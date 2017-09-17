«Ничего не знаю. А итоги подвел». Невозмутимая реакция СКА на повторение рекорда

Прохоркина поздравили с днем рождения, Ковальчук не стал сравнивать серии Знарка и Быкова, а сам тренер уже включил режим плей-офф.

«Надеюсь, в ближайшие два сезона точно не проиграем»

В день матча с «Трактором» именинниками были два игрока СКА – Егор Яковлев и Николай Прохоркин. Первый находится в списке травмированных, а вот Николай в полном порядке: в свой праздник и гол забил, и с журналистами пообщался.

– Лучший подарок сделан своими руками? – намекнули Прохоркину на его гол, который стал для армейцев третьим в матче.

– Да, это моя вторая игра в день рождения. Хотелось забить.

– В первом периоде у вас было три возможности забить в одной атаке.

– Это была первая полноценная атака. Ничего страшного. Помучались, поковырялись, но все равно забили свой гол.

– У СКА 12 побед подряд. Когда проиграете?

– Надеюсь, в ближайшие два сезона точно не проиграем.

Еще один подарок Прохоркину вручили болельщики. Ему подарили большой торт.

Следующий выигранный матч сделает СКА новым рекордсменом КХЛ. Но Илья Каблуков сдержан по этому поводу.

– Честно говоря, даже как-то не думаем об этом. Выходим, играем, нет задач рекорд какой-то поставить, – отрезал нападающий, который появился в микст-зоне впервые за очень долгое время.

«Когда СКА проиграет? Не спрашивайте такое»

Илья Ковальчук так просто объяснял победную серию, что и действительно кажется: ничего особенного.

– Выполняем тренерское задание, хорошо готовимся к каждому матчу. Ничего особенного. Впереди серьезный выезд. Будем готовиться дальше.

– Разозлились на себя за овертайм с «Магниткой»? Сделав крупный счет во втором периоде, даже не притормозили.

– Да, с «Металлургом» мы вообще сыграли один из худших матчей за весь сезон. Много чего не получалось. Может, накопилась усталость, но и соперник был серьезным, не дал многое сделать. Сделали выводы, поговорили на собрании и вышли на «Трактор» с хорошим настроем.

– Нынешняя победная серия напоминает ту, что была при Быкове?

– Совсем разные команды, тренеры и подходы. Но будем продолжать в том же духе.

Артем Зуб был невозмутим, пока его не спросили о том же, о чем и Прохоркина: когда СКА проиграет?

– Не спрашивайте такое, – улыбнулся молодой защитник.

– Какой настрой перед выездной серией?

– В команде неплохое настроение. На каждую игру будем по-новому настраиваться, только на победу играем.

«Знали, что нельзя удаляться»

– Домашняя серия для нас неплохо закончилась. Готовимся к выездной серии, – Олег Знарок этим вступлением напомнил себя во время плей-офф.

– Подведите небольшой итог домашней серии. И знаете ли вы что-то о рекорде на старте сезона, который был два года назад?

– Не знаю ничего о рекорде, а итоги уже, вроде, подвел.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подыграл своему коллеге.

– Знали, что нельзя удаляться, но не получилось, – сразу вспомнилось то самое флеш-интервью «Хотели порадовать болельщиков, но не получилось» и падающий баннер за спиной одного футбольного тренера.

– Что с Кравцовым случилось в третьем периоде? Он травмировался?

– Да, у него кисть, доктора смотрят его. Мы почти в каждой игре теряем игроков, довольно серьезные травмы. Кравцову сделаем снимок или здесь, или уже в Челябинске.