с чувством выполненного долга сел обратно на «лавку». Холить свою идеальную прическу и тренировать идеальную артикуляцию.

Про Скариоло мы, в общем, тоже все знаем. И по «Химкам» конца «нулевых», и по битвам с той же испанской сборной в олимпийском Лондоне-2012. Тогда вышло 1-1, причем в обоих случаях - с концовками: в группе победила сборная России, в полуфинале Газоли взяли реванш.

Кстати, старший брат после нынешнего чемпионата может завершить карьеру в сборной. Что ж, если так, то нашей команде предстоит ответственное дело: организовать Поу Газоулю достоуные проуводы.

Кроме братьев там есть… еще одни братья. Помоложе, но тоже из НБА - Эрнангомесы. Они у Скариоло выполняют вспомогательные роли, хотя далеко не так просты. Хуан при росте 206 см запросто играет третьего «номера», а Гилльермо этой весной вошел в первую пятерку лучших новичков НБА.

Еще, конечно, обратим внимание на пару разыгрывающих. Рикки Рубио четко стучит мячом в пол, начинает комбинации и быстрые отрывы, отдает передачи Газолям, реализует свободные трехочковые, здорово защищается и… И все. Хотя это, конечно уже немало. Но единственным творческим игроком в этой команде я назвал бы второго плеймейкера Серхио Родригеса, который совсем скоро дебютирует в ЦСКА. Из этого парня испанский огонь, похоже, не вытравишь никакими скариолами. Кстати, они с Рубио часто играют вместе, в паре.

В общем, они сильные, но предсказуемые - и вдобавок не с самым крепким характером. Уж не знаю, насколько испанцы захотят бодаться за бронзу чемпионата, на который они ехали явно за золотом. Думаю, все-таки захотят.

Ну а наши - захотят точно и сильно. Лишь бы хватило физических сил, которые, судя по полуфиналу с Сербией, уже почти на исходе. Или все-таки нет?..

Основной состав сборной Испаннии на ЧЕ-2017

Рубио (Родригес) - Наварро (Састре) - Сан-Эметерио (Х.Эрнангомес) - П.Газоль (Ориола) - М.Газоль (Г.Эрнангомес)

Тренер: Серджо Скариоло

Результаты сборной Испании на крупнейших турнирах последних лет

ОИ-2016 - 3-е место

ЧЕ-2015 - 1-е место

ЧМ-2014 - 1/4 финала

ЧЕ-2013 - 3-е место