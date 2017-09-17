Чье? Ничье! Йо! Головкину и Альваресу предстоит «поговорить» еще раз

Обозреватель «Советского спорта» Александр Беленький поделился мнением о главном боксерском поединке этой осени.

Да, официально бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом закончился ничьей. Кроме того, особость произношения звука «йо» в наших СМИ принято игнорировать.

Однако, во-первых, именно «йо» было первым, что я произнес после оглашения судейского вердикта, хотя ожидал даже худшего, но вопреки всему надеялся на лучшее, а во-вторых, это была не ничья. Это было именно ничь»йо». И это еще очень мягко сказано.

В своем предматчевом прогнозе я не ошибся, по крайней мере, в одном. Я сказал, что победу по очкам Головкину не дадут. Ее и не дали. Алексей Андронов, вместе с которым мы смотрели бой, не даст соврать: в последний раз я ему это сказал непосредственно перед объявлением результата. И был бы нокдаун в пользу Головкина, тоже не дали бы, просто натянули бы очки чуть сильнее. А почему не натянуть? Эти очки не рвутся.

Судья Аделаида Берд поставила 118-110 в пользу Альвареса, то есть отдала Головкину только два (пишу еще раз – ДВА) раунда. Честно говоря, я думал, что это та же самая дама, которая дала Альваресу ничью в бою с Мейуэзером. Оказалось, другая. Ну, любят женщины Альвареса, которому нам остается только завидовать, а Аделаида Берд любит его вообще, как генерал Поклонская Николая II. Видимо, скоро будет всюду ходить с его портретом.

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Двое других судей, на мой взгляд, тоже погрешили против истины, но Дэйв Моретти все же дал победу Головкину со счетом 115-113, а Дон Трелла поставил ничейные очки: 114-114.

Очень уважаемый в Америке независимый арбитр Харольд Ледерман поставил 116-112 в пользу Головкина, отдав Альваресу два первых и два последних раунда. Это примерно то, что увидел и я, причем ни в одном из этих раундов преимущество Альвареса не было тотальным. Он просто был несколько лучше, чем в остальных раундах.

В общем и целом повторилась ситуация с первым боем Леннокс Льюис – Эвандер Холифилд. Тогда тоже побеспредельничала женщина-судья, отдавшая победу Холифилду, а мужички повели себя поскромнее. Один, как и сейчас, отдал победу Льюису, а второй поставил ничью.

У меня сложилось впечатление, что Головкин был несколько измотан сгонкой веса. Именно поэтому последние раунды у него не очень получились, хотя ничего особенного до этого он не пропустил. Альварес, как и ожидалось, неплохо работал по корпусу, но все же далеко не так, как требовалось, чтобы утомить Геннадия по-настоящему. Лучшим его ударом за весь бой был правый апперкот, который несколько раз Головкин не увидел, но принял хорошо. Альварес пытался действовать сериями, но слишком опасался Головкина, чтобы лезть очертя голову. Полез он только в последних раундах, когда понял, что в таком бою даже судьи могут его не вытянуть. По-моему, он зря беспокоился. Ему надо было только достоять, он и достоял, а эти судьи могли бы и презерватив на голову натянуть, если бы посчитали, что от них ждут такого подвига.

Когда Головкин попадал, Альварес всячески показывал, что ему не больно и почти приятно. Однако в целом он выглядел довольно бедно. Иногда создавалось впечатление, что он забыл, что ноги нужны человеку не только для того, чтобы стоять, но еще и для того, чтобы передвигаться.

Начиная с третьего раунда Головкин прочно захватил инициативу. Альварес, как он это часто делает, неплохо уходил в сторону с уклоном. Это спасло его от многих неприятностей, но далеко не от всех. Тем не менее, для самого себя он провел бой неплохо. Честно говоря, не думал, что его хватит на все двенадцать раундов, а он еще активизировался в конце, но здесь, как уже сказал, возможно, сыграла роль сгонка веса, которая в 35 лет измотала Головкина больше, чем изматывала раньше.

В последних раундах сохранивший силы Альварес пошел вперед и заслужил того, чтобы его, как это принято в странах английского языка, назвали gallant loser (смелый проигравший). Но судьи решили иначе. Остается только поблагодарить их за то, что они не назвали его победителем и подарили ему только ничь»йо».