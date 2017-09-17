«Спартак» жестко облажался в Петербурге. Это гораздо хуже 1:5 и Марибора (видео)

«Спартак» не смог выиграть даже у 10 игроков «Тосно», хотя вел 2:0.

На 15-й секунде полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов пробил по Артему Реброву с такого близкого расстояния и так опасно, что некоторые фанаты «Спартака» проглотили часть звуков «Боже, «Спартак» храни». Вратарь справился, гостевой сектор с песней тоже, а команда с трудом навязывала свои условия.

«Тосно» не боялся никаких Фернандо, Самедова и Педро Рошу. А Луиз Адриано вообще сам от страха упустить разгон контратаки от Евгения Чернова завалил игрока сборной России и нарвался на первую желтую в матче.

«Спартак» почти случайно, одним из многих забросов от центральной линии, создал свой лучший момент: Роша развернулся и ударил в перекладину, а на идеальную позицию для добивания выскочил Пашалич – капитан «Тосно» Давид Юрченко спас в чудо-режиме.

***

Защитник «Тосно» Виталий Шахов был хорош летом, сыграл за сборную России в товарищеском матче, но после в двух матчах подряд грубо ошибся. С «Анжи» он подарил махачкалинцам продолжение атаки, в которой соперник забил – из-за этого гола «Тосно» набрал только одно очко. В матче со «Спартаком» Шахов пытался пасовать вратарю – получилось слабо, из-за спины выскочил Роша, пришлось фолить. В следующем туре защитник «Тосно» не ошибется точно: красная карточка – дисквалификация автоматом.

Не факт, что Шахов в этом эпизоде сфолил на красную, Роша кое-что для судьи дорисовал. Но защитник «Тосно» точно ошибся на удаление и подставил сам себя.

А пострадал от этой красной больше всех Сердар Таски. «Спартак» пожертвовал им, чтобы сменить схему на более атакующую. Массимо Каррера оставил в запасе Квинси Промеса, но сразу после тосненского удаления выпустил его вместо Таски. Немец был недоволен тем, что пришлось уходить на 35-й минуте, но после пары фраз от Карреры на ухо показал жестом, что проблем нет.

А между вызовом Промеса и его выходом «Спартак» забил, причем получилось у центрального защитника Джикии, и не головой: Георгий отскочил на линию штрафной и красиво уложил под штангу.

Выход Промеса, рывки Петковича, резкость Самедова и активность Роши только фрагментами складывались в понятные атаки «Спартака». Проблемы были и в организации, когда центральные защитники скорее подставляли то друг друга, то Реброва, чем помогали разгонять. В контратаках игроки с мячом слишком подолгу выбирали вариант и теряли или темп, или мяч вообще, отрезая по трое-четверо своих.

В самом опасном из незабитых моментов оборона «Спартака» не была виновата. Там Антон Заболотный шикарно нашел возможность пробить через себя и напряг Реброва. Через десять минут москвичи вели уже 2:0 после гола Пашалича и второго голевого паса от Роши. Но самое интересное и страшное для «Спартака» началось тогда, когда потеря очков казалась невероятной.

Все плюсы, которые можно было перечислить – реализация моментов, удачная игра Роши в первом же полном матче, подстраховка в обороне – оказались смешными и ненужными за несколько последних минут.

Петкович подарил «Тосно» первый гол: ошибся в передаче, Заболотный перехватил, а Евгений Марков спокойно покатил в дальний.

А потом Антон Заболотный забил сам – сойти с ума могли разом все: болельщики «Тосно» и всех других команд премьер-лиги просто от такого невероятного сценария, а все проспартаковцы – из-за жесточайшего разочарования.

Эта ничья – гораздо больший удар, чем 1:5 тут в Петербурге, когда, во-первых, стадия принятия растянулась на целый тайм, а во-вторых, соперник был сопоставимого или даже более высокого класса. И чем ничья с «Марибором»: там хоть как-то можно обосновать, что одно очко – приемлемый исход.

«Спартак» снова провалил концовку, отдал победу скромному «Тосно» даже в численном преимуществе и еще больше отстал ото всех, с кем собирался бороться.