Новичок «Спартака» всех обманул и заработал красную. Или все по делу? [детали]
Из-за этого эпизода у «Спартака» было серьезное преимущество, которое москвичи упустили.
Что произошло?
На 29-й минуте центральный защитник «Тосно» Виталий Шахов
пытался отдать пас назад рядом со своей штрафной, однако пас получился слабым,
а форвард «Спартака» Педро Роша выскочил из-за спины и завладел мячом.
Шахов коснулся Роши в борьбе, игрок «Тосно» пытался помешать
нападающему «Спартака» выйти один на один, бразилец упал на газон.
Как приняли решение?
Главный арбитр Владимир Сельдяков самостоятельно не принял
решения об эпизоде, он сделал паузу и обратился за подсказкой к ассистенту на
линии. В итоге судья показал прямую красную карточку Виталию Шахову и назначил
штрафной.
Почему главному арбитру пришлось советоваться?
Владимир Сельдяков переместился к центральной линии, чтобы
следовать за атакой «Тосно». Однако команда хозяев резко изменила направление:
Нуну Роша отпасовал назад. В момент фола Шахова обзор Сельдякову заслонял игрок
«Спартака».
Ассистент на линии момент видел, однако он наблюдал за единоборством сбоку, игроков видел в профиль и вряд ли мог полноценно оценить движение Шахова левой рукой.
Какие можно сделать выводы?
Виталий Шахов абсолютно точно ошибся и без необходимости
создал ситуацию, располагающую к его удалению: он отдал мяч сопернику и вступил
в борьбу с ним.
Педро Роша почувствовал контакт с Шаховым и упал вперед. Одна из версий в том, что касание защитника «Тосно» было не настолько сильным, чтобы именно таким образом падать и чтобы падать вообще.
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Что говорили об эпизоде?
– По удалению судить не мне, но
мне показалось, что Шахов не фолил. Честно. Судья решил иначе. Тяжело с 30-й
минуты играть в меньшинстве, однако мы вытерпели.
Евгений Марков, защитник «Тосно»
– Мы разберем эпизод с удалением после. Сейчас очень много эмоций. Не хочется такие моменты обсуждать на эмоциях. Шахов – взрослый человек, сам все понимает, извинился. Я ребятам сказал в перерыве, что у нас два пути: либо опустить головы и подать руки, либо сражаться. Они вышли и сражались.
Дмитрий Парфенов, главный тренер «Тосно»
– Левое удаление.
Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»
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Как вообще сыграл Роша?
Педро Роша впервые провел за «Спартак» много времени, до
игры с «Тосно» он только выходил на замену против «Рубина» на три минуты.
Бразилец играл на позиции оттянутого форварда, его партнер по атаке Луис
Адриано действовал выше.
Роша поучаствовал в обеих голевых атаках «Спартака»: с его передач забили Георгий Джикия и Марио Пашалич. Оба мяча спартаковцы провели после спорного эпизода с удалением Шахова.ир Сельдяков самостоятельно не принял решения об эпизоде, он сделал паузу и обратился за подсказкой к ассистенту на линии. В итоге судья показал прямую красную карточку Виталию Шахову и назначил штрафной.
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