И все же - без медалей. Россия в упорной борьбе уступила Испании

Хуан Карлос Наварро против Дмитрия Хвостова Фото: FIBA

Сборная России не смогла попасть в число призеров Евробаскета. Матч за бронзу наша команда проиграла Испании - 85:93.

ИНТРИГА. КТО БУДЕТ ЗЛЕЕ?

- Испанцы злые будут!

- Мы тоже не добрые! - улыбнулся Швед.

Обидно проиграть в полуфинале. Еще обиднее - уступить два матча подряд. Остаться худшими в четверке лучших. Без медалей. Испанцы хотели встретиться с Россией в последний день турнира. А мы-то как хотели! И сборные действительно встретились. Жаль, не в финале, а в игре за бронзу.

Что будет с мотивацией?

- С мотивацией будет полный порядок! - уверяли подопечные Базаревича. - Это же последний рывок. Ты либо берешь награды, либо едешь домой ни с чем.

Аппетит приходит во время еды? Но ведь ребята изначально признавались - едут в Стамбул за медалями. Даже за золотом! Признайтесь - вы верили перед стартом турнира, что наша команда пройдет так далеко?

Вот испанцы не могли поверить, что уступят Словении. Может, расклеятся, опустят руки, «забьют» на последнюю игру? Для них-то на европейском уровне ценно только золото...

Как бы не так!

Во-первых, бронза - хоть что-то. А не попасть на Евробаскете в призеры для нынешней Испании - как для сборной США не выйти из группы на Олимпийских играх. Позор. Хватит провала не надавнем домашнем Кубке мира.

Во-вторых - для многих звезд «Красной фурии» этот матч может стать последним. Газолю-старшему - уже 37. Хуану-Карлосу Наварро - столько же. Фернандо Сан Эметерио - 33. Газолю-младшему - 32. Родригесу - 31. Поу вряд ли дотянет до следующего чемпионата мира. Дотянут ли остальные - не факт. И как уходить из сборной, проиграв в матче за бронзу скромной России? Да гордость не позволит!

- Вряд ли стоит рассчитывать, что испанцы второй раз подряд будут действовать так же вальяжно, как в полуфинале, - признавал Базаревич. - Но хочется верить, что Словения победила не только за счет плохой игры соперников. У Испании есть слабые стороны. Они часто полагаются на свое мастерство, иногда не дорабатывают в защите, и этим надо пользоваться. А главная задача - справиться с Газолями. Если получится - у нас появится шанс.

СЮЖЕТ. ПОТЕРИ И ПОТЕРЯННОСТЬ

Не удержать нам ни Марка, ни Поу! Можно только... сломать. Что делает Никита Курбанов - конечно, случайно. Однако в попытке достать улетающий мяч, врезается форвард ЦСКА в Газоля-младшего, сшибая того, как в футбольном подкате. Неспортивный фол, Марк кладет два точных броска, набирает 10-е очко... и, хромая, уходит с площадки.

Как это повлияет на борьбу? Увы, никак.

Вроде, и старание есть. И желание видно с самого начала. Но не хватает то ли собранности, то ли спокойствия... Попытки довести мяч под кольцо на Владимира Ивлева и сменившего его в середине первой четверти Тимофея Мозгова регулярно приводят к потерям, трешки ни у кого, кроме Шведа не летят, а подборы на обоих щитах регулярно забирают мощные испанцы. Они же собирают фолы россиян, пробивая штрафные. И уходят в небольшой отрыв - 11:3, 13:7... Это - еще без точных дальних выстрелов! Когда Серхио Родригес все же попадает из-за трехочковой (первым среди испанцев), разница в счете становится двузначной - 28:17.

Базаревич берет тайм-ауты - не чтобы схемы поменять, а как-то завести игроков. Ругается. Порой - многозначительно молчит. Не очень понимает, как встряхнуть подопечных. У наших - ни точных выстрелов, ни результативных передач, ни бросков со штрафной. Одни потери... Целых 13 - за половину матча! И больше 20 очков, набранных соперников в быстрых прорывах после ошибок россиян. При общем впечатлении, что Испания тоже не играет на все 100 процентов. Обходятся малой кровью. Уповают на Поу и немного - на Родригеса. Этого хватит, чтобы к большому перерыву повести почти плюс 20 - 45:28.

РАЗВЯЗКА. ОПЯТЬ ПОГОНЯ

У нашей сборной есть характер. Мы это видели! Мы сломали Хорватию. Отыгрались у Греции с минус 13. Затащили в концовку соперников из Сербии, уступая 16 очков. Значит, и теперь будем бороться до последнего!

Но полноценной погони поначалу не выходит. Да, Швед очередной точной трешкой из угла набирает 15-е очко, гарантируя себе первое место в списке лучших снайперов турнира (если только Горан Драгич не выдаст в финале 40). Да, неплохо работает под щитами Мозгов, иногда все же продавливая Газоля-старшего и забрасывая мяч в кольцо. Однако вернувшийся на паркет Марк теперь угрожает не только из краски, но и из-за 6-метровой линии. Когда надо - включается Эрнангомес-младший, «старички» Наварро и Сан-Эметерио тоже в сторонке не сидят...

И только дальние выстрелы Хвостова с Воронцевичем помогают немного сократить отставание - 68:60 в начале последней четверти!

Все-таки, будет интрига? Будет!

Испанцы - тоже не железные. В том числе - в плане нервов. Уходит за 5-й фол Рикки Рубио - грубо нарушает правила на Фридзоне. Виталий пробивает неспортивные. Потом в затянувшей атаке, где Мозгов с Курбановым выцарапывают подбор в нападении и отдают пас на Кулагина, Дмитрий попадает трешку. И Скариоло срочно берет тайм-аут - на табло 76:71. Всего «минус 5». А было - «минус 18»!

Давить! Дожимать!

Идет в проход Фридзон. Кладет дальний выстрел Зубков - 78:76. Опять - два очка! Как и с сербами. В полуфинале выйти в лидеры не вышло. Удастся теперь? Играть-то еще почти 3 минуты.

Нет, увы...

- Нельзя на таком уровне включаться только в третьей четверти. Надо играть собранно с самого начала, - признавал после полуфинала Швед.

История повторяется - сил на концовку после такой погони уже не остается. Дальние выстрелы Фридзона и Хвостова в цель не попадают, а Газоли сотоварищи вновь быстро делают отрыв двузначным - 89:79. Последняя минута проходит в борьбе, но всем уже понятно - бронза все-таки уедет в Испанию.