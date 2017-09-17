«Без Шведа не дошли бы так далеко». Базаревич - об итогах турнира

Сергей Базаревич

Главный тренер сборной России подвел итоги матча с Испанией и чемпионата Европы в целом. Напомним, наша команда заняла четвертое место.

- Возможно, я перестарался с речью перед матчем, - вздыхает Сергей Базаревич. - Хотел, чтобы ребята чувствовали себя раскрепощено, но в итоге увлекся сбил их с толку. Наверное, отсюда такое начало - мы вновь сами загнали себя в ловушку и лишь потом бросились спасать ситуацию. С греками получилось, с сербами и испанцами - нет.

- Как повлиял на матч конфликт Шведа с Воронцевичем?

- Послужил толчком для остальных. Ребята завелись и прибавили.

- Что там вообще случилось?

- Мы семья, в семье бывают конфликты. Но обсуждать я это не хочу. Вы же не выносите на публику личные отношения?

- Показалось, что Швед впервые на этом турнире поддался эмоциям и не был тем лидером, каким мы привыкли его видеть.

- Без Леши мы бы в приципе не дошли так далеко. А случается всякое. Мы всю подготовку к турниру боролись со своими демонами. И продолжали бороться здесь. Победили не всех, но на это и целой жизни может не хватить. Зато все равно стали сильнее. Иначе не дошли бы до полуфинала.

- Готовы продолжать работу в сборной?

- Какое-то время думал - это мой финальный аккорд. Точка в карьере тренера. Собственно, я на какое-то время ее и закончу - ведь контракта с клубом у меня нет. А со сборной закончился как раз сегодня... Буду ли продолжать? Давайте для начала дождемся нового предложения от РФБ.

- Как в целом оцените турнир?

- Мы через многое прошли. В прошлом году возникла эйфория - не то, чтобы все получалось легко, но мы уверенно прошли отбор на Евробаскет, и мне показалось - есть какой-то фундамент, что-то уже построено, и этим летом мы просто станем двигаться дальше. Оказалось - нет. Все пришлось начинать с нуля - и в баскетбольном плане, и в психологическом. Пришлось много работать над моралью - думал, тут все хорошо, но я ошибался. Тем не менее, мы вошли в четверку лучших. Надеюсь, это даст толчок для развития баскетбола. Признаем - он непопулярен в стране. Всего 9 клубов в Лиге ВТБ. Выбор игроков в сборную - из 50 человек.... Стыдная история! Но мы видели, как интерес к баскетболу рос с каждой нашей победой. Может, теперь больше детей пойдет в спортивные школы. Больше тренеров будут не просто думать о медалях, а действительно растить и воспитывать ребят. Пока все как-то грустновато.

- Успели устать от Стамбула?

- Я в Турции целый сезон провел - хорошо, мы сейчас хоть не в Трабзоне играли! - смеется Базаревич. - Устал, конечно. Но не от города. От турнира. Помню себя игроком - почти не спал перед матчами на чемпионатах мира и Европы. Кто-то умеет отрешиться от лишнего давления, но я создавал себе его сам. Может, потому что был еще и капитаном команды... А тренеру разве легче? Тем более, сейчас его роль возросла. Я благодарен всей нашей команде - и игрокам, и штабу. Все отдавались работе полностью. Иначе бы мы даже не вышли из группы.

- Вы были первым российским игроком в НБА. Сейчас за океаном тоже играет только один россиянин. Это плохо?

- Видимо, да. Учитывая, что кто там только не играет... Смотрю, кого из Европы выбирают на драфте, и удивляюсь - кто эти ребята? Сейчас в НБА попасть легче - там стало больше игроков. Но россиян особо не зовут. Видимо, не воспринимают должным образом. Наверное, не просто так...