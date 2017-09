«Это безумие». Ковалев, Льюис и другие легенды бокса – о бое Головкин – Альварес

Сегодня боксер из Казахстана Геннадий Головкин провел поединок в США против мексиканца Сауля Альвареса.

Встреча завершилась вничью. Первый рефери отдал победу Голвкину, другой – Альваресу, а третий посчитал, что бойцы должны разойтись миром.

«Советский спорт» представляет реакцию действующих боксеров и экспертов, которые не согласны с решением судей.

Сергей Ковалев:

«Очень разочарован судейством. Геннадий выиграл этот бой со счетом 117:111».

Very disappointed of wrong design for #CaneloGGG. Gennady won this fight 117:111. pic.twitter.com/yKI0Sed9rL — Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 17 сентября 2017 г.

Теренс Кроуфорд:

«Арбитра, который выставил счет 118:110 в пользу Альвареса, нужно срочно уволить»

That judge that had it 118 110 need to be fired asap — Terence Crawford (@budcrawford402) 17 сентября 2017 г.

Леннокс Льюис:

«Оба бойца могут быть довольны своей работой, однако здесь и близко нет ничейного результата».

Both fighters can hold their heads high tonight but this fight wasn't close to a draw! #canelovsggg — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 17 сентября 2017 г.

Джордж Форман:

«Сауль отдал все силы, но Геннадий сегодня был лучше».

Canelo gave his all! GGG was a good fighter tonight — George Foreman (@GeorgeForeman) 17 сентября 2017 г.

Девон Александр:

«Это безумие! Как можно было выставить счет 118-110? Лично я считаю, что выиграл Головкин».

That's crazy how one of those judges had it 118-110. Bias is showing all over that scorecard. I had GGG winning at least 8-4😏😏😡😡 — THE GREAT (@TheRealDevonA) 17 сентября 2017 г.

Шейн Мосли:

«Согласен с Ленноксом, но что мы знаем?».