«Мы слишком уважали испанцев». Игроки - о поражении от Испании

Сборная России все же осталась без медалей Евробаскета. Уступая по ходу матча 18 очков, наша команда сократила отставание до «минус 2»... Но дожать соперников не сумела.

- Молодцы, парни. Все равно - молодцы!

Нашей сборной это кричали на арене. И под трибунами - в микст-зоне. Но, с грустным видам отбивая «пять» журналистам, ребята проходили мимо. Не остановился никто - ни лидер Алексей Швед, ни капитан Виталий Фридзон, ни единственный наш игрок в НБА Тимофей Мозгов. Все эмоции, слова остались там - на площадке. Выдавить из себя еще что-то баскетболисты сборной не смогли. За исключением Андрея Воронцевича.

- Перегорели в начале? Почему опять случился такой провал в двух первых четвертях? - вопрос форварду.

- Не думаю, что перегорели. Просто в начале не верили в себя. Если бы сразу поверили - были бы с медалью. А так опять включились только после большого перерыва. Что, впрочем, понятно - когда «летишь» 18 очков, нельзя оставаться мягким и расслабленным, нельзя вяло ходить по паркету. Приходится включат характер.

- Удалось?

- Вы же видели - все 12 парней в заявке были готовы биться до конца! Отдавались на площадке до последней капли пота... И, в общем, сыграли достойно. Но нельзя победить Испанию , тем более - в матче за медаль, если начинаешь выкладываться только с третьей четверти.

- Что за конфликт у вас случился с Алексеем Шведом, после которого тренер посадил вас обоих на лавку вплоть до последнего отрезка матча?

- Такое бывает - эмоции захлестнули. Леша мне сказал, что я не даю ему пас. Я ответил, чтобы больше такого не слышал. Меня сложно упрекнуть, что я специально кому-то не делаю передачи. Все же видят - играю на команду! На площадке такие разговоры неуместны. Но мы давно знаем друг друга. Быстро успокоились, не стали предъявлять каких-то претензий. В конце тренер спросил: «Вы готовы выйти вместе на паркет?». Ответили: «Разумеется!». И он нас выпустил.

- Сама перепалка как-то повлияла на исход игры?

- Думаю, стала ключом к рывку. Добавила эмоций, которые ребята направили в нужное русло.

- Увы, мы слишком уважали испанцев в начале матча, - добавляет уже Семен Антонов. Именно его от игроков отправили на пресс-конференцию. Успокоившись после матча, форвард тоже нашел, что сказать. - Надо было сразу дать понять, что мы готовы бороться на равных. Но, когда включились в игру, было уже поздновато. Хотя за 10 минут наша команда показала - нам не страшны ни испанцы, ни сербы...

- Только медали все равно достались им.

- Сейчас у всех - огромное разочарование. Был шанс сделать что-то большое. Вписать свои имена в историю. А мы не смогли... Но все равно сыграли достойно. Смогли показать - российский баскетбол возрождается. И есть надежда, что в ближайшем будущем уже другие ребята смогут сыграть лучше, чем мы.

- Почему опять наша команда включилась в борьбу лишь в третьей четверти?

- Просто соперники были серьезные. Греки играли против нас впятером, и в конце у них кончились силы - мы смогли их дожать. С сербами и испанцами так не получилось. Сказался их опыт. У этих сборных ребят, игравших в финалах Евробаскета, чемпионатов мира и Олимпийских игр больше, чем у нас тех, что играл в финале Лиги ВТБ! Конечно, в ключевые моменты это имеет огромное значение.

- Как же так? Вы сами и бронзу чемпионата Европы брали, и медаль Олимпиады в Лондоне... И не вы один из нынешнего состава.

- Бросьте - ни я, ни Дима Хвостов там много не играли. Другие, в общем, тоже. Исключение - Швед. Леха - большой мастер. И у него действительно есть опыт. Хотя боролись здесь все. Выходили - и выкладывались на площадке за страну, свой город, свой район... Претензий ни к кому быть не может.





