«Спартак» жестко облажался в Петербурге. Это гораздо хуже 1:5 и Марибора (видео)
«Спартак» не смог выиграть даже у 10 игроков «Тосно», хотя вел 2:0.
На 15-й секунде полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов пробил
по Артему Реброву с такого близкого расстояния и так опасно, что некоторые
фанаты «Спартака» проглотили часть звуков «Боже, «Спартак» храни». Вратарь
справился, гостевой сектор с песней тоже, а команда с трудом навязывала свои
условия.
«Тосно» не боялся никаких Фернандо, Самедова и Педро Рошу. А
Луиз Адриано вообще сам от страха упустить разгон контратаки от Евгения Чернова
завалил игрока сборной России и нарвался на первую желтую в матче.
«Спартак» почти случайно, одним из многих забросов от центральной
линии, создал свой лучший момент: Роша развернулся и ударил в перекладину, а на
идеальную позицию для добивания выскочил Пашалич – капитан «Тосно» Давид
Юрченко спас в чудо-режиме.
Защитник «Тосно» Виталий Шахов был хорош летом, сыграл за
сборную России в товарищеском матче, но после в двух матчах подряд грубо
ошибся. С «Анжи» он подарил махачкалинцам продолжение атаки, в которой соперник
забил – из-за этого гола «Тосно» набрал только одно очко. В матче со
«Спартаком» Шахов пытался пасовать вратарю – получилось слабо, из-за спины
выскочил Роша, пришлось фолить. В следующем туре защитник «Тосно» не ошибется
точно: красная карточка – дисквалификация автоматом.
Не факт, что Шахов в этом эпизоде сфолил на красную, Роша
кое-что для судьи дорисовал. Но защитник «Тосно» точно ошибся на удаление и
подставил сам себя.
А пострадал от этой красной больше всех Сердар Таски.
«Спартак» пожертвовал им, чтобы сменить схему на более атакующую. Массимо
Каррера оставил в запасе Квинси Промеса, но сразу после тосненского удаления
выпустил его вместо Таски. Немец был недоволен тем, что пришлось уходить на
35-й минуте, но после пары фраз от Карреры на ухо показал жестом, что проблем
нет.
А между вызовом Промеса и его выходом «Спартак» забил,
причем получилось у центрального защитника Джикии, и не головой: Георгий
отскочил на линию штрафной и красиво уложил под штангу.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 0:1 35' Георгий Джикия pic.twitter.com/w8RRaMj4fG— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Выход Промеса, рывки Петковича, резкость Самедова и
активность Роши только фрагментами складывались в понятные атаки «Спартака».
Проблемы были и в организации, когда центральные защитники скорее подставляли
то друг друга, то Реброва, чем помогали разгонять. В контратаках игроки с мячом
слишком подолгу выбирали вариант и теряли или темп, или мяч вообще, отрезая по
трое-четверо своих.
В самом опасном из незабитых моментов оборона «Спартака» не
была виновата. Там Антон Заболотный шикарно нашел возможность пробить через
себя и напряг Реброва. Через десять минут москвичи вели уже 2:0 после гола
Пашалича и второго голевого паса от Роши. Но самое интересное и страшное для
«Спартака» началось тогда, когда потеря очков казалась невероятной.
Все плюсы, которые можно было перечислить – реализация
моментов, удачная игра Роши в первом же полном матче, подстраховка в обороне –
оказались смешными и ненужными за несколько последних минут.
Петкович подарил «Тосно» первый гол: ошибся в передаче, Заболотный перехватил, а Евгений Марков спокойно покатил в дальний.
А потом Антон Заболотный забил сам – сойти с ума могли разом все: болельщики «Тосно» и всех других команд премьер-лиги просто от такого невероятного сценария, а все проспартаковцы – из-за жесточайшего разочарования.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 2:2 90' Антон Заболотный pic.twitter.com/S3Iauk93TU— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Эта ничья – гораздо больший удар, чем 1:5 тут в Петербурге,
когда, во-первых, стадия принятия растянулась на целый тайм, а во-вторых,
соперник был сопоставимого или даже более высокого класса. И чем ничья с
«Марибором»: там хоть как-то можно обосновать, что одно очко – приемлемый
исход.
«Спартак» снова провалил концовку, отдал победу скромному «Тосно» даже в численном преимуществе и еще больше отстал ото всех, с кем собирался бороться.
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция