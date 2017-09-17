«МЮ» и «МС» в огне, у «Атлетико» новоселье, а «ПСЖ» – чемпион. Итоги еврофутбола

«Советский спорт» вспомнил и подвел итоги лучших матчей европейского уик-энда.

АНГЛИЯ

ВСЕ ДЛЯ МАНЧЕСТЕРА

5-й тур АПЛ удачно сложился для обоих клубов из Манчестера – «Сити» и «Юнайтед». Команды Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью обыграли «Уотфорд» (6:0) и «Эвертон» (4:0) соответственно. И все вроде бы ничего, д»а вот только конкуренты, мягко говоря, облажались, отпустив лидеров еще дальше.

Нулевая ничья «Челси» и «Арсенала» сыграла на руку манчестерским клубам. Теперь у «МЮ» и «МС» по 13 очков (все остальные показатели тоже один в один!), тот же «Челси» отстает от них на три очка, от остальных отрыв еще больше. Кстати, клубы из Манчестера пока не знали горечи поражений. Они единственные в лиге, кто пока не проиграл. К слову, тот же «Кристал Пэлас», в тренерском кресле которого Франк де Бур провел всего 77 дней и был уволен, проиграл пять стартовых матчей из пяти.

Пока удивляют новички премьер-лиги – «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд», обдающие горячим дыханием спины лидеров. А такие команды, как «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» в начале сезона изрядно буксуют.

ИСПАНИЯ

С НОВОСЕЛЬЕМ ВАС!

16 сентября мадридский «Атлетико» играл с «Малагой». Вывеска сама по себе симпатичная, но антуража встрече придавал и тот факт, что матрасники наконец переехали на новый стадион. Никакого больше «Висенте Кальдерона», отныне – «Ванда Метрополитано»! На новоселье собрались 63 с лишним тысячи болельщиков, а гол всей этой братии удалось увидеть лишь один. Скучновато.

Кроме того, «Барса» с большим трудом обыграла «Хетафе» и пока залезла на первое место в турнирной таблице. Возможно, ей придется подвинуться, если в битве «Реалов» победит наэлектризованный «Сосьедад». А если победит команда Зинедина Зидана, провальный старт с двумя ничьими можно нивелировать и подтянуться к авангардистами лиги.

ГЕРМАНИЯ

ПРИВЫЧКА УНИЧТОЖАТЬ

Пока на старте немецкого сезона больше остальных удивляет «Ганновер», опережающий на очко (10) всемогущую «Баварию». Коллектив Андре Брайтенрайтера уже обыграл середняков - «Майнц» (1:0) и «Гамбург» - и покуражился во встречах с клубами второго эшелона бундеслиги - «Шальке» (1:0) и «Вольфсбургом». Главная интрига – насколько хватит «96-х», как долго они протянут в лидерах и как скоро их обойдет «Бавария».

Тот же «Майнц», кстати, и от мюнхенцев получил сполна (0:4), остальные пока выстроились примерно в том же порядке, что и закончили в прошлом сезоне. В первых рядах в очередной раз строящаяся дортмундская «Боруссия», развеселый «Хоффенхайм» и дебютировавший в ЛЧ «Лейпциг».

Единственным клубом, не набравшим пока ни одного очка в чемпионате Германии, остается «Кельн». «Козлы» недавно огребли от лондонского «Арсенала» в Лиге Европы (3:1) и едва не сорвали этот матч своим 20-тысячным приездом на «Эмирейтс». Что будет дальше с Петером Штегером и его дружиной, за которую играет новичок сборной России Константин Рауш, – вообще не понятно. Впереди сложнейшие матчи с одноклассниками («Аугсбург», «Айнтрахт Ф») и хедлайнерами («Боруссия» Д, «Ганновер» и «Лейпциг»). Быть может, нас ждет скорейшая тренерскаяотставка.

ИТАЛИЯ

НОЗДРЯ В НОЗДРЮ

Пока серия а не может не радовать: сразу три клуба – «Ювентус», «Интер» и «Наполи» – идут в лидерах без потери очков после четырех туров. После разгрома от «Барселоны» в ЛЧ «Старая синьора» выместила всю злость на «Сассуоло», а Дибала, ставший в игре с «Барсой» блеклой тенью Месси, оформил хет-трик.

«Наполи» продолжает демонстрировать самый веселых футбол на Апеннинах. И дело тут не только в наибольшем количестве забитых мячей (15), а в витиеватых комбинациях Зелински, Мертенса, Милик, Кальехона и Гамшика. Маурицио Сарри продолжает делать красиво и эстетично, но, как мы поняли в прошлом сезоне, до скудетто такая игра, без опоры на прагматизм, не доведет. Если конечно «Ювентус» не снимется с чемпионата по каким-либо причинам.

Миланские клубы наконец-то приходят в себя, убирают альбомы с яркими фотографиями из прошлого на полку и больше не ностальгируют в слезах. «Интер» на данный момент вместе с «Ганновером» самый сухой клуб из большой европейской пятерки, всего один пропущенный мяч на старте чемпионата! «Милан» же удивляет в другом – новички играют вместе все лучше, Калинич превращается в клубную звезду вместе с Сусо, а Винченцо Монтелла наконец может ставить тот футбол, в котором был когда-то хорош сам.

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ» – ЧЕМПИОН?

Заявление, может, и огульное, но почему нет? У команды Унаи Эмери зубодробительная атака – Мбаппе, Неймар, Кавани! Уругваец конечно в этом три чуть выпадает из-за реализации, но все-таки именно он на данный момент лучший бомбардир команды с семью забитыми мячами. Вообще, от таких фамилий в атаке страшно может стать любым защитникам. Но, признаться честно, интереснее будет наблюдать за парижанами в Лиге чемпионов, а не лиге 1.

А «Монако» продолжает удивлять. Расставшись чуть ли не со всеми лидерами за космические деньги, бойцы Леонарду Жардима продолжают демонстрировать ну если не чемпионскую игру прошлого сезона, то максимально приближенную к ней. Новички Тилеманс и Диакаби встали в состав монегасков как влитые, а лидеры прошлого – Фалькао, Сидибе и Фабиньо – по-прежнему показывают высокий уровень. Главное сейчас постараться догнать «ПСЖ», улетевший в трехочковый отрыв.