«Спартак» – тот же Иван Ургант. Только с одышкой. Колонка Юрия Цыбанева

Марко Полетанович (слева) в борьбе за мяч с Лукасом Фернандо Фото: Twitter.com

Обозреватель «Советского спорта» на примерах матчей минувшей недели сравнивает качество работы Гончаренко и Карреры.

«Спартак» - в режиме двух матчей в неделю - становится даже уже не интересен. Его самоповторы плотно осваивают жанр фарса. То есть, посмотреть, как это будет, конечно, можно. Как ждешь дежурного шутейного аттракциона от Ивана Урганта, так теперь любопытствуешь: каким на этот раз макаром красно-белые упустят в концовке игры свое? И ничто для подопечных Массимо Карреры не перебор – дыра в обороне и соответственно в кармане сделает черное дело даже и против неискушенного новичка премьер-лиги «Тосно», испытывавшего притом три четверти матча дефицит численного состава…

Команду попросту накрывает одышка. Чуть раньше или чуть позже затормаживаются рефлексы. А параллельно стремительно нарастает травматизм. И у тех, кто испытывает перегрузки - Глушаков, и у тех, кто, по идее, на свежачка должен обеспечивать ротацию – Тимофеев, Тигиев… В комплексе все это означает одно: «Спартак» плохо тренирован. Каррера в своих повседневных трудах все глубже скатывается в профанацию.

А рядом на разительном контрасте – работа Виктора Гончаренко в ЦСКА. В контексте еще более плотного сезонного календаря. И даже с более ограниченным кадровым ресурсом. Но ему апелляций к двух-трехдневным межигровым интервалам не требуется. А травматизм в ЦСКА вовсе стремится к нулю.

Параллели прямо-таки напрашиваются. И провести сравнение предлагаю через более значимые матчи минувшей недели – лигочемпионские. Ибо последующие встречи ЦСКА с «Ростовом» и «Спартака» с «Тосно» стали лишь повторением пройденного в Лиссабоне и Мариборе.

КАК ВАРИТЬ СУП ИЗ ТОПОРА

Из всех лигочемпионских задач ЦСКА важнейшая – гасить скорость соперника. Чтобы он, соперник, не поразил молнией малоподвижный центр обороны. Но одно дело гасить атаку АЕКа и «Янг Бойз», а другое – «Бенфики». В которой все как один с мячом на ты, и потому атака безостановочно крутится-вертится на технике. Таких поди уплотни по-коммунальному – замучаешься. И все равно молния сверкнула у ворот Акинфеева раза три-четыре за матч, не больше (дальние удары не в счет).

Что главное - Гончаренко дал команде, я бы сказал, отличное футбольное воспитание. Его ЦСКА не дергается, не суетится и не комплексует, как бы ни складывалась игра. И в этом Гончаренко уже виртуально обыгрывает предшественника Слуцкого. При том что, вспомним, у Леонида Викторовича имелись в атаке такие джокеры, как Вагнер, Хонда, Думбия, Муса, способные по-авторски соорудить что-то голевое или предголевое. А в нынешнем ЦСКА на такой должности – охотник за голом – пока вакансия в штатном расписании…

Но посмотрим, что сделал Гончаренко. Перед «Бенфикой» он подверг ротации Васина и Щенникова – и оба дали команде в Лиссабоне весь свой возможный максимум – каков красавец был Васин в предголевом усилии! Он выставил Оланаре, и многие сочли это просчетом. А может, - не просчет, а расчет? «Бенфика»-то за тайм с лишним сильно привыкла к тому, что в атаке у ЦСКА болтается некто совсем непутевый и безопасный! И тогда Гончаренко бросил вдруг на передовую Жамалетдинова, предельно конкретного форварда, скоростника-концевика. Потому что, предполагаю, знал, как можно эту мастерящуюся «Бенфику» взять. На внезапном противоходе, когда она уже бесповоротно поверила в свою доминацию!

Ну и стандарты, то есть угловые. Они для соперника ЦСКА превращаются в лимон, из которого обязательно будет выжат весь сок. Мало сказать, что стандарты у Гончаренко наиграны. Они разрастаются до тотальной оккупации вражеской штрафной, где противник будет подавлен и задушен.

Кто-то скажет: как же ЦСКА в Лиге чемпионов везет! Легкие голы АЕКу, самострел «Янг Бойз», благоволение испанского арбитра Мальенко в Лиссабоне. Но, изучив несколько аспектов тщательной работы Гончаренко, приходишь к выводу: такая команда заслуживает широкой улыбки фортуны!

КАК УПУСКАТЬ СВОЕ

ЦСКА сыграл в Лиссабоне, может, и скупо – но акцентированно. Дорожа каждым шансом. А «Спартак» - параллели так параллели – гнал в Мариборе свою обычную пургу.

Бил по воротам щедро, но малоприцельно, не наверняка. Перемещал мяч перед словенской штрафной до поры до времени живо, но с изрядной толикой спонтанности и суетливости.

А потом, поведя в счете, упустил игру. В очередной раз – как с «Динамо», ЦСКА и «Локо» и как теперь с «Тосно». Помните, с бело-голубыми «Спартак» играл на третий день после Суперкубка – и потому во втором тайме сдулся сразу после перерыва? В Мариборе играл на четвертый после «Рубина» - и сдулся в заключительные двадцать минут. С «Тосно» - примерно в то же время. Неотвратимо. Одышка, понимаете ли.

Это у ЦСКА оборона строится на знании и понимании структуры этого дела и на собранности. А у «Спартака» - на свежести, легкости, расторопности. Но когда эти качества идут на убыль, сию минуту образуется проходной двор.

Вот Гончаренко, повторюсь, подводил Васина и Щенникова специально к «Бенфике». Каррера если кого и подводил к «Марибору», то только Пашалича. Но и здесь замена Попова, игравшего с «Рубином», выглядела не элементом ротации, а очередной пробой. Между тем: Глушаков, выложившийся с Казанью по максимуму, выбыл из строя уже в первом тайме - похоже, недовосстановился. А Ещенко, игрок, учтем, уже в возрасте, к концу игры катастрофически выпал из выполнения своих прямых обязанностей. И, наконец, Промес, лихач, заводила, неутомимый живчик образца матча с «Рубином», предстал в Мариборе лишь тенью себя давешнего…

Упущенная победа над «Тосно» - эхо Марибора.

Итого. Виктор Гончаренко, в чем мы с вами убедились, старается держать под неослабным контролем все детали, кадровые, тактические и стратегические. Подкрепляя этот контроль управляющей волей. А у Массимо Карреры дело откровенно пущено на самотек.