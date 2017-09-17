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Константин Пономарев: Я в шоке! Головкин победил, а Альварес «выживал»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Константин Пономарев: Я в шоке! Головкин победил, а Альварес «выживал»

Российский боксер Константин Пономарев, тренирующийся в лагере Геннадия Головкина, заявил, что находится в состоянии шока от судейского решение в поединке Головкина и Сауля Альвареса.

Напомним, что бой завершился вничью. Один судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, второй поставил ничью – 114-114, а третий – 118-110 в пользу Альвареса.

– Я смотрел поединок в компании Мурата Гассиева и Дениса Шафикова, - говорит Пономарев. – Мы не ожидали такого результата. Гена однозначно выиграл бой. Мы были в шоке, когда огласили судейские записки.

– Показалось, что Геннадий на старте поединка слишком явно выцеливал голову Альвареса. Долго пристреливался.
– Да. Это его работа, его манера. Первые раунды он прицеливается, смотрит, ждет. Потом начинает включаться по настоящему: атаковать, контратаковать, давить. Не вижу в этом чего-то нового. Все было четко по плану. И бой получился напряженным и интересным. Гена поединок выиграл.

– В социальных сетях все возмущается счет судьи, которая посчитала, что Альварес выиграл десять раундов. От всей души, сколько раундов вы бы отдали Саулю в этом поединке?
– От всей души могу отдать Альваресу три раунда.

– Учитывая такое окончание, есть ли смысл в реванше?
– Поскольку мы получили ничью, реванш, конечно, нужен. Если бы руку подняли Гене, в реванше не было бы смысла. Но мы получили недосказанную ситуацию, поэтому реванш обязательно нужен.

– Головкин или Альварес показали в этом поединке что-нибудь несвойственное себе?
– Может быть, Альварес был чуть более легким на ногах, чем обычно. Он в принципе быстрый. И это ему свойственно. Но я не ожидал, что он будет настолько раскованным. Альваресу нужно отдать должное.

«Это безумие». Ковалев, Льюис и другие легенды бокса – о бое Головкин – Альварес

– Вам не показалось, что начиная с седьмого раунда, Альварес не боксировал, а «выживал»?
– Он подустал после середины боя, и пытался продержаться все 12 раундов. Ему это удалось. Выстоял, отбоксировал и получил приятный для себя бонус.

– До боя Головкин сравнивал свой поединок со встречей Марвина Хаглера и Рэя Леонарда, подразумевая историческое значение. Было ли у вас похожее ощущение?
– В момент боя и до него – да. Мы все сильно переживали. У нас буквально ладони вспотели. Это был один из самых значимых боев современности. Все его ждали. Но, наверное, из-за судейского вердикта, по-настоящему насладиться зрелищем не получилось. Во всяком случае, я видел, как развивался бой, и поставить здесь ничью – некрасиво.

– Рецепт победы в реванше для Геннадия – нокаут?
– Думаю, что он сам будет настроен на нокаут. Будет действовать еще жестче, и будет нацелен на досрочное окончание поединка.

– Можно ли сказать, что по ходу поединка Геннадия Альвареса разобрал и теперь Сауль для него не секрет?
– Согласен. Уже не секрет. Удары Альвареса не доставляли проблем для Геннадия. Никакого дискомфорта. При этом сам Головкин хорошо попадал. И в последних раундах Альварес уже выживал.

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