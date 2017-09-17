Массимо Каррера: Мне стыдно. Но в «Спартаке» нет никаких проблем

На пресс-конференции главный тренер «Спартака» защищал Марко Петковича, а Дмитрий Парфенов сдерживал себя от эмоций.

«В большинстве не было смысла в трех защитниках»

Только Массимо Каррера сел перед журналистами, как его напрямую спросили.

– Это позор?

– Это большое расстройство, – ответ четко отражал настроение итальянца.

– Вы сказали во время флеш-интервью, что причины такой игры надо узнавать у игроков.

– Я сказал, что надо спросить у игроков, почему происходят такие ситуации в концовках. Здесь играют роль не физические кондиции. Мне тоже сложно понять, почему это происходит. Тем более после матча, который мы сыграли хорошо, не рисковали. Конечно же, я уверен, что вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и закончить матч вничью – для меня это стыдно. Такое недопустимо. Прежде всего по отношению к болельщикам и майке, которую мы надеваем.

– Почему заменили Таски?

– «Тосно» играл в меньшинстве, и не было смысла действовать в три центральных защитника. Чтобы выпустить Промеса, мне надо было убрать одного иностранца. Это был тактический ход.

– Оцените игру Петковича. Только он привез первый гол.

– Игроки порой ошибаются. В целом он сыграл хорошо. Он совершил ошибку, как и ошибались другие футболисты, только его ошибка привела к голу. Я доволен его игрой.

– Чем именно довольны? Показалось, он провел слабый матч.

– Он защитник, а не нападающий, который идет в обводку, – дальнейшее напоминало лекцию от Массимо. – Марко часто останавливал нападающих соперника. Он сыграл такую же роль, как и остальные. Нападающий в ваших глазах должен казаться более зрелищным: обводки, красивые удары. Вы наблюдаете за игроками, только когда мяч у них в ногах. Я же смотрю, как они передвигаются. Защитники должны быть защитниками, не требую от них показательных моментов в плане зрелищности: игры пятками, обводки.

– При этом как защитник он привез гол.

– Он совершил ошибку, как это бывает со всеми. Гол появился из-за общей ошибки.

«Моя задача – чтобы такие матчи, как с «Тосно», не повторялись»

– Справедливо был наказан Шахов в первом тайме?

– Я не видел повтора, но уважаю решение судьи. Роша оставался последним перед воротами. Там решение принял даже не судья, а его помощник.

– Не слишком большое отставание от «Зенита», чтобы бороться за чемпионство?

– Это немалый отрыв. Здесь моя задача – работать, чтобы команда не повторяла таких матчей, как сегодня.

– Какое психологическое состояние в команде? Кажется, что есть проблемы.

– Нет никаких проблем. Спросите у команды. Если потом у игроков возникают проблемы по отношению ко мне – на этот вопрос должны отвечать они.

– Когда вы приезжали в Россию, на вас возлагали надежды, что удастся организовать игру «Спартака» в обороне. Проблемы команды кроются в этом?

– Они касаются не защиты, а всей команды. Когда защитник допускает ошибку, и никто из товарищей не помогает – очень сложно играть таким образом.

«Мы маленький и гордый клуб»

Главного тренера «Тосно» встретили в зале аплодисментами.

– Это все ребятам, – скромничал Парфенов. – Самое главное – они проявили характер. Горд за них. Не буду говорить много слов. Это все эмоции, нервы. Вытащить такой матч... Можно говорить, что «Спартак» простил. Нам пока тяжело играть против «Спартака» 11 на 11, а сегодня полтора тайма играли вдесятером. Понятно, что это наша вина, но сейчас я говорю про характер. Я горжусь ребятами. Это небольшое чудо, часть маленькой истории. Мы сегодня порадуемся, а завтра пойдем дальше.

– Обсудили с Шаховым момент с удалением?

– Мы это разберем. Сейчас очень много эмоций. Не хочется такие моменты обсуждать на эмоциях. Он взрослый человек, сам все понимает, извинился. Я ребятам сказал в перерыве, что у нас два пути: либо опустить головы и подать руки, либо сражаться. Они вышли и сражались. Понятно, что нам повезло. Но мы хотели. Я рад за ребят.

– Довольны, чего достиг «Тосно» за первую треть чемпионата?

– После этого матча хочется говорить не об этом. Работы еще много.

– Слышали, как спартаковская трибуна скандировала ваше имя?

– Слышал и подошел к ним. Я восемь лет отдал «Спартаку». Не секрет, что я испытывал какие-то чувства. Но когда была игра, я отключился от этих вещей. Для меня сейчас самая родная команда – «Тосно».

– Насколько для вас был важен результат с учетом того, что играли против клуба, для которого вы не чужой человек?

– Прежде всего мне был важен результат с точки зрения набора очков. У нас непростая ситуация. Мы должны были набирать больше очков. Может, нам сегодня вернулось за те игры, где мы потеряли очки. Это премьер-лига: здесь нет наших или чужих очков. Мы пока не такой большой клуб и идем шаг за шагом. Я горд за ребят. Мы маленький и гордый клуб, но не хочется говорить громких слов, лозунгов.