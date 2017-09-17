Подольск заявил, что китайцев слишком мало – «Куньлунь» дал жесткий ответ

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. КТО ОСТАНОВИТ СКА?

СКА в этом регулярном чемпионате пока не проигрывал никому.

11 матчей – 11 побед, три в овертайме. Только три потерянных очка.

Не буду рассуждать о том, что некоторые победы не идут на пользу СКА и сборной России – когда «Автомобилист» не выставляет шестерых игроков основы и еще до матча поднимает вверх лапки. Это проблема Екатеринбурга.

Кроме того, в КХЛ стоило бы взвинтить конкуренцию, введя жесткий потолок зарплат, открыв эти самые зарплаты и ограничив количество игроков в ростере, когда семь-восемь звезд смотрят хоккей с трибуны. Вот была бы модель, как в НХЛ – у тебя в основе только 20-22 человека, а остальные – или играют в юниорских лигах, или как цепные псы бьются в АХЛ, чтобы их подняли наверх и увеличили этим им зарплату в несколько раз. Вот тогда был бы положительный эффект в том числе для сборной России.

Но это слишком глобальная тема, а пока посмотрим по календарю, кто сможет остановить такой СКА. Кто нанесет первое поражение команде Олега Знарка?

Как известно, вечный рекорд КХЛ установил омский «Авангард» в сезоне 2010-11, когда при сумасбродном тренере Раймо Сумманене победил 18 раз подряд. Тогда еще за команду выступали Яромир Ягр, Роман Червенка и другие герои. Год спустя клуб дошел до финала Кубка Гагарина.

А что теперь СКА? Дальше по календарю будут матчи:

- сегодня дома с «Трактором»;

- потом выездная серия: с «Авангардом» (21/09);

- «Югра» (23/09);

- «Барыс» (25/09);

- «Сибирь» (27/09);

- «Локомотив» (02/10);

- «Салават Юлаев» (04/10).

Мой прогноз – СКА в конце выездной серии чуть-чуть наестся и проиграет в Уфе. То есть это будет 17 побед подряд, и рекорд «Авангарда» устоит.

Подчеркну, это лишь прогноз. И меньше всего я хотел бы видеть, как СКА одерживает 56 побед в 56 матчах чемпионата. Тогда КХЛ можно будет просто закрывать.

2. ЯГР В БЕРЛИНЕ?

За что купил – за то продаю. Сегодня со мной поделились слухом, что Яромир Ягр может продолжить карьеру в Берлине, в клубе «Айсберен».

Я в этой информации сильно сомневаюсь, но теоретически такой ход представить могу. Ягр не едет в КХЛ, потому что в нашей лиге не может подписать такой контракт, при котором посреди сезона уедет в НХЛ. Вдруг Яромиру поступит предложение?

Не связывать себя обязательствами – так можно играть в родном «Кладно». Но бесплатно. А вот немцы наверняка дали хороший контракт в евро. Да и стадион там на 14 тысяч зрителей. И немцам нужна такая звезда для раскрутки команды и лиги. Да еще Берлин – приятный город. И главным тренером в «Айсберене» работает бывший энхаэловец Уве Крупп.

А вот когда Ягра позовут в НХЛ, он сорвется с места, все бросит и улетит.

Реально ли это? Да. Так что давайте следить за развитием событий.

3. ВОЙНА СЛОВ

Забавная перепалка случилась в КХЛ между двумя пресс-службами. Вот что написано в отчете на официальном сайте «Витязя» об их выездной игре с «Куньлунем» (0:2):

«На матче в Шанхае в протоколе запись: 3210 зрителей. В то же время безусловно нейтральный комментатор КХЛ-ТВ Владимир Гучек в середине матча четко заметил: «Трибуны заполнены лишь на треть». При вместимости 4 800 зрителей в ледовом дворце «Фэйян» этот показатель равен максимум 1600, но никак не 3210, как записано в протоколе».

Вот как отреагировала пару суток спустя пресс-служба «Куньлуня» уже в своем отчете:

«Цифры нашей посещаемости почему-то вызвали сомнение у соперников, и пресс-служба «Витязя» даже посчитала нужным выразить эти сомнения на клубном сайте. Не беремся судить со своей колокольни об обоснованности претензий подмосковного клуба к судейской бригаде КХЛ, отвечающей за достоверность таких сведений, однако не можем не заметить, что контраргумент был выдвинут весьма странный. Представителям клуба показались куда более достоверными слова комментатора КХЛ-ТВ, по ходу трансляции оценившего трибуны нашей арены как заполненные лишь на треть.

Что ж, быть может, в этом есть сермяжная правда, и действительно комментаторы, находящиеся за тысячи километров от места событий и видящие на телевизионной картинке лишь некоторую часть трибун, заслуживают большего доверия, чем судьи. И возможно, составителям протокола следует вместо точных цифр оперировать такими емкими понятиями, как «половина» или «треть», «толика» или «львиная доля». Но это, повторим, не к нам вопрос, пусть «Витязь» обращается с таким предложением в лигу».

…Интересно, как по-китайски будут звучать выражения «сермяжная правда», «со своей колокольни». И хорошо, что мы не слышим «ничтоже сумняшеся».

Я рад, что в КХЛ есть такие «trash talks», когда идет война слов. Это подогревает интерес к матчам. И я не согласен, когда подсчетом зрителей на трибунах призывают заняться прессу. Для этого есть КХЛ, и лига должна нести ответственность за то, какие цифры ложатся в статистику посещаемости. Если кто-то занимается приписками, то надо жестко спрашивать с клубов. И даже штрафовать.