Валерий Рейнгольд: Спартаковцы хотят снять Карерру с работы?

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал красно-белых за матч в 10-м туре РФПЛ с «Тосно» (2:2).

– В исполнении «Спартака» сегодня было издевательство над здравым смыслом. Тошно на это смотреть. Команда не делает совершенно никаких выводов. И дело даже не в счета 2:2. К нему все шло. В принципе, «Спартак» играл безобразно. О чем думают футболисты? Хотят снять Массимо Карерру с работы? Очередная хорошая попытка.

Человек сидит, дрожит, небритый. Страшно на него смотреть. Они его еще доведут до дурдома.

Я просто не понимаю, что происходило на футбольном поле. Играют в большинстве и ведут два мяча. Кто-нибудь может объяснить, что произошло? Наверное, индивидуальную беседу надо проводить с каждым футболистом отдельно. Имеет ли он понятие, какую команду представлять? Понимает ли он, что всю игру нужно играть серьезно и ответственно. Почему эти вещи нужно напоминать людям, которые получают огромные деньги? Это удар по самолюбию болельщиков и имиджу «Спартака».

И понимаю Артема Реброва, который бросает бутылку. Неужели за проваленный старт никто не понял, что всю игру нужно сохранять концентрацию. И забивать третий, четвертый и пятый мяч. Сил уже нет.

– Как «Спартак» играл до 85-й минуты?

– Если бы даже «Спартак» выиграл со счетом 3:0, мой тон не сильно изменился бы. «Спартак» играл плохо, нервно и дергано. Команда находится в состоянии стресса. И посмотри на травмы. Один, второй, третий. И все получают их на ровном месте. Не готовы к сезону.

И еще, я категорически против, чтобы капитаном команды был вратарь. Это не камень в сторону Реброва. Ни в коем случае. Но с его позиции не видно, что происходит с командой. Он элементарный порядок в обороне навести не может. Капитаном команды должен быть полевой игрой. Он должен чувствовать, когда команда встает. Он должен подсказывать, советовать и даже послать матом, когда нужно: «Иди – меняйся, раз сил нет». Ребров этого сделать не может.

Я думал, что наступит момент, когда команда начнет показывать дисциплину, стабильность, исчезнут такие ошибки, но все по-прежнему.

– Осталось только услышать ваше мнение про Педро Рошу.

– Ничего я не увидел. Мелькнул раз в первом тайме. В моем понимании хороший игрок должен быть заметен постоянно. Раз купили его, разбирайтесь, зачем. Беда.