«Сборная России выступила успешно, контракт с Базаревичем надо продлевать»

Тимофей Мозгов Фото: FIBA

Комментатор Владимир Гомельский рассказал о матче Испания – Россия (93:85) и подвел итоги Евробаскета-2017.

«ИСПАНЦЫ НАС ПРЕВОСХОДЯТ ПО СОСТАВУ»

Количество потерь в первой половине матча является основой причиной нашего поражения в игре с Испанией, поэтому испанцам удалось в середине второй четверти создать этот большой отрыв в счете. Если хотя бы вдвое сократить количество потерь, испанцы не повели бы в один из моментов 18 очков, и соответственно, в концовке нам пришлось бы отыгрывать меньше.

Испанцы очень хотели завоевать медали и играли с полной отдачей. Наши ребята тоже вышли на матч с очень хорошим настроем, но, к сожалению, ошибки, промахи сказались.

Наверное, у нас и некому справиться со старшим Газолем, который за 32 минуты забил 26 очков. Он и Тимофея Мозгова переигрывал. Но с остальными, пожалуй, справились. Конечно, 16 очков Серхио Родригеса с его процентом попаданий из девяти - пять - это многовато. Марк Газользабил 25 очков, но его 12 штрафных, это то, на что нацеливалась наша защита. На Марке фолили. А вообще, испанцы забили 26 штрафных из 37. Это немного.

У нас меньше обычного играл Швед, это решение Базаревича и, наверное, правильное решение. Из всей заявки только Миша Кулагин не вышел на площадку.

И я даже не знаю, кого из наших отметить. Самым результативным у нас стал Швед – 18 очков и Мозгов (14). По 10 очков забили Воронцевич и Дима Кулагин. Вот их бы и отметил за смелость.

Но результат матча был ожидаем. Испанцы нас превосходят по составу. Кто-то может сказать, вот забил бы Фридзон ту треху, когда наши почти догнали испанцев и, возможно, нам удалось бы зацепиться. Мой папа как-то сказал, по-моему, Римасу Куртинайтису: «Ты бей, не думай. Промахнешься, это я промахнулся, а забьешь, ты – король!». Надо бить и не думать, а Фридзон перед броском задумался, вот и промазал. Вот этой смелости, порой, ребятам и не хватало. А ведь смысл игры в том, чтобы забить больше очков, чем соперник.

«КОМАНДА ХОРОШО ЗАЩИЩАЛАСЬ»

Считаю, что сборная Росси вступила успешно, мы вошли в четверку сильнейших команд Европы. К сожалению, нам не удалось показать на турнире наш ближайший резерв, но что ж, чего не получилось, того не получилось.

Но зато у нас есть один из сильнейших центровых Европы Тимофей Мозгов, один из лучших атакующих баскетболистов Европы Алексей Швед. Наша команда хорошо на этом чемпионате защищалась. Мы только от Латвии и Испании пропустили много. Видимо, надо рекомендовать нашему тренерскому штабу – не играть в открытый баскетбол с командами, которые превосходят нас в классе.

Отметил бы я работу нашего главного тренера Сергея Базаревича, который сумел подвести команду в хорошей форме к решающим матчам. Он очень хорошо провел несколько сложных концовок, в некоторых из них наша команда побеждала.

И я хотел бы, чтобы Федерация баскетбола России продлила контракт с Базаревичем. Надо, чтобы он и дальше работал со сборной, это только пойдет команде на пользу.