«Каррера был зол!» После упущенной победы «Спартак» все же пообщался с прессой
Пресс-атташе «Спартака» очень хотел привести игроков к журналистам и у него получилось. Правда параллельно он сорвал запись интервью игрока «Тосно».
«Думаю, английский Промес забыл»
Неделю назад после победы над «Рубином» игроки «Спартака» не
стали общаться с журналистами: директор по связям с общественностью «Спартака»
Леонид Трахтенберг объяснил это обидой игроков на прессу.
В гостевом матче с «Тосно» представитель москвичей сначала заявил,
что не будет ничего говорить журналистам, а то виноватым делают его. Потом раскритиковал
микст-зону «Петровского» из-за того, что прямо у раздевалки гостей есть
возможность пройти к выходу. И хотя там тоже стояли журналисты, Леонид
Трахтенберг посчитал это несправедливостью к тем, кто дежурил в самом начале
коридора для игроков.
Потом все-таки учтиво поинтересовался, с кем пресса хотела
бы пообщаться.
– С Джикией, Пашаличем, Промесом, если он по-английски готов…
– Думаю, он его забыл, – почему-то пошутил Трахтенберг.
– А что с Тигиевым?
– Я вам врача сейчас приведу, он расскажет, – сказал он и ушел.
В это время форвард команды, отнявшей у «Спартака очки», Антон
Заболотный начал делиться радостью от ничьей. Трахтенберг подошел с врачом и
терпеливо ждал. На 3-й минуте интервью терпение закончилось.
– Вам интересно, что с Тигиевым? – неожиданно закричал
пресс-атташе, понимая, что портит звук камерам и диктофоном. – Интересно или
нет?! Врач сейчас уйдет!
Врач ушел. Пошел Артем Ребров.
– Чтоб потом не было обид, что «Спартак» не разговаривает,
ребят! – еще более воинственно закричал Трахтенберг.
Антон Заболотный замолчал и посмотрел на происходящее удивленно и непонимающе. Форвард «Тосно» уж точно ни в чем не виноват и интерес к нему абсолютно понятен: на его счету гол и пас.
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– Повторяю: чтобы не было обид, что «Спартак» ни с кем не
разговаривал! – не унимался пресс-атташе.
«Каррера был очень зол»
Артем Ребров, кстати, поговорил с журналистами как раз в
конце микст-зоны. Вратарь «Спартака» выглядел печальным и был немногословным:
на вопросы отвечать ему не хотелось, но к болельщикам он обратился.
– Мы упустили победу. Это очень неприятно и досадно, мы не имеем никакого права никогда отдавать такие матчи. Хотел бы извиниться перед болельщиками, – сказал Ребров.
Квински Промес английский не забыл и отвечал на одни и те же
вопросы даже дважды.
– Мы забили хороший первый гол, боролись за второй и забили его. А потом в один момент стало 2:1. Они получили надежду. Я не могу объяснить, как можно вести 2:0 больше 80 минут, а закончить 2:2. Для меня это большое разочарование. Мы поговорим командой и что-то поменяем.
– Что сказал главный тренер? – те, кто пришел в микст-зону
пораньше, слышали, как Каррера разговаривал на повышенных тонах.
– Конечно, Каррера был очень зол, все были разочарованы. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе.
– Как объясните произошедшее?
– Такое уже не в первый раз, и это особенно неприятно, потому что мы действующие чемпионы. Для меня происходящее невероятно. Мы, конечно, можем говорить обо мне: Промес то, Промес это. Но мы проигрываем как команда, побеждаем тоже. За этот результат ответственность, конечно же, на мне тоже.
Ивелин Попов поддержал флэшмоб команды и тоже пообщался с
прессой.
– Обидно, что упустили победу в концовке. Что тут можно сказать?
Расслабленности не было. Сегодня у нас были моменты, забили два мяча, могли
еще, но так получилось. Нельзя говорить, что в концовке матча с «Тосно» мы
устали. Видите, какая у нас ротация после Лиги чемпионов. Игроки меняются,
поэтому физическое состояние нормальное. Думаю, соберемся в раздевалке командой,
поговорим, – сказал Попов.
Александр Самедов, которого после свистка утешал Ребров,
остановился, но разговаривать не решился. На все вопросы отвечал «Не знаю» и выглядел
совершенно подавленным.
Так что с Тигиевым?
В конце концов врач все-таки рассказал о здоровье защитника «Спартака»
Георгия Тигиева: «подозрение на повреждение связок». От кого-то неуверенно
прозвучало «подозрение на разрыв», но хочется верить, что это ошибка.
Перед уходом Леонид Трахтенберг особенно просил отметить,
что игроки «Спартака» пообщались с журналистами.
– А то вы всегда замечаете, когда они не общаются, –
посетовал представитель «Спартака».
Как и обещали, отмечаем.