Кими – ракета, Квят – в стене. Чем запомнится Гран-при Сингапура

Себастьян Феттель победитель Гран-При Сингапура Фото: Gettyimages.ru

ДОЖДЬ В СИНГАПУРЕ

Что мы знаем о Гран-при Сингапура? Безусловно, это одна из самый красивых трасс в календаре Формулы-1, но вместе с тем, одна из самых сложных. Здесь важны не только работа техники, команды и правильная тактика. Качество пилотажа в Сингапуре решает гораздо больше.

Трасса сложная, с большим количеством поворотов, поэтому исход Гран-при зачастую решается в квалификации. Обгон на «Марина Бей» - событие эксклюзивное. Позиции здесь теряются в основном из-за ошибок самих пилотов. Реже – из-за отказов техники и тактических промахов команды.

Но в этом году случилось то, чего в истории Гран-при Сингапура никогда не было. В день гонки пошел дождь. Можно вспомнить огромное количество прецедентов, когда осадки решали судьбы не только отдельных гонок, но и целых чемпионатов, поэтому перед самим стартом телекамеры в боксах раз за разом выхватывали напряженные лица боссов команд.

Дождевая гонка в условиях искусственного освещения. Водяные шлейфы, блики и такая сложная трасса. Формульный пелотон с каждым годом только молодеет. То, что в этой гонке будет много ошибок и кто-то обязательно уберется в отбойник, было понятно изначально. Вопрос заключался лишь в том, кто будет первым.

ОГОНЬ НА СТАРТЕ

Исход и характер гонок зачастую определяется на старте. Поэтому ждать огня и отборной дичи в этот раз можно было с первых мгновений гонки. Несмотря на дождь, топ-6 пелотона выбрали промежуточные покрышки, Алонсо, Палмер, Окон и другие быстрые ребята, притаившиеся на дальних рядах стартовой решетки, обулись в дождевой вариант. В этом шаге явно виделся расчет на то, чтобы отвоевать несколько позиций на мокрой трассе.

Хитрый план Алонсо сработал, он выдал практически идеальный старт, прорвавшись с восьмого места на третье… И тут случилась катастрофа. По имени Кими Райкконен. Едва погасли стартовые огни, финн превратил свою «Феррари» в баллистическую ракету и направил ее между отбойником и болидом Макса Ферстаппена в надежде проскочить на второе, а то и на первое место.

Молодой голландец, полностью проигравший Райкконену старт, попытался перекрестить траектории и запустил цепочку столкновений, отправив финна в бетонную стену. «Феррари» Кими срикошетила в «Ред Булл» Макса, а потом в первом же повороте запилила Феттеля, который не успел унести ноги, потому что плохо стартовал. Получил в бочину и ничего не подозревавший Алонсо. Испанец уже готовился к своей лучшей гонке в этом сезоне, а в итоге получил огромную дыру в левом понтоне.

Зато сухими из воды вышли Хэмилтон и Риккардо, заняв лидирующие позиции. Разумеется, после такого замеса на трассе появился автомобиль безопасности, поэтому ждать столь же бурного развития событий не приходилось. Последующий сценарий гонки легко угадывался. Британец, несмотря на то, что «Мерседес» не очень здорово выглядит на медленных трассах, принялся за счет качественного пилотажа потихоньку отрываться от пелотона. Ему даже не пришлось обороняться. Риккардо все понял и предпочел сильно не рисковать на мокрой трассе.

А ЧТО КВЯТ?

Российский гонщик завершил квалификацию на 13 месте и вновь нашел причину пожаловаться. Да еще и в достаточно резкой манере. После вылета из борьбы по окончании второго сегмента, Квят сказал команде по радио: «Меня достало это дерьмо!». Но потом остыл и все объяснил.

- У меня была одна попытка, которая получилась хорошей. Но потом машина просто выпала из рабочего диапазона. Я сказал, что машина ведет себя хорошо, но потом все изменилось. Трасса сильно эволюционировала во второй части квалификации, мы не смогли соответствовать и в результате как бы спустились вниз по спирали: случилась потеря сцепления, и я уже не чувствовал машину. Мы знаем, что у нас хорошие шансы в квалификации, и вдруг я получаю не совсем ту машину. Если оглянуться назад, этот комментарий был не нужен. Все в порядке. Просто сразу после квалификации все хотят «горячих» сообщений. Теперь я больше не буду говорить по радио, - сказал Даниил.

И сдержал слово. Он неплохо начал гонку, поднявшись за счет сходов других пилотов на две позиции, догнал Магнуссена и начал его прессинговать. В этот момент из боксов его подбадривали по радио: «Молодец, у тебя все получается!». «Оставьте меня в покое!» - тут же услышали в ответ представители «Торо Россо».

У Дани было преимущество перед Магнуссеном за счет того, что он шел на промежуточной резине. На 11 круге россиянин смог его реализовать. Квят красиво прошел «Хаас» датчанина, удержав машину на мокрой траектории… Но уже через пару поворотов приехал в стену. После обгона россиянин зачем-то продолжил атаковать и допустил ошибку на торможении.

«Простите меня, парни» - разочарованно пробубнил Квят по радио, прежде чем пешком отправиться в боксы.

И ЧТО ТЕПЕРЬ?

Хэмилтон прогнозируемо победил и оторвался от Феттеля в чемпионате на 28 очков. Шансы «Феррари» на титул если не испарились, то, как минимум, стали менее осязаемыми. Впереди еще шесть гонок, но вряд ли стоит рассчитывать на то, что «Мерседесы» резко потеряют в скорости или начнут сходить из-за технических проблем. Про Кубок конструкторов говорить лишний раз не приходится. Там немцы уже практически недосягаемы, ведь Боттас в Сингапуре финишировал третьим.

После схода Ферстаппена «Ред Булл» может быть доволен вторым местом от Риккардо, а в «Торо Россо», вероятно, будут жалеть о трансфере Сайнса-младшего в «Рено». В трудных условиях на «Марина Бей» он сумел пробиться с десятого места на четвертое.

Но бизнес есть бизнес. «Ред Буллу» надоело платить огромные деньги на содержание дочерней команды, поэтому в следующем году «Торо Россо» не будет использовать дорогостоящие двигатели «Рено». Своеобразной компенсацией за досрочный разрыв контракта на поставку моторов стал переход Сайнса. в заводскую конюшню французов. Но больше всех радуются этой ситуации в «Макларене». Они, наконец-то, смогли отказаться от опостылевших движков «Хонды» и со следующего года, как вы понимаете, перейдут на «Рено». Японцы станут мотористами «Торо Россио». Вот такая многоходовочка.