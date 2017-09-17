Новичок «Спартака» всех обманул и заработал красную. Или все по делу? [детали]

Из-за этого эпизода у «Спартака» было серьезное преимущество, которое москвичи упустили.

Что произошло?

На 29-й минуте центральный защитник «Тосно» Виталий Шахов пытался отдать пас назад рядом со своей штрафной, однако пас получился слабым, а форвард «Спартака» Педро Роша выскочил из-за спины и завладел мячом.

Шахов коснулся Роши в борьбе, игрок «Тосно» пытался помешать нападающему «Спартака» выйти один на один, бразилец упал на газон.

Скриншот трансляции телеканала «Наш Футбол»

Как приняли решение?

Главный арбитр Владимир Сельдяков самостоятельно не принял решения об эпизоде, он сделал паузу и обратился за подсказкой к ассистенту на линии. В итоге судья показал прямую красную карточку Виталию Шахову и назначил штрафной.

Скриншот трансляции телеканала «Наш Футбол»

Почему главному арбитру пришлось советоваться?

Владимир Сельдяков переместился к центральной линии, чтобы следовать за атакой «Тосно». Однако команда хозяев резко изменила направление: Нуну Роша отпасовал назад. В момент фола Шахова обзор Сельдякову заслонял игрок «Спартака».

Скриншот трансляции телеканала «Наш Футбол»

Ассистент на линии момент видел, однако он наблюдал за единоборством сбоку, игроков видел в профиль и вряд ли мог полноценно оценить движение Шахова левой рукой.

Какие можно сделать выводы?

Виталий Шахов абсолютно точно ошибся и без необходимости создал ситуацию, располагающую к его удалению: он отдал мяч сопернику и вступил в борьбу с ним.

Педро Роша почувствовал контакт с Шаховым и упал вперед. Одна из версий в том, что касание защитника «Тосно» было не настолько сильным, чтобы именно таким образом падать и чтобы падать вообще.

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Что говорили об эпизоде?

– По удалению судить не мне, но мне показалось, что Шахов не фолил. Честно. Судья решил иначе. Тяжело с 30-й минуты играть в меньшинстве, однако мы вытерпели.

Евгений Марков, защитник «Тосно»

– Мы разберем эпизод с удалением после. Сейчас очень много эмоций. Не хочется такие моменты обсуждать на эмоциях. Шахов – взрослый человек, сам все понимает, извинился. Я ребятам сказал в перерыве, что у нас два пути: либо опустить головы и подать руки, либо сражаться. Они вышли и сражались.

Дмитрий Парфенов, главный тренер «Тосно»

– Левое удаление.

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»

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Как вообще сыграл Роша?

Педро Роша впервые провел за «Спартак» много времени, до игры с «Тосно» он только выходил на замену против «Рубина» на три минуты. Бразилец играл на позиции оттянутого форварда, его партнер по атаке Луис Адриано действовал выше.

Роша поучаствовал в обеих голевых атаках «Спартака»: с его передач забили Георгий Джикия и Марио Пашалич. Оба мяча спартаковцы провели после спорного эпизода с удалением Шахова.ир Сельдяков самостоятельно не принял решения об эпизоде, он сделал паузу и обратился за подсказкой к ассистенту на линии. В итоге судья показал прямую красную карточку Виталию Шахову и назначил штрафной.

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