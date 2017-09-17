«Каррера был зол!» После упущенной победы «Спартак» все же пообщался с прессой

Пресс-атташе «Спартака» очень хотел привести игроков к журналистам и у него получилось. Правда параллельно он сорвал запись интервью игрока «Тосно».

«Думаю, английский Промес забыл»

Неделю назад после победы над «Рубином» игроки «Спартака» не стали общаться с журналистами: директор по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг объяснил это обидой игроков на прессу.

В гостевом матче с «Тосно» представитель москвичей сначала заявил, что не будет ничего говорить журналистам, а то виноватым делают его. Потом раскритиковал микст-зону «Петровского» из-за того, что прямо у раздевалки гостей есть возможность пройти к выходу. И хотя там тоже стояли журналисты, Леонид Трахтенберг посчитал это несправедливостью к тем, кто дежурил в самом начале коридора для игроков.

Потом все-таки учтиво поинтересовался, с кем пресса хотела бы пообщаться.

– С Джикией, Пашаличем, Промесом, если он по-английски готов…

– Думаю, он его забыл, – почему-то пошутил Трахтенберг.

– А что с Тигиевым?

– Я вам врача сейчас приведу, он расскажет, – сказал он и ушел.

В это время форвард команды, отнявшей у «Спартака очки», Антон Заболотный начал делиться радостью от ничьей. Трахтенберг подошел с врачом и терпеливо ждал. На 3-й минуте интервью терпение закончилось.

– Вам интересно, что с Тигиевым? – неожиданно закричал пресс-атташе, понимая, что портит звук камерам и диктофоном. – Интересно или нет?! Врач сейчас уйдет!

Врач ушел. Пошел Артем Ребров.

– Чтоб потом не было обид, что «Спартак» не разговаривает, ребят! – еще более воинственно закричал Трахтенберг.

Антон Заболотный замолчал и посмотрел на происходящее удивленно и непонимающе. Форвард «Тосно» уж точно ни в чем не виноват и интерес к нему абсолютно понятен: на его счету гол и пас.



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– Повторяю: чтобы не было обид, что «Спартак» ни с кем не разговаривал! – не унимался пресс-атташе.

«Каррера был очень зол»

Артем Ребров, кстати, поговорил с журналистами как раз в конце микст-зоны. Вратарь «Спартака» выглядел печальным и был немногословным: на вопросы отвечать ему не хотелось, но к болельщикам он обратился.

– Мы упустили победу. Это очень неприятно и досадно, мы не имеем никакого права никогда отдавать такие матчи. Хотел бы извиниться перед болельщиками, – сказал Ребров.





Квински Промес английский не забыл и отвечал на одни и те же вопросы даже дважды.

– Мы забили хороший первый гол, боролись за второй и забили его. А потом в один момент стало 2:1. Они получили надежду. Я не могу объяснить, как можно вести 2:0 больше 80 минут, а закончить 2:2. Для меня это большое разочарование. Мы поговорим командой и что-то поменяем.

– Что сказал главный тренер? – те, кто пришел в микст-зону пораньше, слышали, как Каррера разговаривал на повышенных тонах.

– Конечно, Каррера был очень зол, все были разочарованы. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе.

– Как объясните произошедшее?

– Такое уже не в первый раз, и это особенно неприятно, потому что мы действующие чемпионы. Для меня происходящее невероятно. Мы, конечно, можем говорить обо мне: Промес то, Промес это. Но мы проигрываем как команда, побеждаем тоже. За этот результат ответственность, конечно же, на мне тоже.

Ивелин Попов поддержал флэшмоб команды и тоже пообщался с прессой.

– Обидно, что упустили победу в концовке. Что тут можно сказать? Расслабленности не было. Сегодня у нас были моменты, забили два мяча, могли еще, но так получилось. Нельзя говорить, что в концовке матча с «Тосно» мы устали. Видите, какая у нас ротация после Лиги чемпионов. Игроки меняются, поэтому физическое состояние нормальное. Думаю, соберемся в раздевалке командой, поговорим, – сказал Попов.

Александр Самедов, которого после свистка утешал Ребров, остановился, но разговаривать не решился. На все вопросы отвечал «Не знаю» и выглядел совершенно подавленным.

Так что с Тигиевым?

В конце концов врач все-таки рассказал о здоровье защитника «Спартака» Георгия Тигиева: «подозрение на повреждение связок». От кого-то неуверенно прозвучало «подозрение на разрыв», но хочется верить, что это ошибка.

Перед уходом Леонид Трахтенберг особенно просил отметить, что игроки «Спартака» пообщались с журналистами.

– А то вы всегда замечаете, когда они не общаются, – посетовал представитель «Спартака».

Как и обещали, отмечаем.