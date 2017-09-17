«Это безумие». Ковалев, Льюис и другие легенды бокса – о бое Головкин – Альварес

Сауль Альварес: Восемь раундов были за мной. Я чувствовал, что выиграл поединок

Сауль Альварес: Восемь раундов были за мной. Я чувствовал, что выиграл поединок Мексиканский боксер Сауль Альварес дал комментарий после поединка с представителем Казахстана Геннадием Головкиным, который завершился вничью.