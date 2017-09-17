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Валерий Рейнгольд: Спартаковцы хотят снять Карерру с работы?

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераФото: ФК «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал красно-белых за матч в 10-м туре РФПЛ с «Тосно» (2:2).

– В исполнении «Спартака» сегодня было издевательство над здравым смыслом.  Тошно на это смотреть. Команда не делает совершенно никаких выводов. И дело даже не в счета 2:2. К нему все шло. В принципе, «Спартак» играл безобразно. О чем думают футболисты? Хотят снять Массимо Карерру с работы? Очередная хорошая попытка.

Человек сидит, дрожит, небритый. Страшно на него смотреть. Они его еще доведут до дурдома.

Я просто не понимаю, что происходило на футбольном поле. Играют в большинстве и ведут два мяча. Кто-нибудь может объяснить, что произошло? Наверное, индивидуальную беседу надо проводить с каждым футболистом отдельно. Имеет ли он понятие, какую команду представлять? Понимает ли он, что всю игру нужно играть серьезно и ответственно. Почему эти вещи нужно напоминать людям, которые получают огромные деньги? Это удар по самолюбию болельщиков и имиджу «Спартака».

И понимаю Артема Реброва, который бросает бутылку. Неужели за проваленный старт никто не понял, что всю игру нужно сохранять концентрацию. И забивать третий, четвертый и пятый мяч. Сил уже нет.

– Как «Спартак» играл до 85-й минуты?
– Если бы даже «Спартак» выиграл со счетом 3:0, мой тон не сильно изменился бы. «Спартак» играл плохо, нервно и дергано. Команда находится в состоянии стресса. И посмотри на травмы. Один, второй, третий.  И все получают их на ровном месте. Не готовы к сезону.

И еще, я категорически против, чтобы капитаном команды был вратарь. Это не камень в сторону Реброва. Ни в коем случае. Но с его позиции не видно, что происходит с командой. Он элементарный порядок в обороне навести не может. Капитаном команды должен быть полевой игрой. Он должен чувствовать, когда команда встает. Он должен подсказывать, советовать и даже послать матом, когда нужно: «Иди – меняйся, раз сил нет». Ребров этого сделать не может.

Я думал, что наступит момент, когда команда начнет показывать дисциплину, стабильность, исчезнут такие ошибки, но все по-прежнему.

– Осталось только услышать ваше мнение про Педро Рошу.
– Ничего я не увидел. Мелькнул раз в первом тайме. В моем понимании хороший игрок должен быть заметен постоянно. Раз купили его, разбирайтесь, зачем. Беда.

Матч

Тосно - Спартак - 2:2 (0:1)

Голы

Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный

Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)

Предупреждения:

нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77

Удаления:

Шахов, 29 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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