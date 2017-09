Русский игрок мощными ударами проверил челюсть канадца. НХЛ вернулась! (видео)

В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.

1. САМЫЙ ПЕРВЫЙ МАТЧ

Легендарная рубрика возвращается! Просто нет повода ее не вернуть – за океаном провели первый матч предсезонки. «Ванкувер» победил «Лос-Анджелес» в овертайме (4:3 ОТ). За победителей выступали Александр Бурмистров, Андрей Педан (7 минут штрафа), а также Николай Голдобин (1 передача).

Если вы соскучились по крутому хоккею, то посмотрите видео трех моментов из этого матча. Да, НХЛ снова с нами!

«Ванкувер» и «Лос-Анджелес» играют друг с другом не просто так. Они летят в Шанхай и Пекин, где проведут два выставочных матча (21 и 23 сентября). И там мы увидим полноценные составы, как в игре регулярного чемпионата. Уже известно, что Бурмистров отправится в Китай, а вот Голдобин и Педан останутся дома. Это говорит о перспективах наших парней в новом сезоне, но еще все можно изменить.

А вот лютая драка Андрея Педана, в которой он наносит сокрушительные удары в челюсть Макдермиду (чуть не написал «Макдэвиду»).

First hockey fight of the season. LA Kings Kurtis MacDermid and Vancouver's Andre Pedan. MacDermid with TKO. #NHL #HockeyFights pic.twitter.com/WoAgdDfC0Y