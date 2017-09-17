«Знаю, почему они отказались от меня». Фабрегас – о Моуринью, «Арсенале» и Конте

Сеск Фабрегас в "Челси" Фото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в интервью английским журналистам рассказал об уходе из «Барселоны», отметил отношение к Арсену Венгеру, а также оценил минувший сезон.

«Я бы не стал сравнивать «Арсенал» с бывшей девушкой, потому что после расставания вы больше ничего не чувствуете к ней. Но я знаю, что до сих пор привязан к этому клубу. Не хочу говорить об этом в сотый раз перед дерби. Все итак об этом знают.

Когда я принял решение покинуть «Барселону», клуб, в первую очередь, связался с «Арсеналом». Им дали неделю подумать. В этот момент мне позвонил Жозе Моуринью, и сказал, что переход в «Челси» станет шагом вперед.

Прошла неделя, «Арсенал» даже не ответил на предложение «Барселоны». Знаю, что они отказались от меня, поскольку в команде хватало игроков на мою позицию.

Почему я выбрал именно «Челси»? Потому что Моуринью меня убедил. Чувствовал, что я им действительно нужен. Жозе провел со мной беседу. Он мотивировал меня, после чего я принял решение. Это было легко.

Сеск Фабрегас и Жозе Моуринью Фото: Gettyimages.ru

В любом случае, я очень люблю Венгера. И как человека, и как тренера. Он навсегда останется для меня вторым отцом.

Сеск Фабрегас и Арсен Венгер Фото: Gettyimages.ru

Конечно, в этом сезоне мне намного проще. В прошлом году мне было очень тяжело. Особенно это касается второй половины сезона. Еще никогда я не попадал в такую ситуацию, но я чувствую, что перевернул все, благодаря скромности и работе на тренировках. Я завоевал доверие Антонио Конте, поскольку показывал хорошую игру.

Антонио Конте дает наставления Сеску Фабрегасу Фото: Gettyimages.ru

Мне уже 30 лет, но я по-прежнему голоден. Чувствую себя отлично, поэтому сейчас я могу сказать, что счастлив. Уверен, я смогу бороться за место в основе, тем самым усложнив задачу нашему тренеру.

Я тот игрок, который готов расстроить всех критиков и экспертов. Многие говорили, что я не смогу подстроиться под Конте, но я доказал, что они были неправы», – заявил испанец, чьи слова приводит Sky Sports.