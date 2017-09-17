Евгений Ловчев: Каррера выбирает трусливую тактику

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев об игре «Тосно» - Спартак» (2:2) в 10-м туре РФПЛ.

«ИТАЛЬЯНСКИЙ ДОКТОР ОШИБАЕТСЯ С КУРСОМ ЛЕЧЕНИЯ»

Мне сразу после игры звонили люди с одним вопросом: что это было? Когда что-нибудь неприятное случается один раз – это несчастье. Я имею в виду игру с «Динамо», где была такая же концовка. Когда это случается второй раз – что мы видели недавно в Мариборе в матче Лиги чемпионов, означает, что с командой что-то не так. А когда третий раз – это болезнь.

А в болезни виноват либо больной, который не принимает необходимых для лечения лекарств, либо врач, который назначает ошибочный курс лечения.

Многие считают, что «Спартак» никогда хорошо не умел обороняться. Хотя была времена получше в этом плане, когда лидером обороны был Видич.

Но нынешний «Спартак» этой болезнью определенно болеет. К сожалению, доктор, который пришел из итальянского футбола, а мы этот футбол связываем с каттеначио, ничего пока в плане улучшения игры в защите не сделал. Вспомните, когда уже при счете 2:1 «Тосно» пробивал штрафной, то Промес и Адриану помчались назад. И я понял, что сейчас будет второй гол.

«КТО ПРИВЕЗ В «СПАРТАК» ПЕТКОВИЧА?»

Эта болезнь в нынешнем сезоне проявляется постоянно. При счете 2:0 надо либо добивать соперника, либо постараться подержать мяч, тем более, когда у соперника удален футболист. А один лишний футболист для такой тактики – серьезное преимущество. И можно было выбрать любой из этих двух вариантов, чтобы довести матч до логического завершения. Но этого не происходит!

И я вижу раз за разом, как Каррера всех игроков гонит назад в свою штрафную. Это ошибочная тактика. Существует правило: когда в штрафной слишком много своих футболистов, они не помогают, а мешают. Я уже говорил о том, как в матче с «Марибором» комментатор хвалил Адриану, за то, что тот выбивал мяч из своей штрафной, помогал защитникам. Но он должен был находиться впереди. Ведь есть старый закон: лучшая защита – это нападение.

Сегодняшний «Спартак» при небольшом перевесе в счете постоянно трусливо отходит назад, рассчитывает отбиться и это небольшое преимущество сохранить. Этого никогда не было в природе «Спартака». Такая тактика противоречит спартаковскому духу. Не надо забывать, что символом «Спартака» является Гладиатор. Но не очень опытный итальянский тренер совершает эту ошибку раз за разом.

При такой тактике, в попытке сохранить минимальное преимущество в счете, «Спартак» будет постоянно пропускать. Потому любой из защитников может ошибиться. Потому что никто их не собирается доучивать тому, чему они не научились в футбольных школах.

Сегодня играл защитник, который практически прибил команду своей ошибкой во время первого гола, Петкович. Я уже несколько раз видел его в игре. У меня возникает только один вопрос: кто привез этого человека в «Спартак»?