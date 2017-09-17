«Хорошо помню тот матч». Конте собирается взять реванш у «Арсенала»?

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался перед дерби с лондонским «Арсеналом» в рамках 5-го тура АПЛ.

Возможно, главная интрига этой встречи – смогут ли «синие» взять реванш за разгромное поражение (0:3) в сентябре прошлого года. Итальянский специалист в беседе со СМИ заявил следующее:

«Честно говоря, то поражение меня не беспокоило. Я верю в свою работу, доверяю своим методам и верен своей идее. Конечно, такое может случиться с каждым тренером. В любом случае, я не меняю своего отношения к делу.

Я хорошо помню ту игру, поскольку мы действительно провалили матч. После дерби мы стали играть по другой схеме, потому что я еще лучше узнал своих футболистов.

Должен признаться, в том дерби «Арсенал» доминировал до финального свистка. Но я думаю, что «Челси» многое изменил после этого поражения, вышел на правильный путь и в конечном итоге выиграл чемпионат Англии», – сказал Антонио Конте.

На днях голландский специалист Франк Де Бур был уволен с поста главного тренера «Кристал Пэлас». Наставник поработал у руля команды лишь 4 матча. При этом клуб не одержал ни одной победы, а также не забил ни одного гола. Антонио Конте не оставил без внимания это событие и выразил поддержку своему коллеге.

«Сочувствую Франку. Каждый тренер надеется преуспеть в своей работе, помочь команде и научить игроков чему-то новому. Иногда вам дают время, иногда нет. Такова наша работы. Нужно быть готовым к подобной ситуации. Вообще, работа тренера непроста. Каждый день ты должен ломать себе голову о том, как добиться прогресса. Если это нет, с вами может случиться то же самое, что и с де Буром», – заключил рулевой «синих», чьи слова приводит ESPN FC.