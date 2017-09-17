«Спартак» думал, что победил, но не тут-то было». Игроки «Тосно» – о ничьей

Футболисты «Тосно» не скрывали своей радости и посвятили ничью Дмитрию Парфенову и Владимиру Бесчастных.

Антон Заболотный: Бог вознаградил нас за работу

– Считаю, что эта игра для нас как победа. Играли в меньшинстве, неплохо показали себя на контратаках. Играли с командой Лиги чемпионов и какой бы там ротационный состав ни был, «Спартак» – есть «Спартак. Приятно, что до конца бились и Бог вознаградил нас за нашу работу.

– На второй тайм команда вышла совершенно другой. Что изменилось?

– Не было апатии. Мы просто в раздевалке посмеялись, посмотрели друг на друга. Ну, удаление, но надо играть дальше, что сдаваться. Мы не можем выходить с поднятыми руками и сдаться. При своих болельщиках хотели показать положительный результат, хорошую игру. Думаю, получилось.

– Не показалось, что в гостях играете?

– Много людей за «Тосно» болело, мы слышали! Может и зенитовские пришли? Но может и нет, – сам отверг свое предположение форвард тосненцев. – Приятно, что люди ходят на футбол. Естественно, за «Спартак» болели, но нас не смутило. Спасибо, кто поддерживал нас!

– Кажется, что Маркова вам не хватало.

– Я много раз говорил тренеру, что мне удобнее играть в два нападающих, чтобы в помощь был партнер. Но это решение тренера, его задумка, я не могу вносить что-то, обговаривать это. Хорошо, что замена произошла вовремя.

– Принципиально было обыграть «Спартак», учитывая спартаковское прошлое вашего тренерского штаба?

– Естественно. В команде много разговоров ходило. Не то, что мщение... Но у тренеров было даже больше мотивации, они больше нас хотели выйти на поле. Они передали нам свою мотивацию, положительный заряд. Мы за тренерский штаб сыграли и готовились с двойной мотивацией. Но такие матчи, любые очки для нас как глоток воздуха. Это очень приятный результат.

Евгений Чернов: Хотели доставить радость тренерам

– Мы справились, добились хорошего результата.

– Удаление Шахова справедливое?

– Не хочу комментировать это.

– Особенный настрой был?

– Мы сами понимали, что наши тренеры многое отдали «Спартаку» и для них это будет особенный матч. Мы хотели доставить им радость.

– Вообще допускали мысль при 0:2, что сможете сравнять?

– Были, конечно, такие мысли. Мы хотели добиться положительного результата, несмотря ни на что. Да, удалили нашего игрока, но мы играли и за него.

– Можно сравнить с победой?

– Хм... – задумался защитник. – Нет, победа – это три очка, мы заработали одно, – абсолютно серьезно сказал максималист Чернов.

Евгений Марков: Показалось, что Шахов не фолил. Честно

– Ничья – хороший результат. В меньшинстве сравняли счет за пять минут до конца. Сложный матч. По удалению судить не мне, но мне показалось, что Шахов не фолил. Честно. Судья решил иначе. Тяжело с 30-й минуты играть в меньшинстве, но мы вытерпели, выдержали. В принципе, мы молодцы, тренеры нас похвалили.

– В перерыве Парфенов нашел слова?

– Мы и сами все понимали, но и в перерыве Дмитрий Владимирович нас тоже встряхнул, сказал, что еще ничего не потеряно, надо верить в себя. Вся команда верила до последнего в положительный результат.

– Тренерский штаб перестроил игру в связи удалением?

– Конечно. Поменяли Максима Палиенко, который неплохо выглядел в первом тайме. Конечно, ему обидно. Но это футбол. Виталия Шахова все подбодрили, сказали, что ничего страшного, такие ошибки бывают. Когда вышел на поле, у меня не было ощущения, что мы играем в меньшинстве. Все были заведенные, бились до конца.

– Были готовы, что «Спартак» таким составом выйти?

– Честно, не думали о составе «Спартака», думали о своей игре, она, конечно, получилась немного скомканной.

Ян Казаев: «Спартак» почувствовал, что победа у них в кармане

– Эмоции переполняют, мы вытащили мертвый мяч. Отыграться с 0:2 - дорогого стоит, это память на всю жизнь.

– За 10 минут до конца матча были мысли, что это реально?

– Конечно. Мы всегда верим в себя и партнеров. Тренеры всегда просят нас верить, это самое главное. Первый мяч нас вдохновил.

– «Спартак» чем-то впечатлил?

– Сложно сказать. «Спартак» – есть «Спартак», они играют в мелкий пас. Было тяжело в конце первого тайма и начале второго. Потом они устали или расслабились при счете 2:0. Почувствовали, что победа у них в кармане, но не тут-то было.

Аслан Дудиев: Перед игрой нам говорили, что мы можем сделать историю

– После первого гола впали в легкую эйфорию. Силы откуда-то появились, и мы поверили, что сможем отыграться. При счете 0:2 особо не верилось (смеется).

– Посмотрели после матча эпизод с удалением?

– Честно говоря, я настолько устал, что даже не смотрел, был ли фол.

– Для многих было неожиданно, что Квинси Промес не вышел в стартовом составе. А для вас?

– Нет, все читалось. У них была игра с «Марибором», после которого они практически половину состава поменяли. Но я считаю, что те, которые вышли против нас, ничем не хуже.

– О чем говорили в команде перед этой игрой?

– Нам говорили, что мы можем сделать историю. Просили показать, что мы не хуже игроков «Спартака». Не без ошибок, но у нас это получилось.

Андрей Буйволов: Терпели и ждали свой шанс

– Мы терпели и понимали, что речи о том, чтобы играть первом номером, нет. Важно было терпеть и выжимать максимум из моментов, которые предоставятся. Футбольный бог нас вознаградил в концовке.

– За 10 минут до конца матча могли поверить в такое?

– Если не верить, зачем тогда вообще играть в футбол? Понятно, что шансы были совсем маленькие, но мы терпели. И рады, что в такой игре смогли взять очко.

– Наверняка смотрели матч «Спартака» с «Марибором». Что вынесли из нее для себя?

– Надо было перекрыть группу разыгрывающих игроков центральной зоны. Старались делать так, чтобы они разыгрывали атаки на флангах. До удаления все получалось, но потом зоны стали появляться.

Максим Палиенко: Перед матчем гендиректор «Тосно» говорил о кубковой встрече

– Всю игру провели в меньшинстве, оборонялись, преимущество было у соперника, поэтому эта ничья для нас как победа.

– Смотрели эпизод с удалением?

– Нет. Не обсуждали его, только поддержали Виталия Шахова, со всеми такое бывает.

– Обидно, что после удаления пришлось менять вас?

– Это решение тренерского состава. Я понимаю, что надо было выпускать защитника. Это решение тренера, значит так нужно было.

– В 2014 году «Тосно» побеждал «Спартак», с тех пор в команде только генеральный директор Вячеслав Матюшенко и тренер Кирилл Гашичев. Вспоминали с ними ту встречу перед игрой?

– Да, Вячеслав Викторович произнес фразу об этой игре, немного обсуждали. Это добавляло позитив перед матчем.