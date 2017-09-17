За чемпионство сразятся трое: Кокорин, Смолов и Гончаренко. Колонка Цыбанева

Кто выйдет победителем из Александра Кокорина (слева) или Федора Смолова. Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» считает, что на стартовом отрезке работы в «Зените» Манчини не превосходит Луческу.

Вы заметили, как элементарно к «Зениту» подобрался конкурент? Да-да, - «Краснодар». Стоило только Федору Смолову оправиться и раззабиваться, взяв пример с закадычного кореша Кокорина, как «быки» обнаружили себя в чемпионской гонке. И через неделю Федя вызовет Сашу в Краснодаре на снайперскую дуэль. Глядишь, она и сражением за золото обернется.

А почему бы и нет? «Краснодар» впервые при Игоре Шалимове заблаговременно выбрался из-под спуда еврокубковых хлопот. А значит, стряхнув с себя инерцию штампов, порожденную плотностью календаря, может теперь уделять более тщательное внимание качеству своей игры.

Занятный намечается сюжетный поворот, правда? Шалимова-то, казалось уже, все кому не лень приговорили к несоответствию должности главного в солидном и претенциозном клубе. А в адрес Роберто Манчини, напротив, щедро рассыпали всевозможные комплименты.

К слову сказать: Мирча Луческу наверняка мечет из своего турецкого далека стрелы искреннего негодования по поводу устроенного итальянскому сменщику комплиментария. Приправляя их посвист вопросом по существу: а с чего вы взяли, бывшие русские, а особенно питерские друзья, что Роберто работает качественнее, чем это удавалось мне?

И правда: сравнение текущих достижений Манчини и – годичной давности – Луческу получается весьма пикантным. «Зениту» сейчас нужно еще выиграть оба предстоящих на неделе матча (включая тот самый в Краснодаре), чтобы опередить свой прошлогодний график после одиннадцати туров. И давайте рассмотрим подробности. Тогда за девять матчей «Зенит» наиграл разность мячей 22 – 8. Теперь 16 – 3. Да и на еврокубковом порище наметилось некое сходство. Разве что тогдашние амплитудные качели в схватках с заштатными евросоперниками требовали формулировки «то блеск, то треск»(помните три пропущенных кряду от некоего израильского провинциала?), а нынче ее нужно подкорректировать лишь на самую малость: «то блеск, то скрип» Причем скрипучее пока преобладает.

И учтем еще кое-что важное. Мирче из запрошенного им кадрового ресурса оперативно подвезли разве что Жулиано. И тот с ходу принялся в Питере феерить, дотянувшись даже до сравнения с былыми подвигами Халка. А навстречу пожеланиям Роберто срочно призвали под зенитовский стяг целую аргентинскую роту. Да и возможности ротации сравнялись у него по широченности с русским полем. И что на выходе? «Зенит» все равно не может отдышаться после доблестного преодоления скромняги «Утрехта» и утыкается в оборону «Ростова». Почувствуйте разницу, как ЦСКА у Гончаренко отдышался после «Бенфики» и тот же самый «Ростов» вскрыл вполне инженерным способом.

И, да, тянет-то на себе атаку «Зенит», как всем нам очевидно, Кокорин. А засыпанные авансами пресловутые аргентинцы в лучшем случае Саше подсобят маленько, а то и этого не сделают. В каких, к примеру, достопримечательностях города Питера растворился снайперский талант Дриусси, который он предъявил для прописки в «Зените» в премьерном матче с «Рубином»?

Короче. Дайте такого вот Кокорина Виктору Гончаренко – и он перетряхнет Лигу чемпионов. Дайте Семину – и он выиграет чемпионат. Так что к тренерским трудам Манчини надо бы относиться повзыскательнее.





































































