«Мы же дома!» «Спартак» на несколько часов сделал Петербург красно-белым (видео)

Первый раз в истории «Петровского» на стадионе болели за «Спартак».

Свист Быстрову, аплодисменты Парфенову

Уже за полтора часа до начала матча возле стадиона «Петровский» полно болельщиков в красном. Это вполне нормальная картина перед игрой «Спартака» в Петербурге, но непривычно другое. Обычно вперемешку с красно-белым сине-бело-голубые цвета болельщиков «Зенита».

В этот раз все иначе, ведь впервые в своей истории «Тосно» принимает «Спартак». Если бы не место проведения матча - могло бы показаться, что встреча домашняя для красно-белых. Болельщики москвичей просто везде: не только на фанатском секторе, но и на центральных.

В тот момент, когда одна часть активных фанатов красно-белых уже освистывала Владимира Быстрова и хлопала Дмитрию Парфенову, большая половина все еще не могла зайти внутрь стадиона.