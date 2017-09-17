Русский игрок мощными ударами проверил челюсть канадца. НХЛ вернулась! (видео)

В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.

1. САМЫЙ ПЕРВЫЙ МАТЧ

Легендарная рубрика возвращается! Просто нет повода ее не вернуть – за океаном провели первый матч предсезонки. «Ванкувер» победил «Лос-Анджелес» в овертайме (4:3 ОТ). За победителей выступали Александр Бурмистров, Андрей Педан (7 минут штрафа), а также Николай Голдобин (1 передача).

Если вы соскучились по крутому хоккею, то посмотрите видео трех моментов из этого матча. Да, НХЛ снова с нами!





«Ванкувер» и «Лос-Анджелес» играют друг с другом не просто так. Они летят в Шанхай и Пекин, где проведут два выставочных матча (21 и 23 сентября). И там мы увидим полноценные составы, как в игре регулярного чемпионата. Уже известно, что Бурмистров отправится в Китай, а вот Голдобин и Педан останутся дома. Это говорит о перспективах наших парней в новом сезоне, но еще все можно изменить.

А вот лютая драка Андрея Педана, в которой он наносит сокрушительные удары в челюсть Макдермиду (чуть не написал «Макдэвиду»).

First hockey fight of the season. LA Kings Kurtis MacDermid and Vancouver's Andre Pedan. MacDermid with TKO. #NHL #HockeyFights pic.twitter.com/WoAgdDfC0Y — Ron Futrell (@RonFutrell) 16 сентября 2017 г.

2. ДОРОГАЯ, Я ПРОСТО ХУДЕЮ

Игроки НХЛ приехали в тренировочные лагеря в разных весовых категориях. Евгений Кузнецов набрал плюс 5,4 кг. Но это не отпускной жирок, а видимо мускулы (хотим в это верить). Да, Кузя прибавил в физике.

Александр Овечкин скинул 1,8 кг. Да это ведь всего ничего! Один раз в уборную сходить. Но вот какой интерес к Ови, что даже о таком легком похудании все трубят уже две недели. Сейчас вес Саши – 106,6 кг. Возможно, он прибавит в легкости и скорости.

Круче всех похудел толстяк Дастин Бафлин из «Виннипега», сбросивший сразу 9 кг:

#NHLJets D Dustin Byfuglien is ready for on-ice fitness testing pic.twitter.com/JGI6XZBVTf — Ken Wiebe (@WiebeSunSports) 15 сентября 2017 г.

А вот Джонатан Друэн, перейдя из «Тампы» в «Монреаль», прибавил в весе со 188 до 203 фунтов, то есть 91 кг. Растет парнишка.

И как бонус – посмотрите на этого стройного мужчину. Узнаете? Да это же Барри Тротц, главный тренер «Вашингтона»! Он теперь у нас стройняшка.

Barry Trotz lost a bunch of weight this off-season. pic.twitter.com/z9Q6JP7eNh — Heart of NHL (@HeartofNHL) 16 сентября 2017 г.

3. ЗАРИПОВ В «ПИТТСБУРГЕ»

Евгений Малкин в раздевалке «Пенс» лоббирует Даниса Зарипова.

«Я разговаривал с руководством клуба о Зарипове. Не так, чтобы долго, но это было. Я не формирую состав, но хорошо знаю Даниса. Этим летом мы пару раз встречались. Конечно, он попал в трудное положение.

Если б тренер поговорил со мной о Зарипове подольше, он бы получил больше информации. Мне очень нравится стиль игры этого форварда. Я хотел бы видеть его в нашей раздевалке. Посмотрим, случится ли это – у нас еще есть время. Но ситуация не из простых.

Повторю, что Зарипов – хороший игрок. Люди говорят, что он уже возрастной. Но в прошлом сезоне Данис стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ, забил 15 голов в 18 матчах. Потрясающе, что 36-летний хоккеист играет на таком уровне».

Вообще после таких слов нужно просто брать Зарипова, подписывать его на контракт и ставить в тройку к Малкину. Но сам Данис пока находится в России и даже не летит в Северную Америку. Вижу в этом главный камень преткновения.

БОНУС

И когда же нам стартовать с рубрикой, если не в день рождения Александра Овечкина?

Возраст символический – 32 года. И это игровой номер Ови в московском «Динамо».

32-это только начало! It's just the beginning 😎#happybirthday Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Сен 16 2017 в 9:03 PDT

Сам он написал в инстаграме: «32 – это только начало».

Что мы пожелаем Овечкину? Здоровья, во-первых – ему и всей семье.

Кубка Стэнли, во-вторых. И чтобы вокруг поменьше все говорили, что «Вашингтон» этот трофей способен взять. Мне кажется, что под давлением «Кэпиталз» ломаются, а вот под шумок могут исполнить свою миссию.

В-третьих, не слушать критиков. Они могут говорить что угодно, и ругать как угодно. Но Овечкин уже вошел в историю, у него колоссальная народная известность и любовь.

С днюхой, Саша! Но торт не ешь, чтобы не набрать обратно 1,8 кг.