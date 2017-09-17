Массимо, игроков уровня «Юве» у нас нет! Почему провалился «Спартак»

Матч с «Тосно» получился ужасным для «Спартака» – красно-белые провалились как в атаке, так и в обороне.

КАПКАН «ТОСНО» ПО-ПРЕЖНЕМУ РАБОТАЕТ

В стартовые полчаса игры «Тосно» показал, что умеет сушить игру. По данным WhoScored, к 29-й минуте, когда был удален Шахов, ленинградцы позволили спартаковцам нанести лишь три удара по воротам! Три удара за треть игры - не завидная статистика для чемпиона страны в матче с выходцем из ФНЛ.

Как уже не раз бывало в этом сезоне, команде Дмитрия Парфенова удавался фланговый прессинг. За 29 минут хозяева совершили шесть отборов, пять из которых - на бровках. Статистика по всему матчу: 16 удачных отборов, девять из которых были совершены во фланговых зонах. Точно также игроки «Тосно» срывали атаки в матче с «Локомотивом», что позволило им победить - 2:0.

В чем суть флангового прессинга «Тосно»? Коллектив Парфенова обороняется по схеме 4-4-2. Когда соперник двигает мяч на фланг, вся оборонительная конструкция смещается на бровку, откуда игроку с мячом очень сложно выбраться. Возможность сделать передачу на край поля игроки «Тосно» сопернику умышленно дают - чтобы накрыть его там. Противник попадает в капкан - рискованно играть даже назад, так как устремиться в отбор готовы два нападающих. Даже если они не успеют навязать борьбу, то не дадут развить атаку через центр - перекроют линию передач. Так вязли атакующие попытки «Локо», здесь же застревал и «Спартак». Поэтому красно-белые редко доводили дело до удара в стартовые полчаса.

В матче со «Спартаком» у фланговых полузащитников «Тосно» также была особая роль - персонально приглядывать за крайними защитниками соперника (Тигиевым/Комбаровым и Петковичем). Это вдвойне осложняло жизнь спартаковцам - любая неосторожная передача грозила обернуться перехватом.

Скриншот: «Матч ТВ».

Скриншот: «Матч ТВ».

Фланговых защитников красно-белых хозяева полностью выключили из игры. Чаще других «Спартак» использовал Тигиева - за матч он сделал 24 передачи. Но точность показал слабую - 70.8%. Петкович, хоть и провел на поле на полчаса больше Тигиева, сделал всего 23 паса! Точность тоже не впечатляет - 82,6%. Его спартаковцы старались использовать в атаке как можно реже. Возможно, потому что знали, что техника - не его фишка. Именно Петкович привез первый ответный гол, допустив технический брак. Совсем уникальна статистика Дмитрия Комбарова: появившись на поле на 57-й минуте, он сделал всего три паса! К моменту его выхода на поле красно-белые знали: на фланги лучше не заходить.

ПАШАЛИЧ ШАНСОМ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ, НО ЭТОГО МАЛО

Нули на табло могли гореть долго, но брак в передаче Шахова и его фол на Роше, приведший к удалению, изменили сценарий матча - полноценные фланговые капканы «Тосно» организовывать теперь просто был не в состоянии.

После удаления хозяева перестроились на схему 4-4-1. Казалось бы, потеряли всего одного нападающего. Но для оборонительной системы он не всего один, а целый один. Если бы «Спартак» отыгрывал мяч с одного фланга на защитников, а они переводили мяч на другую бровку, то один нападающий просто не успевал бы ни переместиться в центр, ни тем более переместить на другое крыло. Заставив его быть вездесущим, скорее можно было загнать спортсмена, чем получить выгоду. Поэтому после перерыва Заболотный при обороне больше отдыхал - агрессия на флангах у «Тосно» по-прежнему была, но в центре поля «Спартак» получил больше свободы.

Скриншот: «Матч ТВ».

После удаления «Тосно» опустил линию обороны, дав центральным полузащитникам «Спартака» возможность разыгрывать мяч. Оставалось только воспользоваться предоставленным шансом. Но красно-белые смогли сделать это лишь один раз - когда забивал Пашалич. На этом все. Интересно, что Пашалич не запомнился в атаке больше ничем. Фернандо был более заметен - дважды он вывел на удар партнеров (плюс один раз с углового), дважды бил сам (плюс один удар нанес со штрафного).

Интересно, что за матч Пашалич сделал 57 передач, точность которых составила 96.5%. Отличная статистика. Но опасных передач, что важнее, хорват не делал. В атаке у «Спартака» многое по-прежнему зависит от индивидуальностей. Чаще всего от Промеса. В игре с «Тосно» он один раз сам бил по воротам, четырежды выводил на удар партнеров. Но в двух голах поучаствовал не он, а Роша - заработал пенальти и сделал голевой пас.

После удаления «Спартак» значительно больше своего соперника владел мячом - 68% против 32%. До удаления расклад был другой - 56% против 44%. Но от этого преимущества большой пользы «Спартак» не выжал - из двух своих мячей с игры красно-белые забили лишь один. Играя в большинстве, красно-белые сподобились сразу на 14 ударов, но из штрафной были выполнены лишь четыре! Крайне мало. А что было бы, не получи Шахов красную карточку? В большинстве «Тосно» обороняется гораздо лучше, чем в меньшинстве - в центре поля свободу соперникам не дает.

ЛОГИЧЕСКАЯ НЕСТЫКОВКА

Если бы у «Спартака» не было проблем в обороне, то двух голов команде хватило бы для победы. Но красно-белые вновь оплошали у своих ворот. И если в первой голевой атаке соперника технический брак допустил Петкович, то во второй спартаковцы поступили просто нелогично - при забросе мяча из центра поля три спартаковца у своей штрафной остались против четырех игроков «Тосно»! В ситуации, когда «Спартаку» нужно было лишь удержать счет, подобная ошибка не поддается никакому объяснению.

Скриншот: «Матч ТВ».

Впрочем, один нюанс есть. По ходу игры Массимо Каррера перешел со схемы 5-4-1 на 4-4-1-1. Когда «Тосно» забивал спасительный мяч, у своей штрафной боролись защитники Кутепов и Джикия, полузащитник Пашалич. Высокий Таски, уже замененный, в этот момент команде бы не помешал. В очередной раз неопределенность со схемой подводит «Спартак». Перестраиваться так качественно, как «Ювентус», красно-белые не умеют.