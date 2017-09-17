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«Это безумие». Ковалев, Льюис и другие легенды бокса – о бое Головкин – Альварес

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Это безумие». Ковалев, Льюис и другие легенды бокса – о бое Головкин – Альварес
Фото: Gettyimages.ru

Сегодня боксер из Казахстана Геннадий Головкин провел поединок в США против мексиканца Сауля Альвареса.

Встреча завершилась вничью. Первый рефери отдал победу Голвкину, другой – Альваресу, а третий посчитал, что бойцы должны разойтись миром.

«Советский спорт» представляет реакцию действующих боксеров и экспертов, которые не согласны с решением судей.

Сергей Ковалев:

«Очень разочарован судейством. Геннадий выиграл этот бой со счетом 117:111». 

Теренс Кроуфорд:  

«Арбитра, который выставил счет 118:110 в пользу Альвареса, нужно срочно уволить» 

Леннокс Льюис: 

«Оба бойца могут быть довольны своей работой, однако здесь и близко нет ничейного результата».

Джордж Форман:

«Сауль отдал все силы, но Геннадий сегодня был лучше».

Девон Александр:

«Это безумие! Как можно было выставить счет 118-110? Лично я считаю, что выиграл Головкин».

Шейн Мосли:

«Согласен с Ленноксом, но что мы знаем?».

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