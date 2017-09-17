Что с реализацией? «Рубин» нелогично проиграл «Уралу»

«Рубин» неожиданно проиграл «Уралу» на своем поле, имея гораздо больше моментов для взятия ворот.

ГДЕ РЕАЛИЗАЦИЯ?

Сложилось ощущение, что «Рубин» стал зависим от Карадениза, который накануне получил повреждение. Да, турецкий ветеран набрал шикарную форму, но человеку 37 лет! И вот именно его вдохновлённой игры, открываний и агрессии команде и не хватало. Канунников выполнял немного другие функции, а Жемалетдинов не всегда оказывался там, где нужно, из-за того, что играет то в нападении, то в полузащите.

В защиту приехал Навас и встал в бердыевскую схему, как влитой. Испанец практически не ошибается. И это большое подспорье, учитывая, что Джанаев только набирает форму, а заменить Рыжикова больше некому.

К слову, даже без Карадениза, во втором тайме «Рубин» создал кучу моментов. Особенно с выходом Азмуна. Набиуллин и Бауэр стали куда активнее добегать до чужой штрафной.

Но вот вопрос – что с реализацией? Играл то «Рубин» весьма активно. Но вот тот же Азмун не реализовал, как минимум, 3 момента, и до сих пор не забил после возвращения в «Рубин».

— Да, он сам переживает, что пока не может забить. Я его понимаю, но всё-таки моменты, которые у него есть, он должен реализовывать. — сказал Бердыев после матча.

Казанцев нельзя винить в плохой игре. Проблемы с реализаций, по большей части, носят несистемный характер. Если есть игра – должен и быть результат. Поражение от «Урала» - обидное, но не позорное. Проблема лишь, что это настигло команду именно сейчас, в условиях борьбы хотя бы за 3-е место и попадания в Лигу чемпионов. И в матче, где ожидаемую победу забирать было нужно.

— Мы постоянно работаем над реализацией. На тренировках завершаем неплохо и, уверен, что со временем все наладится. — так же сказал Бердыев.

ПОЧЕРК ТАРХАНОВА

— Я думаю, что в этом году они нашли определенный баланс. И почерк Тарханова виден в плане созидания. Без грубых ошибок в обороне, – обронил интересную фразу Курбан Бердыев.

Почерк Тарханова! Можно объяснить и иметь понимание о почерке Гвардьолы, Моуриньо, Симеоне, Конте. Но Тарханова? Конечно, если об этом говорит Бердыев – человек, точно знающий и понимающий футбол в сотни раз лучше меня, то, наверное, к этому стоит прислушаться.

Если смотреть по статистике, то в первом тайме «Урал» местами где-то даже переигрывал «Рубин». 5 ударов казанцев, лишь один из которых пришелся в створ, против 4 от «Урала», из которых в рамку попали 2. По угловым - куда больший перевес у гостей – один против четырех. Но по факту какой-то комбинационной игры у команды Тарханова не было. «Урал» практически ничего не мог придумать в центре, чтобы нормально выйти в позиционную атаку. При малейшем прессинге Жемалетдинова и Каннуникова, мяч сразу же шёл назад. Все удары были нанесены только в контратаках. Хотя, необходимо отдать должное и обороне «Рубина», в которой, кажется, наконец-то найдено оптимальное сочетание, особенно в лице трёх центральных защитников: Навас-Сигурдсон-Гранат.

Во втором тайме нападения «Урала» и вовсе не было. Разница по ударам и моментам в пользу «Рубина» стала ощутимой. «Урал» только оборонялся, и каким же нелогичным видится гол Бикфалви на последних минутах...

—Мой почерк – это позиционный футбол, контроль мяча, быстрые атаки и выход из-под прессинга. — дал комментарий о своем стиле сам Тарханов.

Показал ли что-то из этого «Урал»? Вопрос риторический. Но, тем не менее, команда победила, и придраться не к чему.