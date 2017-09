У СКА и Ковальчука – по 12. Армейцы подошли к новому рекорду

Команда Олега Знарка за два периода расправилась с «Трактором» и повторила рекорд по количеству побед на старте регулярного чемпионата.

Белову уже лучше, Коскинену – почти

Прямо сейчас, пожалуй, нет интриги главнее в КХЛ, чем продолжительность победной серии СКА. Тем более, что она догнала рекорд, поставленный теми же армейцами осенью 2014 года. Тогда команда под руководством Вячеслава Быкова стартовала в регулярном чемпионате с 12 побед подряд, а в 13-й порядковой игре была побита в Мытищах «Атлантом».

В нынешнем составе СКА такую серию помнят шесть человек: защитники Антон Белов и Максим Чудинов, нападающие Виктор Тихонов, Илья Ковальчук, Илья Каблуков и Евгений Кетов. После матча с «Магниткой» – 11-й победы подряд на старте чемпионата – Тихонов усмехался, когда его спрашивали о рекорде.

– Хотите, чтобы она поскорее закончилась, – говорил форвард. – Вопросы – это ваше дело, а наше дело – отвечать. Будем стараться повторить рекорд и побить его.

Погоню за рекордом петербуржцы продолжили почти тем же составом, который вырывал победу у Магнитогорска. Исключение – отсутствие Андрея Зубарева и возвращение Антона Белова. Последнего собирались вернуть в бой еще в прошлом матче, но приберегли. «Ему же лучше будет» – так объяснял тренер СКА Владимир Федосов. Зубарев же получил двухматчевую дисквалификацию от КХЛ за жестокий прием на Оскаре Осале.

Не изменился и вратарский дуэт: Игорь Шестеркин защищал ворота с первых минут, а на подмене сидел Сергей Коробов. Микко Коскинен, как оказалось, в последние дни не тренировался с командой, но его возвращение ожидается во время выездной серии, которая стартует 21 сентября в Омске и завершится 4 октября в Уфе.

Чемпионский график Кови

Из ротации СКА все еще не выпадает Михаил Мальцев. 19-летний форвард за время домашней серии поднялся с позиции 13-го нападающего в заявке до места во втором звене с двумя Сергеями: Калининым и Широковым. Полноценные игры с «Автомобилистом» и «Металлургом» воспитанник армейцев завершал с отрицательным показателем полезности, а в игре с «Трактором» форвард уже был наглее: бросок со средней дистанции в первом периоде и выход один на один во втором. Пока без голов, но еще чуть-чуть, и все придет.

У кого получается все и сразу, так это у Ильи Ковальчука. Так круто вице-капитан армейцев не начинал регулярку с первого чемпионского сезона, когда он забил 11 голов в семи первых матчах. В матче с «Трактором» Кови открыл счет и записал в свою статистику 12-ю заброшенную шайбу. Помимо фирменного броска 17-го номера СКА стоит выделить типичную нестандартность Никиты Гусева, который пошел за ворота, увел в ту же сторону Василия Демченко и быстро выдал пас партнеру под бросок в пустой угол.

Вот вам красота из первого периода. Смотрите, наслаждайтесь - это 1:0 #СКАТРК pic.twitter.com/LeTExeEV1g — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 17 сентября 2017 г.

В первом периоде «Трактору» позволили совсем немного. Одно большинство, восемь бросков в створ и выход два в один, который Артем Пеньковский запорол, наткнувшись на щитки Шестеркина. Зато ни единого нарушения численного состава, чему мог бы порадоваться генменеджер челябинского клуба Евгений Губарев. Как раз единственное удаление за «too many players on the ice», как сказали бы в НХЛ, на льду заработали хозяева.

Подарок самому себе

Над другой ошибкой штабу Анвара Гатиятулина точно придется поработать. Не первый раз в сезоне «Трактор» быстро сломался, то есть напропускал голов за пару-тройку минут. Свежий пример – так челябинцы проиграли в Ярославле «Локомотиву», который забил две шайбы в последние три минуты встречи и победил 3:1.

Для СКА эта история привычная – добивать своего соперника за один период. На неделе точно такое же происходило с «Автомобилистом», который сберег шесть игроков основного состава, чтобы через два дня ими обыграть минское «Динамо». «Трактор» был полностью добит во втором периоде за три с половиной минуты. Начало положил нетипичный гол Евгения Кетова. Продавить соперников он всегда мог, но так элегантно забивать с неудобной руки в ближнюю девятку – подобного сразу и не вспомнить.

Вместе с Кетовым голевую серию продолжил Виктор Тихонов – они оба забрасывали шайбы еще и «Металлургу». Между ними свой гол забил Николай Прохоркин, которому в день матча исполнилось 24 года. Форвард мог отмечать взятие ворот еще в первой 20-минутке, если бы реализовал за смену один из трех своих бросков. После перерыва ему помогла ошибка гостей в своей зоне и уверенное исполнение выхода один на один.

Демченко, некогда кандидат в сборную России, при 0:4 отправился в раздевалку. С ним такое произошло в третьем матче подряд. Он мог бы получить второй шанс в Петербурге, если бы Павел Францоуз не продолжил бы игру. Едва вступив в матч, чеха сбили вместе с воротами, и на лед пришлось выйти врачу команды. Легионер все-таки доиграл до конца и остался без матча на ноль: в третьем периоде он не справился с броском Патрика Херсли.

Шестеркин же оформил второй сухарь в сезоне, а СКА – повторение рекорда по победам подряд на старте сезона. 21 сентября армейцы могут вписать себе очередное достижение, если этому не помешает «Авангард».