Дебют Салминена в «Динамо» обернулся «баранкой». Как москвичи уступили уральцам

Введя в состав опытного финна Салминена, бело-голубые впервые в сезоне не смогли поразить ворота соперников, проиграв «Автомобилисту» 0:1.

Основной голкипер «Динамо» Александр Еременко ушел с площадки уже на 65 секунде матча, уступив место в воротах Ивану Бочарову.

Сразу спешу успокоить поклонников бело-голубых – с двукратным чемпионом мира все в порядке. В воскресенье по тренерскому плану и должен был сыграть Бочаров. Но в протокол вкралась ошибка. Диктор объявил Еременко в стартовом составе. И Александру ничего не оставалось, как занять привычную позицию, доиграть до первой остановки в матче и уже после этого уступить место в воротах Бочарову.

И кто бы мог подумать, что после такой вынужденной и немного нервной рокировки голкиперов дрогнет не оборона, а нападение хозяев.

После матча динамовцы дружно хвалили голкипера гостей.

- Вратарь у «Автомобилиста» здорово сегодня сыграл, - признал главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. – К сожалению, мы не завоевали пятак. Мало забиваем, нет угроз воротам. Соответственно, есть претензии к нападающим. Плохо работает большинство. Вратарь соперника переиграл нас.

- Мы пытались пробить вратаря соперника, но он был слишком хорош, - согласился с тренером и перешедший из «Барыса» в «Динамо» Дастин Бойд, который в отличие от оставшегося в Казахстане Найджела Доуса, пока не оправдывает связанные с ним надежды. На счету канадца всего две заброшенных шайбы в 12 матчах.

Якуб Коварж, вернувшийся в «Автомобилист» летом, действительно сыграл против москвичей очень неплохо – отразил все 28 бросков.

Однако, надо отметить, что хозяева целом не превзошли соперника в атаке. И по броскам в створ даже немного уступили гостям – 28:30.

Неудивительно, что исход поединка решила всего одна шайба. И влетела она в ворота хозяев. К Бочарову при этом нет никаких претензий – за гол, пропущенный в меньшинстве голкипера не винят. Тем более, что Кучерявенко позволили нанести бросок с убойной позиции. На быстрый и точный пас Голышева защита бело-голубых среагировать не смогла.

Однако пропустить одну шайбу от крепкого «Автомобилиста», с которым его опытный тренер Владимир Крикунов собирается зацепить медаль, не зазорно. Куда печальнее, сами уйти с площадки так ни разу и не огорчив соперника.

Тем более, что в матче против уральцев состоялся-таки долгожданный дебют в «Динамо» форварда Сакари Салминена. Напомним, что опытного финна никак не удавалось ввести в игру. Сперва из-за отсутствия рабочей визы, потом выяснилось, что у него нет трансферной карты.

Когда же все документы оказались в порядке, и тренеры слегка поторопились, устроив нападающему смотрины в третьем звене. По сути, просто заткнув им потерю, выбывшего из-за травмы Владимира Брюквина.

Воробьев новичка, тем не менее, все же похвалил, отметив, что тот создал пару опасных моментов. И подтвердил, что состав звеньев будет меняться. Может, стоит поколдовать и над большинством? К примеру выпускать того же Салминена четвертым нападающим при розыгрыше лишнего?

В принципе уже и в этом матче можно было начинать экспериментировать. Потому что с атакой у «Динамо» в последнее время дела идут не ахти. А уж легионера если и брать в состав, то не третье звено.

Впрочем, дело это уже прошлое. И перед четырехматчевой серией на выезде, которая начнется 21 сентября, тренеры «Динамо» наверняка перекроят все звенья. Ведь кроме Салминена в состав возвращается Михаил Варнаков. Ну и наконец-то свое выступление за бело-голубых возобновит его прошлогодний капитан Алексей Терещенко. По крайней мере, динамовские тренеры надеются, что он выйдет на лед в первом же поединке гостевой серии – с «Сибирью». Между тем новый контракт форварда с клубом пока так и не подписан, хотя он давно восстановился после летней операции и рвется в бой.

Ну а пока – аплодисменты Крикунову, который отдав без борьбы матч со СКА, взял потом максимум очков в битвах с равными соперниками. Очень мудрый подход по нынешним временам. И заслуженное второе место в Восточной конференции.

- Мы просили команду сыграть так, чтобы домой мы ехали с хорошим настроением, тем более у Торченюка сын родился. – улыбнулся Крикунов после победы. – Вроде все старались. Забив гол, неплохо действовали в обороне, не давали сопернику свободно входить в зону. Почему не всех легионеров заявили на сегодняшний матч? Так наши ребята играют лучше…