«Мы же дома!» «Спартак» на несколько часов сделал Петербург красно-белым (видео)
Первый раз в истории «Петровского» на стадионе болели за «Спартак».
Свист Быстрову, аплодисменты Парфенову
Уже за полтора часа до начала матча возле стадиона «Петровский» полно болельщиков в красном. Это вполне нормальная картина перед игрой «Спартака»
в Петербурге, но непривычно другое. Обычно вперемешку с красно-белым
сине-бело-голубые цвета болельщиков «Зенита».
В этот раз все иначе, ведь впервые в своей истории «Тосно» принимает «Спартак». Если бы не место проведения матча - могло бы показаться, что встреча домашняя для красно-белых. Болельщики москвичей просто везде: не только на фанатском секторе, но и на центральных.
В тот момент, когда одна часть активных фанатов красно-белых
уже освистывала Владимира Быстрова и хлопала Дмитрию Парфенову, большая
половина все еще не могла зайти внутрь стадиона.
Опаздывал на матч и один из самых известных болельщиков красно-белых волейболист Алексей Спиридонов. Он в Петербурге не просто так: накануне его «Енисей» в матче Суперлиги уступил «Зениту» со счетом 1:3.
Опаздываем ((( pic.twitter.com/BCul9SCylY— Alexey Spiridonov (@spirik15) 17 сентября 2017 г.
«Болел за «Тосно» в игре с «Зенитом»
– Я живу в Петербурге уже 7 лет. А за «Спартак» болею с
детства, – рассказал болельщик с центрального сектора. – К сожалению, на
выездные игры любимой команды из-за работы ездить не получается, поэтому я был
очень рад, когда «Тосно» вышел в РФПЛ. Более того, я даже ходил на матч «Тосно»
– «Зенит» и болел за тосненцев, чтобы они отобрали очки у главного конкурента.
В северо-западном дерби «Тосно» уступил, а теперь команда Парфенова должна помочь «Зениту»
и обыграть «Спартак». Тем более, что такой опыт у черно-белых есть. В
легендарном кубковом матче 2014 года на стадионе «Локомотив» «Тосно» в
дополнительное время обыграл «Спартак» Валерия Карпина.
Из того состава тосненцев в команде нет уже никого. Впрочем,
как и в «Спартаке»: Сальваторе Боккетти и Дмитрий Комбаров на эту встречу
чемпионата остались в запасе, а Денис Глушаков вообще пропустил выезд из-за травмы.
Зато на стадионе достаточно много свидетелей той игры. Их
легко узнать по матчевому шарфику, который дарили организаторы фанатского
выезда.
– Если честно, на «Тосно» я ни разу в жизни больше и не
ходил, – сказал болельщик в матчевом шарфе кубковой игры. – Я на тот матч
поехал случайно, друзья-болельщики «Спартака» из Петербурга позвали за 500
рублей поехать в Москву и сходить на игру.
– Так почему вы снова на футболе?
– Снова они позвали. Ну и я с собой шарф взял, конечно.
– Так вы за кого болеете?
– Вообще, ни за кого. Но в этой игре за «Спартак».
Если на центральные сектора очередей не было вообще, на
фанатский поклонники московской команды заходили очень медленно. Но особенной
грусти они от этого не испытывали: пели песни и скандировали заряды.
– Мы же почти дома, *пт! На выезде как дома, – закричал один из фанатов после прохождения контроля. И он прав. Обычно сине-бело-голубой «Петровский» на несколько часов стал красно-белым.
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция