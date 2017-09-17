«Спартак» по пути «Лестера»?

Футболисты "Спартака" после матча с "Тосно" Фото: ФК «Спартак»

Что-то невразумительное происходит в команде. Не потеряв ни одного игрока основного состава, кроме Зобнина из-за травмы, докупив новичков, красно-белые показывают странный футбол. Выглядя шикарно в первых таймах, проигрывая всё во-вторых. О красно-белых странностях в данном материале.

Если говорить о выигрыше чемпионства двух команд «Спартака» и «Лестера», то по ожиданиям оно было разным. Красно-белые, в качестве самого популярного клуба страны, жаждали вернуться на трон чуть ли не каждый год и это случилось. «Лестер» же больше случайно выиграл первое место в Англии и в следующем сезоне рухнул вниз таблицы, не выдержав бремя чемпионства.

А если подумать о наполненности чемпионства, то у двух команд ситуации схожи. Эту победу не ожидал никто, ни у первых, ни у других. И если у англичан не вышло доказать свою закономерность выигрыша, то у москвичей есть хоть и призрачные шансы исправить ситуацию, так как чемпионат не вошел в завершающую фазу. 8 место красно-белых в первой четверти премьер-лиги против 12 по итогам чемпионата у лис. Именно в этом плане команды похожи в результатах после своих побед.

Кто виноват и что делать?

Странную политику в трансферах обсудили все, кому не лень. Хотя пришли три новых игрока, не ушел никто. Но командная химия в игре красно-белых рассыпалась. И если в прошлом сезоне действиями главного тренера красно-белых восторгались, то в текущем первенстве Карреру уже не так носят на руках, как раньше. А в некоторых матчах откровенно присутствует недопонимание от действий итальянского специалиста.

В матче с «Тосно» Тигиев вышел на место сборника Комбарова и по игре как минимум не уступил Дмитрию. Но получив травму вынужден покинуть игру. И это тоже серьезный камень в огород крансо-белых. Какими нагрузками пичкают спартаковцев, что это уже седьмая травма по ходу сезона. Один раз случайность, два совпадение, три закономерность. А тут аж целых семь закономерностей. Чем занимаются в штабе красно-белых итальянские тренера по физической подготовке не знает никто. Может организмы у игроков «Спартака» слабенькие и не выдерживают европейских нагрузок. А может дело не в организмах, а в ошибках тренировочного процесса. По результатам команды легче поверить во второе.

В большинстве матчей во втором тайме «Спартак» подсаживается и упускает игру. Массимо Каррера говорит, что дело не в физических кондициях по итогам пресс-конференции после игры с «Тосно». А в каких кондициях тогда дело, стоит спросить у главного тренера. То есть эмоционально команда не готова играть после 70 минуты. Или это посыл, что не хотят играть. Если первая проблема замотивируйте их Массимо. У Вас же в прошлом сезоне не было проблем в этом плане. Если проблема во втором тогда следует ожидать в ближайшее время какие-то изменения в стане красно-белых.

Изменения важны, изменения нужны.

Легко трудности свалить на Карреру в этом сезоне и не видеть проблемы в целом красно-белом королевстве. Хотя и оставлять без внимания ошибки главного тренера тоже не стоит.

У англичан подобная ситуация привела к отставке главного тренера, так как игроки были недовольны действиями тренера. Остро же это выплеснулось после матча с «Севильей» в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Команда проиграла в первом матче, с Клаудио Раньери попрощались. А в ответном матче англичане выиграли уже с Крейгом Шекспиром и прошли в 1/4 финала. На момент ухода Раньери лисы занимали 17 место и от зоны вылета их отделяло одно очко. Поэтому проигрыш испанцам был скорее поводом для такого решения. И на краткосрочном этапе это помогло, прошли «Севилью», но не прошли «Атлетико», не вылетели в чемпионате, но 12 место против 1 – «пиррова победа».

Что происходит сейчас с «Лестером»? В сезоне 2017/18 в чемпионате Англии лисы занимают 15 место. Получается существенных изменений новый тренер не привнес. Хотя большую часть своих игроков оставил в составе. И лишь Канте, ушедший в «Челси», разрушил командную химию команды из Лестера. Напрашиваются параллели и в «Спартаке» - Зобнин это Канте «Лестера». Без него ничего не получается у Карреры. А всем тем, у кого есть в мыслях смена тренера именно сейчас, посмотрите на краткосрочность плюсов данного изменения в стане англичан из Лестера. Ничего у них не случилось в лучшую сторону.

При этом оставлять без внимания безобразие, происходящее со «Спартаком», нельзя ни в коем случае. И там уже разговоры тренера с командой вряд ли что-то изменят, это бы уже произошло, а команда никак не может выбраться из крутого пике. Надо вмешиваться руководству и вместе всем решать куда двигаться дальше. Иначе все может усугубиться и поменять уже будет ничего невозможно, если этот момент уже не наступил.

Единственно, что может скрашивать сердца красно-белых в параллели с «Лестером» это 1/4 финала Лиги Чемпионов. Но какой жертвой? Потерей тренера-чемпиона и падением в небытие? Какое из зол наименьшее? Но так больше не может продолжаться, собирайтесь вместе, решайте проблемы как мужики, не выплескивайте их через инсайдеров и возможно туман в игре рассеется. Времени для этого очень мало, скоро «Ливерпуль», и там на все проблемы будет чихать. Там надо будет умирать на поле для хорошего результата. В матче с «Тосно» этого не было. А разница между этими клубами космическая, как и статусность двух турниров.

Надеясь, что «Спартак» не пойдет по пути «Лестера», это как дуть на воду, обжегшись на молоке. При этом пока именно так ситуация и выглядит. Странен лишь факт, что в стане красно-белых как будто всех всё устраивает.